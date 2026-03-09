安基司學校增設初中部 與英國聖比斯公學攜手創辦高中學校 構建完整 K-12一條龍教育路徑

香港2026年3月9日 /美通社/ -- 香港頂尖私立小學及幼稚園之一的安基司學校，宣佈於元朗校園增設初中部（七至九年級）* (待教育局註冊及批准); 同時，學校與英國悠久歷史的聖比斯公學達成策略合作，共同於中國香港創立聖比斯（安基司）公學* (待教育局註冊及批准)。此兩項關鍵發展正式建成一套涵蓋2至18歲、15年無縫接軌的優質教育路徑，讓學生能夠在一個理念連貫、體系完整的教育生態系統中，從幼稚園一路邁向小學及中學畢業。 前瞻未來初中課程（七至九年級） 實踐持續創新教育承諾

安基司學校的初中課程旨在有序地銜接小學基礎教育與高中專科學習。課程以香港本地課程作骨幹，融合英國國家課程的核心元素和靈活的教學方法，並結合STEAM與創新，確保學生扎實掌握學科知識，培育通往未來所需的軟技能，全面裝備學生迎接未來挑戰。 安基司國際教育集團及安基司學校執行校董兼行政總監蔡加敏女士表示：「增設初中部是實現集團長久以來成為一所真正的一條龍學校願景的一塊重要版圖。它讓我們能夠在一個貫徹始終、創新一致的學習社群中，由幼兒階段開始引導與培育學生，直至他們準備好升讀大學。我們以扎實的小學基礎為本，建構一個學術嚴謹、亦緊扣未來的中學教育體驗。」

安基司學校正於元朗校園內規劃專屬中學學習環境。工程包括翻新設施以增設科學實驗室、先進資訊科技教室，以及鼓勵協作與實踐的靈活學習空間。 香港聖比斯（安基司）公學 (十至十三年級) ：融合學術卓越與創新 香港在地實踐國際課程 安基司學校與英國歷史悠久的聖比斯公學（https://www.stbeesschool.co.uk/）建立策略合作夥伴關係，於香港西九龍創辦香港聖比斯（安基司）公學*，提供高中課程。聖比斯公學以悠久歷史及卓越的學術成就聞名，其英國及國內分校的眾多畢業生成功升讀英國及全球頂尖大學，包括英國劍橋、牛津大學、倫敦國王學院、曼徹斯特大學、香港大學、加拿大多倫多大學及澳洲新南威爾斯大學等。高中課程銜接安基司小學及初中課程，提供國際與本地雙軌升學路徑，學生可選擇英國IGCSE and GCE A-levels/ iAL或本地課程並參加香港中學文憑（HKDSE）考試。前劍橋大學副校長加入校董會，將確保學校緊貼最高學術基準。課程將融入大學體驗課堂，讓學生深入了解頂尖學府的課程內容。部分課程將由劍橋或牛津教授親自授課，為學生帶來啟發思維、豐富充實的學習體驗。

所有完成安基司學校九年級的學生將直接升讀香港聖比斯（安基司）公學。 聖比斯公學董事會副主席王德志先生評論道：「我們非常高興能與安基司國際教育集團合作，將聖比斯的教育帶到香港。雙方同樣致力於學術嚴謹性、品格培育與創新教學，這令我們自然而然地結成聯盟。我們對安基司學校聚焦STEAM教育尤其印象深刻，這與我們培育學生應對瞬息萬變的未來的教育理念不謀而合。我們期待這所學校發展成為亞洲英式國際教育的典範。」 有關聖比斯（安基司）公學的課程及招生詳情，將另行公佈。

回應優質教育需求 安基司初中部預計2026年9月迎來首屆學生 七年級及九年級的首屆學生預計於2026年9月開課*，現已開放就讀意向登記。有興趣的家庭可透過以下連結登記，或聯絡本校招生部：[email protected]。 就讀意向登記：https://forms.gle/4JB5YeoKuGgjKg2N6 本校熱切歡迎學生加入安基司學校這個充滿活力的大家庭。 *待教育局註冊及批准 安基司國際教育集團 安基司國際教育集團是香港其中一所頂尖的私立教育機構，擁有逾25年歷史，致力於提供優質雙語及國際教育。集團現時營運三所位於大埔及粉嶺的安基司幼稚園暨國際幼兒園，以及位於元朗的安基司學校(小學)及安基司學校附屬國際幼稚園暨幼兒園。集團致力培育具未來視野的創新者，專注透過學術卓越、品格教育及STEAM等先驅教學法，推動學生全人發展。集團的使命是建立一個連貫互通的教育生態系統，引領學生從幼兒階段至中學畢業的整全學習歷程。

學校地址：新界元朗錦田北高埔徑1號 英國聖比斯公學（www.stbeesschool.co.uk） 英國聖比斯公學是一所著名的男女私立日校及寄宿學校，坐落於英國西坎布里亞。該校歷史悠久，始建於1583年，融合傳統與現代教育，致力推動全人教育，提供豐富多元的學習體驗，讓學生的成長超越課堂，得到全面而均衡的發展。 聖比斯公學開設獨特且全面的課程，旨在培養自信有能力的學生。學校高度重視學術卓越與個人成長，鼓勵學生通過豐富多樣的課外活動發掘興趣。校園鄰近壯麗的湖區國家公園，為學生提供絕佳的戶外探險機會，培養他們的韌性、團隊合作精神以及對自然環境的深厚連結。

學校於英國獨立學校監察機構（ISI）評為「GOOD」等級，以保持高標準的教學質素和學生關懷服務為榮。其充滿活力的校園社群以及歷史悠久的校友會「Old St. Beghians」聞名遐邇。其中著名喜劇演員羅溫•艾金森（Rowan Atkinson），其著名角色為「憨豆先生」（Mr Bean），亦是校友之一。 按此下載相片: https://drive.google.com/drive/folders/14JkX8SHweSeeE83bHNQM_CJi1L8eORIP?usp=sharing 傳媒查詢

