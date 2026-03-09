生產力局成立全新「生命健康未來科技中心」

推動生命健康科技研發轉化與上中下游協同 助力香港成為國際生命健康科技創新樞紐香港 - 2026年3月9日 - 香港生產力促進局（生產力局）今日宣布「生命健康未來科技中心」正式開幕，並向傳媒展示涵蓋生命科學、醫療科技、未來食品、生物技術及中醫藥創新等領域的重大科研成果。中心以推動生命健康科技研發、中試、智能製造及商品化為目標，銳意打造香港生命健康科技產業的加速器，支援科研成果由實驗室走進市場，推動新質生產力發展。
生產力局 首席數碼總監黎少斌先生 表示﹕「生命健康科技是香港極具增長潛力的創新領域之一。政府新一份《財政預算案》明確提出加快推動創科發展的多項政策部署，並率先聚焦生命健康科技。生產力局全力支持相關政策，並以前瞻性的創新科技和服務，助力政府推動香港生命健康科技發展。透過『生命健康未來科技中心』，我們期望發揮生產力局的綜合優勢，加速科研成果商品化，結合 AI、智能製造、中試平台與跨境技術協作，推動香港成為國際生命健康科技創新樞紐。」
中心定位覆蓋研發、中試、智能製造及市場化落地 打造生命健康科技一體化平台
「生命健康未來科技中心」以全產業鏈支援為核心定位，從研究、中試生產到量產與市場化均提供系統化支援。中心配備活性成分效能驗證、微膠囊化與控釋技術平台、AI 健康監測模型開發、中醫藥劑型優化工具、未來食品科技與醫療器械中試設施，以及智能微工廠展示，為企業及科研團隊提供由科研走向商品化的完整技術路徑。生產力局指出，中心將成為連接科研院校、醫療體系、本地企業與大灣區產業資源的重要橋樑，促進生命健康科技的上、中、下游協同發展，打造生命健康科技一體化平台。
展覽亮點呈現生命健康科技多元應用
生產力局發表的《香港生命健康產業發展研究》指出，行業長遠成功關鍵在於技術驅動創新及高效產業化能力。中心展示多項尖端技術，包括：
一、醫療科技與診斷創新
- 新型重組質粒DNA疫苗注射技術：透過電穿孔平台促進質粒DNA攝取，增強抗體產生能力及免疫反應，同時提升安全性，適用於動物疫苗研發。
- 控釋載藥平台技術（矽微囊技術）：實現藥物或抗菌劑的精準持續釋放，有效消滅超過95%的有害微生物。生產力局為APEL度身訂造一套客製化混合技術及智能生產設備，建立新型智能微工廠，將科研技術落地到產業應用。
- 中醫藥配方及功效驗證技術：透過現代劑型開發結合斑馬魚模型進行成效測試，並研發中藥基質水凝膠貼劑，現正進行藥物註冊程序，預計於2026年第三季完成審批。
- AI頭皮健康診斷系統：應用生產力局自主研發的「HKPC天工開物」開放式AI平台，透過多模態高解像度影像及先進AI模型，檢測頭皮問題並即時生成個人化健康報告。
二、未來食品與功能性營養科技
生產力局發布的《香港未來食品產業研究報告》顯示，超過一半受訪企業表示市場對未來食品需求較五年前顯著上升；其中63%企業認為功能性食品（如益生菌飲品、軟餐及照護食）將於未來三至五年成為市場趨勢，反映食品產業正加速走向科技化及健康導向發展，未來食品可為傳統食品產業帶來創新機遇。配合產業趨勢，中心展示多項未來食品相關技術，包括：
- 農產品生物保護塗層保鮮技術：透過食品級保護塗層減少水分流失、氧氣接觸及微生物滋生，延長保質期並提升供應鏈效率。
- 功能食品微膠囊化與控釋技術：透過載體包覆活性成分，保護敏感物質及提升生物利用率，並實現精準釋放控制。
- AI雙重快速液體冷卻系統：此突破性雙階段降溫技術能縮減超過60%冷卻時間，效率提升達90%。AI視覺系統自動識別產品並優化冷卻程序，確保安全穩定及完整數據追溯。該技術屢獲國際殊榮，包括2017年日內瓦國際發明展金獎。
生產力局強調，「生命健康未來科技中心」將成為創新研究、中試開發與產業商品化量產的重要平台，未來將與政府、科研院校、醫療機構及產業界緊密合作，在香港及其他大灣區城市共同打造生命健康科技創新生態圈，推動香港成為國際生命健康科技創新樞紐及新型工業化的重要力量。
- 香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌先生介紹「生命健康未來科技中心」的願景及策略方向，以及簡介各項尖端生命健康相關的科研成果。
- 「生命健康未來科技中心」展示多項醫療科技與診斷創新技術，包括「新型重組質粒DNA疫苗注射技術」、「中醫藥配方及功效驗證技術」等項目。
- 「生命健康未來科技中心」展示未來食品相關領域技術，包括「農產品生物保護塗層保鮮技術」、「功能食品微膠囊化與控釋技術」等。
如欲查詢參觀事宜，請聯絡新型工業化部的張博士（電郵：[email protected] ）或譚工程師（電郵：[email protected] ）。萬勿錯過這個探索生命與健康科技未來的機會。
關於香港生產力促進局
香港生產力促進局（生產力局）是於1967年成立的法定機構，致力以世界級的應用研發、科技服務與綜合製造服務推動香港企業提升生產力與競爭優勢。作為以市場為導向的國際新型研發機構，生產力局憑藉在人工智能、先進製造、生命健康、綠色科技及新能源等前沿領域的深厚實力和豐富產業經驗，以創新科技引領新型工業化，推動新興及未來產業發展。
生產力局以解決企業痛點和產業發展技術需求為核心，推動科技創新和產業創新深度融合，透過技術轉移、產品創新、知識產權保護及研發成果商品化，強化與本地工商界及國際頂尖研發機構的協作，為產業創優增值，促進新質生產力發展。多年來，生產力局的卓越研發成果屢獲本地、内地及海外獎項殊榮，持續助力香港成為國際創新科技中心及智慧城市。
為協助企業善用香港的國際化優勢拓展全球市場，生產力局提供產品、技術、製造及管理等關鍵需求的綜合出海服務，助力企業通過香港成功出海。
生產力局亦致力為中小企和初創企業提供即時和適切的支援，協助企業善用政府資助計劃，並透過未來技能發展課程，促進企業及學界掌握最新數碼及STEM技術，為香港培育具競爭力的未來人才。
如欲瞭解更多詳情，請瀏覽生產力局網頁：www.hkpc.org。