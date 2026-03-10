2026 亞洲電腦展覽會：打造全球科技產業合作新樞紐，虛實整合串聯國際商機

台北，台灣 - 2026年3月10日 - 亞洲電腦展覽會 (Asian Computer Industry Online Exhibition 2026) 將於 2026年3月10日正式開幕，展期至2026年6月30日，採用「虛實整合」模式，打造為期近四個月的國際電腦產業盛會，聚焦連結亞洲地區供應商、進口商與出口商，強化跨境採購與全球商務合作。自 2022 年首度舉辦以來，本展由 AsianNet 亞洲網路 與 TradeAsia 亞洲貿易網（www.e-tradeasia.com）聯合主辦，已成功協助眾多企業拓展海外市場，在買家品質、媒合效率及實質訂單成果方面廣獲肯定。2026年展會規模全面升級，預計吸引更多國際專業買主及產業人士參與。





與國際指標科技展會同期聯動，創造跨展整合效益



2026亞洲電腦展覽會將與多項全球指標性科技展會同期舉行，形成時間聯動效應，包括紐倫堡嵌入式電子與工業電腦應用展、國際顯示器展覽會、臺北國際電腦展、歐洲國際超級電腦大會等。透過跨展期整合，國際買家可在短時間內完成產品比較與供應商評估，大幅提升採購效率與決策品質，創造更高效的全球採購價值鏈。



展出範圍完整覆蓋產業鏈，呈現電腦與電子產業生態全貌



本次展會匯聚全球數十家電腦製造與電子零組件領域的優質供應商，展示超過千項創新產品與前瞻技術，展出內容依產業鏈核心價值完整鋪陳，涵蓋桌上型電腦、筆記型電腦與配件、平板電腦與配件、工業電腦與嵌入式系統、電競與遊戲設備及電腦軟體與資訊及網際網路服務等核心系統產品，同時聚焦網路設備、無線通訊設備、電信與光纖接取設備、固網電話與網路語音（VoIP）與天線等關鍵通訊基礎建設；在關鍵零組件與供應鏈方面，展品涵蓋電腦零組件、儲存裝置與記憶體、主動元件、電源供應器、連接器與端子、電纜與線材組件、配線配件、變壓器、電池產品與充電設備；此外亦展出顯示器、電腦配件與週邊設備、電腦輸入裝置、銷售點（POS）系統、印表機、繪圖機與掃描器及印表機耗材與零件，以及廣播與專業視聽設備、音訊與視訊零組件、消費性電子配件與零組件與電子配件與材料供應等多元應用產品，全面展現電腦產業從系統整機、網通基礎到核心元件與終端應用的完整生態鏈，兼具技術深度與產品廣度，為全球專業買主與產業人士構築高效商務對接與市場拓展的重要國際展覽舞台。



展會專頁網址：

https://www.etradeasia.com/online-show/43/Asian-Computer-Industry-Online-Exhibition-2026.html



創新線上展示模式，打造全天候全球商機平台



亞洲電腦展覽會導入多元創新線上展示方案，包括專屬展會頁面、電子型錄及虛擬展場，並與 TradeAsia 亞洲貿易網平台無縫整合。全球買家無論身處何地，皆可即時瀏覽產品資訊、深入查閱供應商資料、線上詢價與採購評估。此模式有效降低跨境商務成本，同時提升媒合效率與實質合作成果，實現全天候、零時差的全球商貿對接。





