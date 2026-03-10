2026年第34屆中國國際自行車展覽會

中國是當之無愧的全球最大自行車及電動自行車製造國與消費市場，每年的貿易量占世界產業貿易總量的60%以上。2024年數據顯示，中國自行車出口量、出口額、零部件出口額持續保持高位運行態勢。這一亮眼成績的背後，是中國自行車產業完整且成熟的產業鏈支撐 —— 從上游的碳纖維、鋁合金等原材料供應，到中游的整車製造、零部件研發生產，再到下游的全球分銷與售後服務，中國已構建起覆蓋全環節的產業生態，形成了「企業集聚、成本可控、品質可靠」的獨特競爭優勢。

上海2026年3月10日 /美通社/ -- 2026年5月5日至8日，第34屆中國國際自行車展覽會（CHINA CYCLE）將在上海新國際博覽中心盛大啟幕。本屆展會以「創新驅動・智領未來」為核心主題，立足中國作為全球自行車產業核心樞紐的優勢地位，為海內外企業搭建高效商貿對接平台，助力全球合作伙伴共享綠色出行產業發展紅利。

依托中國完善的產業體系，參展企業與采購商將充分體驗「中國製造」的高性價比優勢。中國擁有數千家自行車及零部件生產企業，形成了規模化生產效應，能夠實現從量產到定制的靈活供應。同時，中國企業在技術創新上持續發力，在提升產品性能的同時，有效控制成本，為全球采購商提供「質優價廉」的合作選擇。

本屆展會將匯聚全球兩輪車領域的頭部企業，打造一場高級的產業盛宴。捷安特、美利達、禧瑪諾、梅花等國內外知名品牌將悉數亮相，帶來最新技術成果與旗艦產品。此外，鳳凰、永久、金輪等眾多知名品牌也將同台競技，全方位展示自行車產業的前沿趨勢。

為進一步促進國際合作，本屆展會除了安排13個展館的豪華展示陣容外，還將延續並升級貿易配對會服務。組委會將精準對接來自歐美、東南亞、中東及其他地區的采購商需求，聚焦高端零部件、智能電動自行車、童車及戶外騎行裝備等熱門品類，提供一對一商務洽談機會。

往屆數據顯示，95%的采購商通過商企面對面交流、貿易配對會等多種方式成功找到合作伙伴，90% 的中國企業借此高效拓展海外市場。

此外，展會還將設置沉浸式產品體驗區、騎行特技表演、流行趨勢產品展示等特色活動，讓參與者在互動中感受騎行文化的獨特魅力。