YY Group公佈2025財政年度初步財務摘要

預計營業額5,700萬至5,800萬美元，按年增長38.7%至41.1% 預計毛利750萬至800萬美元，按年增長42.6%至52.1% 新加坡2026年3月9日 /美通社/ -- 全球領先的按需用工解決方案及綜合設施管理 (IFM) 服務提供商YY Group Holding Limited（NASDAQ：YYGH，以下簡稱「YY Group」或「該公司」）今日公佈截至2025年12月31日止財政年度之初步未經審核財務業績。有關業績有待最終審核，並將於YY Group公佈截至2025年12月31日止年度之管理層討論與分析（財務狀況及經營業績）及未經審核財務報表時確認。 根據管理層對2025年全年財務表現之初步審閱，YY Group預期：

營業額介乎5,700萬至5,800萬美元，較2024年全年4,110萬美元營業額增長約38.7%至41.1%

毛利介乎750萬至800萬美元，較2024年全年526萬美元毛利增長約42.6%至52.1%

毛利率介乎13.2%至13.8%，而2024年全年毛利率為12.8% YY Group行政總裁Mike Fu表示：「我們的2025財政年度初步業績顯示YY Group在發展成為多元化、跨市場人力外判及設施管理平台方面取得重大進展。營業額按年估計增長約40%，反映按需人力配備及綜合設施管理兩大板塊均錄得強勁增長，年內收購的業務亦帶來可觀貢獻。我們擴大的資源基礎，讓我們能果斷投資地區業務能力及營運基建，以維持快速的營業額增長軌跡。我們期待在未來數週公佈完整業績及2026年展望。」

YY Group財務總監Jason Phua補充：「全年營業額估計增長約40%，印證我們在充滿重大投資及擴展的一年中執行得宜。估計範圍內毛利增長與營業額同步甚至領先，隨著平台規模效益持續提升，我們預期毛利率將保持穩定甚至改善。儘管全年我們持續在新市場、業務能力及收購項目上大量投資，核心業務之基礎經濟效益持續增強。我們有信心在2026年繼續保持強勁上升勢頭。」 該公司預計於2026年3月31日左右公佈2025財政年度完整業績。上述2025財政年度估計數據基於未經審核的管理帳目，須待年度審計完成後方可作實。有關估計採用截至2025年12月31日美元兌新加坡元全年平均匯率1.3056計算。

關於YY Group Holding Limited

YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH) 總部位於新加坡，是一家以科技賦能的綜合服務平臺，提供靈活、可擴展的用工解決方案及綜合設施管理(IFM)服務，業務覆蓋亞洲及其他國際市場。集團主要通過兩大核心業務板塊營運：按需用工與綜合設施管理，為酒店、物流、零售、醫療健康等行業提供高效、可靠的支持。 依託自主研發的數碼化平臺及物聯網 (IoT) 系統，YY Group幫助客戶靈活應對用工需求波動，並維持高效運行的營運環境。除新加坡和馬來西亞核心市場外，集團在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲及中東地區亦持續擴大業務佈局。

作為一家在納斯達克資本市場上市的公司，YY Group始終致力於服務卓越、營運創新以及為客戶和股東創造長期價值。 有關該公司的更多信息，請瀏覽：https://yygroupholding.com/。 前瞻性聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明，相關聲明依據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》中的『安全港』條款作出。非歷史事實的陳述，包括有關YY Group Holding Limited信念及預期的表述，均構成前瞻性聲明。前瞻性聲明存在內在風險與不確定性，實際結果可能與聲明中的內容存在重大差異。影響因素包括但不限於：（i）香港酒店行業的增長情況；（ii）資本及信貸市場波動；（iii）本地及全球經濟環境；（iv）公司的預期增長策略；（v）政府審批及監管；以及（vi）未來業務發展、經營業績及財務狀況。在部分情況下，前瞻性聲明通常可通過『可能』、『將』、『預期』、『預計』、『目標』、『旨在』、『估計』、『打算』、『計劃』、『相信』、『潛在』、『繼續』、『可能』或類似表述加以識別。本新聞稿所載信息均截至發佈當日，除法律另有規定外，YY Group Holding Limited不承擔任何更新此類信息的義務。

