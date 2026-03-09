中國電信MWC 2026之行圓滿收官

西班牙巴塞羅那 - 2026年3月9日 – 3月2日-5日，2026世界移動通信大會（MWC）在西班牙巴塞羅那盛大舉行。中國電信攜兩場高規格主旨演講、一個沈浸式互動展臺、一場低空經濟發布會，全景式呈現面向AI時代關鍵推動者轉型的戰略布局與創新成果，同時攬獲多項國際通信領域大獎，以硬核科技實力與開放合作姿態，贏得國際運營商、生態合作夥伴及全球媒體的廣泛關註與高度認可。



兩場演講 引領風向 擘畫AI時代轉型新圖景



3月2日，中國電信總經理劉桂清出席大會開幕式，發表題為《大型運營商向AI時代關鍵推動者的轉型之路》主旨演講。劉桂清表示，中國電信正在全面擁抱人工智能，推進企業戰略向雲改數轉智惠升級，始終將科技創新作為企業戰略的核心，推動企業從傳統電信運營商向科技型企業轉型。



會上，劉桂清就運營商在AI時代的發展方向提出五點判斷：一是6G標準創新和網絡部署必須充分考慮人工智能的快速發展。二是雲網融合必將在人工智能時代發揮更大作用。三是AI安全治理必將成為全球運營商的必答題，也是決定智能時代運營和服務能力強弱的分水嶺。四是算電協同能力必將成為智算設施可持續發展的關鍵點。五是AI應用的繁榮發展需要運營商以更大力度開放合作。



3月3日，劉桂清出席全球雲網寬帶產業協會（WBBA）雲網寬帶發展大會，並作題為《從連接到智能：雲網寬帶發展進入新時代》的主旨演講。劉桂清指出，人工智能正全面邁入自主執行、智能協同的Agentic AI（代理式人工智能）階段，並拉開智能體互聯網序幕，如何準確把握Agentic AI引領的變革機遇，已成為全球電信運營商共同面對的課題。



劉桂清強調，中國電信願攜手WBBA及產業各方，以Agentic AI為核心引擎，推動新型數字信息基礎設施叠代升級，並提出三點倡議：一是聯合WBBA強化科技創新，引領新型數字信息基礎設施變革。二是借助WBBA深化產業合作，拓展新型數字信息基礎設施價值。三是依托WBBA彌合全球數字與智能鴻溝，提升全球雲網服務水平，降低智能技術應用門檻，讓Agentic AI發展紅利惠及更多人群。



多項大獎 榮耀加冕 國際認可鑄就新標桿



3月4日，在享有「移動通信行業奧斯卡獎」之稱的全球移動大獎（GLOMO獎）評選中，中國電信攬獲四項大獎。中國電信聯合中興通訊推出的EasyOn 5G-A-RobotNet方案榮獲「最佳專用網絡解決方案獎」，聯合華為研發的手機直連高軌衛星項目榮獲「最佳非地面網絡解決方案獎」，聯合友成基金會、華為共同申報的普洱瀾滄縣「青椒計劃」榮獲「改善兒童和青少年生活的最佳移動創新獎」，聯合中興通訊等產業合作夥伴憑借「5G-A賦能無線新模式演唱會直播」項目榮獲「最佳活動營銷獎」。多項大獎的攬獲，彰顯了中國電信在技術創新、社會責任與商業應用等多個維度上的綜合實力。



大會期間，GSMA Foundry 頒獎典禮隆重舉行。中國電信攜手華為、中興打造的三大創新提案脫穎而出，一舉斬獲Foundry Excellence Awards 2026兩大類別獎項及GSMA Foundry Innovation GLOMO獎共四項大獎。其中，中國電信聯合華為打造的移動AI網絡創新項目「Mobile Network for Thriving AI」榮獲GSMA Foundry卓越獎之智能網絡與人工智能驅動的基礎設施大獎；聯合中興打造的「5G-A 賦能多機器人智能協同」方案摘得「企業創新與新收入模式」獎，「AI智能總檢一體機」提案包攬「跨領域卓越」獎與「創新GLOMO」獎，彰顯了中國電信在5G-A和AI技術融合行業應用領域的全球領先實力。



一個展臺 一場發布 共繪AI時代智慧新圖景



本屆MWC大會期間，中國電信展臺以「雲智築基 共創AI新時代」為主題精心布局。從息壤2.0「Triless三無關架構」的驚艷亮相，到「星小辰智能體」的多任務意圖理解與中控能力；從覆蓋國內40余城的量子基礎設施，到跨越「空天海地」全域連接的低空智聯網與衛星通信圖景......中國電信以「AI+智能雲」、「AI+量子」、「AI+低空」及「AI+衛星通信」四大基礎設施，以前瞻性布局勾勒出智能時代的底座，吸引了眾多國際運營商高層和專業人士駐足交流。



3月2日，中電信無人科技召開低空經濟發布會，面向全球發布中國電信AI+「1+1+4+N」低空經濟能力體系。依托5G-A、RedCap、毫米波感知及通感一體化（ISAC）等關鍵技術，中國電信構建起「通信-感知-計算-平臺」深度融合的智聯網，形成覆蓋低空基礎設施、運行監管、安全防護和智能作業的全棧式能力體系。目前，該能力體系已在國內60余座城市落地，形成千余個應用場景，並在西非等地區實現應用落地，具備成熟的規模化推廣能力。現場還發布了天翼星雲、星盾、星巡、星瀚四大數字平臺及「天擎」5G-A RedCap低空模組，通過一體化、可復製的系統解決方案，助力低空飛行「飛得安全、飛得高效」。



為期4天的展會期間，科技的厚度與生活的溫度在中國電信展臺完美交融。今年的展臺特設AI科技小劇場，演員以輕松詼諧的方式，將中國電信AI技術和產品融入日常生活場景：天翼智屏實時推送萌寵拆家畫面，康養機器人精準提醒用藥，機器狗踩著節拍隨歌起舞......每一場表演，都引來眾多觀眾駐足觀看。



「AI+中國戲曲變臉」互動，依托星辰大模型與圖像算法，海外觀眾瞬間完成國風戲曲換裝。現場送出的星小辰磁吸公仔、熊貓公仔盲盒等精美禮品，更是受到大會來賓熱捧。這份跨越語言的AI之美有了實實在在的「帶走感」，讓大家收獲滿滿。



展會期間，多家主流媒體、行業媒體與海外媒體，通過直播、專訪、圖文等多種形式，對中國電信展臺進行了全方位報道，引發多方關註和討論，相關話題熱度不斷飆升。3月3日，知名媒體主播坐鎮中國電信展臺，面向全球開啟探展直播，以第一視角帶領千萬線上觀眾沈浸式體驗黑科技，掀起多輪線上傳播熱潮，中國電信的AI產品與技術實力成功實現破圈。



本次MWC 2026之行，不僅是中國電信向AI時代關鍵推動者轉型的生動實踐，更是與全球夥伴共話科技、共謀發展的深度對話。站在智能時代的潮頭，中國電信將持續深化雲改數轉智惠戰略，以前瞻性的科技創新回應時代之問，以開放共贏的姿態攜手夥伴同行，共同開啟一個更加美好的AI新時代。





