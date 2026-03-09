生產力局第二屆「新質生產力」人才招聘會 2026 圓滿舉行

吸引逾 2,000 求職者 對接逾10,000個創科職位

主禮嘉賓生產力局技術總監張梓昌博士在「新質生產力」人才招聘會2026開幕典禮上致歡迎辭，表示招聘會不僅是求職者和企業之間的對接橋樑，更是一個展示新質生產力如何引領香港未來發展的重要窗口。 主禮嘉賓生產力局首席技術總監張梓昌博士（中）、創新科技署助理署長（資助計劃）張敏宜女士（右）及生產力局首席市場總監馮嘉寶女士（左）為「新質生產力」人才招聘會2026拉開序幕。 主禮嘉賓、支持機構、院校及協會代表合照見證「新質生產力」人才招聘會2026隆重揭幕。 招聘會現場人氣鼎盛，匯聚逾50間行業龍頭企業、機構及政府部門，提供超過10,000個涵蓋人工智能（AI）、STEAM等新質生產力核心領域的優質職位。

香港 - 2026年3月9日 - 為積極響應國家「十五五」規劃中發展新質生產力及打造香港成爲國際高端人才集聚高地，並配合《2026-27 年度財政預算案》的人才發展佈局，由香港生產力促進局（生產力局）主辦的於3月7日圓滿舉行。作為生產力局推動人工智能及人才發展的年度重點活動，本屆招聘會成功吸引逾2,000名來自粤港澳大灣區的大專生、應屆畢業生及求職者親臨現場。活動匯聚逾50間行業龍頭企業、機構及政府部門，提供超過10,000個涵蓋人工智能（AI）、STEAM等新質生產力核心領域的優質職位，成功搭建了高效的雙向選擇平台，是生產力局以實際行動落實人才驅動發展戰略的重要體現。是次招聘會作為創新科技署資助的「新質生產力人才培訓計劃」的核心活動，獲香港人才服務辦公室、勞工處等多個政府部門、香港工業總會、香港優才及專才協會以及各大專院校等30個單位鼎力支持。招聘會開幕典禮於上午舉行，主禮嘉賓包括在開幕禮上，強調：「今年是『十五五』規劃的開局之年，是香港發揮所長、對接國家戰略的黃金時期，我們更需要抓緊機遇，廣納四方人才，發展具香港特色的新質生產力。今次招聘會不僅是求職者和企業之間的對接橋樑，更是一個展示新質生產力如何引領香港未來發展的重要窗口。過去兩年，『新質生產力人才培訓計劃』已舉辦了一系列相關課程及科技考察團，培訓超過1,000名學員。」在隨後的分享環節，以「人力資源作為 AI 變革推動者：推動並鞏固全方位企業轉型」為題作分享。他指出，企業在AI時代的轉型成功與否，關鍵在於人力資源能否扮演好變革推動者的角色 ，並分享了多項實用的策略，包括如何培育AI工程師及相關領域的人才。他强調，企業的人才戰略不應僅限於技術技能培訓，更需同步培育人才的高層次思維與創新能力，全方位驅動企業適應瞬息萬變的市場，實現穩健轉型。本屆招聘會參展陣容鼎盛，涵蓋等各行業領軍企業，以及等政府部門，職位類型覆蓋AI顧問、數碼化轉型專員、解決方案工程師、數碼營銷主任等核心崗位，並設有專屬畢業生計劃及實習崗位，全方位滿足不同人才的就業需求，也為企業精準招聘新質生產力領域優秀人才提供重要平台。現場求職氣氛熱烈，不少企業更現場安排面試，讓求職者實現「面試一條龍」體驗。參展企業人力資源代表均對活動成效予以肯定表示: 「招聘會吸引眾多具備人工智能及科技轉型經驗的專業人才參與。很高興在現場跟他們交流，部分求職者技能與銀行需求契合，有效補充本行核心人才儲備。」表示：「是次招聘會提升了我們招募數碼及技術人才的效率，讓求職者能精準對接新型工業化的專業道路，成為香港新質生產力的重要引擎。」表示：「現場求職者展現出在新質生產力時代下提升求職技巧的迫切願望。期待未來繼續與生產力局深化合作，助力人才提升競爭力。」現場求職者亦普遍反映，招聘會不僅匯聚海量優質職位，更能與企業代表直接對話，並獲得免費的職業支援，清晰了解新質生產力領域人才需求標準，對規劃自身職業發展道路提供重要指引。為助力求職者在求職市場中脫穎而出，招聘會繼續提供豐富且免費的全方位職業支援服務。其中，依舊是最受歡迎的亮點服務之一，為眾多求職者拍攝符合求職規範的專業證件相。同時，同樣備受求職者青睞。多場行業主題研討會及實戰工作坊場場爆滿，涵蓋「AI 在招聘中的應用」、「金融和科技業AI職位」、「100 天 AI 轉型，走進金融和科技業」等主題，由行業專家傾囊相授求職技巧與行業趨勢。此外，招聘會新設的讓求職者與本地潛力初創企業家面對面交流，拓寬創新思維。表示: 「今次活動讓更多人了解我們的創業理念，亦有助我們招募學生實習生，提升我們的創業競爭力。」更吸引眾多參與者在專業導師指導下操作 3D 列印機、雷射雕刻切割機等設備，親身感受創科製造魅力，進一步激發對新質生產力領域的探索熱情。生產力局一直致力於為大灣區培育具備新時代競爭力的人才，本次招聘會通過「職位匹配 + 職業支援 + 行業交流」的一站式模式，不僅協助企業解決人才需求，更助力廣大求職者把握新質生產力發展的時代機遇，實現高質量就業。未來，生產力局將持續打造多元化的人才交流與匹配平台，完善新質生產力領域的人才培育體系。相片說明：