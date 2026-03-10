TDK 於印度成立新業務實體，作為其在亞太區的第五個地區總部

TDK 在印度設立亞太區總部 (APAC RHQ)，於 2026 年 4 月 1 日投入運作

APAC RHQ 將由 TDK Asia-Pacific Pvt. Ltd.（將在印度成立的全新法律實體）及 TDK Singapore Pte. Ltd. 共同營運，構成雙城行政管理架構

此地區總部是公司長期願景「TDK Transformation」的一部分。 加州聖荷西2026年3月10日 /美通社/ -- TDK Corporation (TSE: 6762) 宣佈在印度班加羅爾設立其亞太區總部 (APAC RHQ)，這是公司繼日本、歐洲、美洲和中國之後的第五個地區總部。 新法律實體 TDK Asia-Pacific Pvt. Ltd. 將會聯同 TDK Singapore Pte. Ltd. 合力管理分佈於印度、東南亞及大洋洲的 20 多個 TDK 實體。這些團隊佔 TDK 全球 105,000 名員工接近 17%。 2026 年 4 月 1 日起，APAC RHQ 將採用雙城行政管理模式，分別以印度班加羅爾及新加坡為據點。這兩大城市位處全球舉足輕重的經濟走廊核心，將攜手引領「TDK Transformation」。

亞太區是本世紀的增長市場。 此區匯聚全球近 40% 的人口，國際貨幣基金組織 (IMF) 更預測，即使全球經濟增長僅能維持在 3.2% 的溫和水平，亞太區在 2025 年仍可錄得 4.5% 的增長，為全球貢獻約 60% 的增量產出。 在亞太區的增長浪潮中，印度更是表現得一枝獨秀：IMF 預計其 2025/26 財政年度國內生產總值增長將達 6.6%，連續第三年成為全球增長最快的主要經濟體；該國更於 2025 年超越日本，躋身全球第四大經濟體。 對 TDK 而言，這片土地並不陌生，但如今公司卻胸懷嶄新抱負。 TDK 在印度的經營已逾數十載，透過旗下 Electronics Components Business Company (ECBC) 和 Energy Solutions Business Company (ESBC) 兩大主要業務實體及其附屬公司，在西孟加拉邦、馬哈拉施特拉邦及哈里亞納邦等地設有生產基地。 現今，印度 TDK 僱用超過 5,000 人。

TDK 公司亞太區總部總經理 Vaidyanathan Ramasarma 表示：「成立亞太區總部，對我們而言不只是擴展業務版圖，更是為未來奠定更穩固的根基。 此區在科技、人才和市場發展方面蘊藏巨大潛力。 我們的使命是務實負責、開放合作地策略性發揮潛力。」 在這個增長與管治同樣重要的地區，雙城行政管理架構將巧妙地令兩者獲得平衡。 班加羅爾作為印度的科技之都，擁有全球數一數二的深厚工程及基礎研究人才生態系統，將成為推動增長的基石，協助 TDK 開創新領域，而非單純完善既有業務。 APAC RHQ 將積極投資新興科技領域，借助印度在精益工程方面的傳統優勢及有利的單位經濟效益，以迎合日益蓬勃的全球市場。 新加坡則將擔當管治、合規及供應鏈的中心角色，為這個極其複雜的區域提供值得信賴的中立營運支點。 兩大城市相輔相成，形成兩位一體的策略組合：一個深耕區域營運的複雜細節，一個放眼未來發展的遼闊前景。

APAC RHQ 將強化區內的市場情報、政府關係及供應鏈穩健發展，同時推動內部效率提升、員工技能培訓，並落實嚴謹的流程管治。這些工作看似毫不起眼，實則對構建企業長青基業而言卻不可或缺。 尤其重要的是，APAC RHQ 將在建設 TDK 全球研發 (R&D) 網絡的過程中擔當關鍵角色。 印度擁有科研人才、對基礎研究的渴求，以及將深入知識應用於現實世界限制的獨特能力，種種因素使其成為我們實現全球研發願景的關鍵拼圖。 印度政府積極吸納外資的決心、持續改善的營商環境，以及多項宏大的國家科技倡議計劃，都為 TDK 這類企業賦予難得一遇的發展條件。

過去兩年來，一連串目標明確的低調籌備工作從未間斷，旨在逐步建立必要的合作關係、機構互信，以及穩固的營運基礎。 TDK 新成立的亞太區團隊一直在印度與學術界、政府和業界建立合作關係，營造長期承諾的聯繫網絡。 透過 APAC RHQ，TDK 將加強其從印度及亞太區對社會轉型的貢獻，同時也加速我們自身的轉型。 關於 TDK Corporation TDK Corporation (TSE: 6762) 是舉世聞名的科技公司，總部設於日本東京，在電子行業中引領創新。 秉承「In Everything, Better」的理念，TDK 矢志在生活、工業與社會的每個領域，締造更美好的未來。 90 多年來，TDK 一直從內而外地塑造世界：由當年開創先河的鐵氧體磁芯，到成為時代標誌的卡式錄音帶；時至今日，我們以先進元件、感應器與電池驅動數碼時代，引領世界邁向更可持續的未來。 秉承 TDK 的企業精神，即一種以願景、勇氣和互信為本的初創心態，我們充滿熱誠的全球團隊不斷追求卓越，致力為自身、客戶、合作夥伴以至全球帶來更多美好。 時至今日，TDK 的尖端技術已無處不在，無論是工業應用、能源系統、電動車，還是智能手機與遊戲領域，TDK 都深深植根於現代生活的核心。 TDK 的產品陣容全面且由創新驅動，涵蓋尖端被動元件、感應器及感應器系統、電源、鋰離子電池和固態電池、磁頭、人工智能 (AI) 及企業軟件解決方案等，當中的眾多產品更在市場上佔據領先地位。 上述產品分別以 TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambda、TDK SensEI 及 ATL 等品牌在市場上銷售。 TDK 將人工智能 (AI) 生態系統定位為重點策略領域，並憑著遍及汽車、資訊及通訊科技，以及工業設備領域的全球網絡，在廣泛層面上擴展業務。 在 2025 財政年度，TDK 的總銷售額為 144 億美元，全球僱用約 105,000 名員工。 In fiscal 2025, TDK posted total sales of USD 14.4 billion and employed about 105,000 people worldwide.

