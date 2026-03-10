韓國領先的科技媒體DigitalToday推出英文新聞服務

- 為規模達1萬億美元的外國投資者提供即時政策與科技洞察力 韓國產業及政策新聞的即時英文報導，為全球讀者拓寬資訊獲取管道

拓展至包括穀歌新聞在內的全球新聞平臺，擴大韓國數字產業新聞在海外的覆蓋面 韓國首爾2026年3月10日 /美通社/ -- 韓國科技新聞媒體DigitalToday正式推出了一項由人工智慧(AI)即時自動翻譯系統提供支持的英文新聞服務，為全球讀者提供直接獲取韓國數字產業相關新聞的管道。 該服務直接面向對韓國IT、產業及政策動態感興趣的國際受眾。推出此項服務旨在更迅速地向海外讀者傳遞韓國數字領域的相關資訊，此前這些讀者在獲取此類內容時面臨語言障礙。借助文章發佈時同步自動生成英文版本的系統，全球讀者如今能夠即時追蹤韓國數字產業的重大進展。

然而，目前專門提供韓國數字產業及科技政策即時英文報導的媒體相對較少。通過推出這項英文新聞服務，DigitalToday旨在打造一條直接的資訊管道，讓海外讀者無需依賴單獨的翻譯流程，就能更快速地瞭解韓國數字經濟的發展動態。 此次推出英文新聞服務也是DigitalToday拓展到全球新聞平臺這一更廣泛戰略的一部分。該媒體計劃通過包括穀歌新聞(Google News)在內的全球新聞平臺，以及RSS訂閱源和社交媒體管道，擴大其在國際受眾中的覆蓋面。在新聞消費不再受國界或語言限制的環境下，DigitalToday正致力於構建一個媒體生態系統，在這個生態系統中，通過與文章創作同步生成的多語言內容，能夠與全球讀者建立聯繫。

這一舉措在提升全球資訊可及性方面同樣具有重要意義。目前，外國投資者在韓國資本市場持有約1萬億美元的上市證券，這充分體現了全球對韓國市場的濃厚興趣。儘管如此，能夠讓全球受眾即時追蹤韓國產業及政策動態的英文資訊管道仍然有限。DigitalToday旨在通過這項英文新聞服務，幫助全球投資者和行業利益相關者更便捷地掌握韓國數字領域的最新動態。 一位DigitalToday官員表示：「這項全球新聞服務遠不止于簡單的翻譯。它代表了一種全新的新聞分發模式，能夠即時消除語言障礙，並立即與全球讀者建立聯繫。借助AI翻譯技術，我們旨在營造一個環境，讓韓國數字產業和科技政策相關資訊能夠在全球市場實現同步消費。」

與此同時，全球主要媒體機構也正通過基於英文的全球新聞服務拓展其國際讀者群體。例如，日本《日經新聞》通過其英文平臺「日經亞洲」(Nikkei Asia)面向全球受眾傳播內容，《紐約時報》則在編輯工具、摘要系統及內容推薦等多個領域應用生成式AI技術。 通過拓展其全球多語言服務，DigitalToday旨在加速韓國數字產業相關內容在全球範圍內的傳播，提升科技與政策新聞的國際關注度，並展示AI驅動的新聞自動化系統的實際應用。該公司計劃持續拓展業務，打造一個與全球讀者緊密相連的數字新聞平臺。（完）

關於DigitalToday (www.digitaltoday.co.kr ) DigitalToday是韓國領先的數字新聞媒體，專注於報導資訊通信技術(ICT)、產業、政策及初創企業領域動態。該媒體通過數據驅動的報導模式和技術導向的新聞採編，為讀者提供對行業發展的快速洞察。同時，DigitalToday還持續推進媒體創新，借助AI技術實現內容自動化生產，並拓展全球多語言新聞服務。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/digitaltoday-302708760.html SOURCE DigitalToday