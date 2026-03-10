熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Mar-10 00:09
更新：2026-Mar-10 00:09
PR Newswire

伯恩光學成iPhone 17e蓋板玻璃獨家供應商

分享：

香港2026年3月10日 /美通社/ -- Apple最新推出的經濟實惠型智能手機iPhone 17e正式亮相，在提供更大存儲容量的同時，繼續保持備受信賴的耐用性能。該設備起售價為599美元，基礎存儲容量提升至256GB，是去年iPhone 16e的兩倍。

iPhone 17e在蓋板玻璃的材料和工藝方面實現了顯著升級。其前蓋玻璃由伯恩光學(BIEL Crystal)製造，並採用第二代超瓷晶面板(Ceramic Shield 2)材料。在伯恩光學超硬膜塗層技術的加持下，其抗刮擦性能较iPhone 16e所搭载的第一代超瓷晶面板直接提升3倍。

值得注意的是，這是Apple再次選擇伯恩光學作為iPhone 17e蓋板玻璃的獨家供應商。此前，伯恩光學也曾是2025年初發佈的iPhone 16e的蓋板玻璃獨家供應商。

adblk4

關於伯恩光學

作為智能設備外觀結構與模組解決方案的全球領先企業，伯恩光學為多個行業提供服務。其先進組件廣泛應用於消費電子、智能穿戴設備、AR/VR眼鏡以及新一代汽車應用領域。公司與Apple、Samsung、Meta和Tesla等行業領先企業保持長期合作關係，充分體現了業界對其的信任。

憑借30餘年的技術創新和卓越經營，伯恩光學已成為在全球擁有9個先進生產基地，總投資逾420億港元，總占地面積約430萬平方米，雇員10萬餘人，年產能22億片的大型科技創新集團。

adblk5

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/iphone-17e-302708343.html

SOURCE 伯恩光學

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk6 madblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務