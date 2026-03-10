繼其旗下投資組合公司Illumex被NVIDIA收購後，歐洲創投Cardumen Capital透過其駐台灣亞太區合夥人強化全球影響力

台北2026年3月10日 /美通社/ -- 歐洲深科技創投機構 Cardumen Capital 今日宣布，繼旗下投資組合公司 Illumex 獲 NVIDIA 收購（據國際媒體報導，該交易金額達 7,500 萬美元，約折合 24 億新台幣），為公司全球發展進程立下重要里程碑，此次重大退出不僅強化了Cardumen Capital在亞太地區的戰略布局，也將鞏固其 2019 年期基金績效位居全球同期頂尖之列。

國際媒體報導 NVIDIA 斥資約 24 億新台幣收購 Illumex；Cardumen Capital 驗證其『從種子到退出』投資策略，並深化連結亞太資本與全球深科技創新之使命。

Cardumen Capital 於 2021 年發掘並領投Illumex，使其成為該公司的首位投資人。Cardumen Capital自其創立初期即提供長期策略支持，協助公司從種子階段成長為全球AI基礎建設的重要一環。

創始合夥人Gonzalo Martínez de Azagra與Igor de la Sota於種子階段即看好該團隊潛力，並持續陪伴其成長至此次關鍵退出。

Gonzalo Martínez de Azagra表示：

「此次收購再次驗證了我們的深科技投資邏輯。透過在早期支持具遠見的創辦人，我們持續辨識並投資於AI時代的核心基礎建設機會。」

Igor de la Sota補充指出：

「Illumex的成功退出展現了生成式AI時代對高品質數據基礎建設的全球需求。我們很榮幸能從公司成立初期即參與其中，並見證其成為全球AI計算體系的重要組成部分。」