全球媒體聚焦晶澳科技DeepBlue 5.0重新定義高價值光伏未來

北京2026年3月10日 /美通社/ -- 近30家全球主流光伏及能源媒體近日參觀了晶澳太陽能科技股份有限公司（簡稱「晶澳科技」）的生產基地智能化工廠與戶外實證基地，獨家深度探訪公司新一代旗艦光伏組件產品DeepBlue 5.0。本次活動是晶澳科技首次從系統層面，公開披露該產品的研發邏輯、製造創新成果及實際性能驗證情況。

晶澳科技品牌與營銷總裁劉爍在活動中表示，光伏行業正從「規模擴張」向「價值創造」轉型。他強調，新一代主流產品必須為客戶創造更大價值，不僅要實現更高性能指標，還要在土地利用效率、項目收益等方面取得綜合提升。他還指出：「新一代主流光伏產品，須始於價值驅動——不僅提升性能參數，更要給予客戶全面綜合的能力提升。」