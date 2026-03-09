Esperanza 證券首個娛樂產業 STO 項目演唱會圓滿成功 開創粉絲經濟與STO投資結合新模式

香港 - 2026年3月9日 - 毅盛金融科技（證券）有限公司（「Esperanza 證券」或「公司」）今日宣佈，其首個娛樂產業代幣化投資發行（STO）項目 — 迎來重大業務里程碑，隨著演唱會於上週末圓滿完成，標誌著娛樂產業與金融科技結合的新型投資模式成功正式落地。





Esperanza 證券亦向香港著名歌手黃凱芹表示祝賀其演唱會《黃凱芹40年來香港演唱會2026》完滿完成，並感謝所有參與項目的專業投資者，並共同見證首個同時具備二級市場和體驗的代幣化投資新時代。



Esperanza證券負責人員梁衞晉律師表示：「娛樂產業同時具備強大的投資市場潛力和社群參與與文化影響力。透過 STO 代幣化模式，我們希望為文化與娛樂產業建立一個結合投資、內容與粉絲經濟的新型參與模式。」



首批專業投資者參與，投資代幣二級交易市場正式啟動



作為香港首批娛樂產業 STO 的實踐案例之一，本項目成功吸引專業投資者參與申購投資代幣。投資者透過Esperanza證券的espetopia.com全天候線上投資平台進行交易，期間錄得機構和個人投資者的二級市場交易紀錄，標誌著娛樂投資代幣化邁向規模化和常態化的重要一步。



參與本次項目的專業投資者不僅透過投資代幣參與演唱會投資回報，更獲得演出前排練、拜神和於演出與藝人在後台見面交流的專屬機會，讓投資者能夠在投資以外，同時享有特別體驗。



多位參與投資者表示，此類結合投資與粉絲文化的模式，為娛樂產業帶來全新的互動形式，亦體現了粉絲經濟（Fans Economy）與金融科技結合的創新潛力。



零售市場高度關注，期待未來監管框架開放更多投資參與



Esperanza 證券表示，目前相關投資仍僅限於專業投資者參與。除了專業投資者外，市場上亦有大量零售投資者對此類娛樂投資代幣化項目表達高度興趣，希望未來能以投資方式參與並支持自己喜愛的藝人與文化內容。



未來零售投資者的投資參與仍有待監管機構進一步審視及批准。全球多個金融監管機構亦正積極研究零售投資者參與私人市場資產的可能性，例如新加坡金融管理局近期就零售投資者參與私人市場投資基金的相關框架展開公開諮詢，顯示相關市場正在逐步發展之中。



下一個 STO 項目即將推出，邀請亞太區專業投資者共同參與亞洲娛樂產業新機遇



隨著首個娛樂 STO 項目的成功推行，Esperanza 證券亦欣然宣佈準備於本週向合資格的專業投資者啟動下一個娛樂產業代幣化投資項目的申購和二級市場交易，項目底層為Super Junior 成員曹圭賢及韓團 AHOF 於馬來西亞吉隆坡的演出項目（於 2026 年 4 月 11 日舉行）。



公司表示，此次馬來西亞的STO項目的專業投資者將能享有投資回報外的特別體驗，敬請亞太區投專業資者持續關注。



展望未來：從演唱會延伸至更廣泛的娛樂產業資產



展望未來，Esperanza 證券將持續深化娛樂產業的投資代幣化應用，並探索更多與文化與創意產業相關的資產類型，包括電影製作、內容版權及 IP 授權等項目，進一步拓展社群/ 粉絲經濟與代幣化投資結合的可能性。



公司相信，透過投資代幣化模式，娛樂產業將能夠引入更具彈性與創新性的資本參與方式，同時為投資者提供與文化內容產業更直接的互動與參與體驗。





