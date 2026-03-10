AECOM協助土木工程拓展署及漁農自然護理署推出全港首份全面專業指引 以基於自然的解決方案促進可持續城市發展

香港 - 2026年3月10日 -全球基礎設施領先企業AECOM ，協助香港特別行政區政府土木工程拓展署及漁農自然護理署發布《香港基於自然的解決方案設計指引》（《指引》）。這是全港首份同類指引，旨在協助政府部門、設計師、規劃師及建築環境界專業人士在香港的發展項目中融入基於自然的解決方案（Nature-based Solutions, NbS）。
《指引》由生態、景觀建築設計、工程、氣候韌性及城市規劃等多個專業團隊共同編撰，為在多元環境下落實基於自然的解決方案提供一套實用框架，涵蓋河流、濕地、海岸線以至高密度城市等場景，支援業界在設計、落實、持續管理及成效評估上的相關工作。
《指引》結合香港的自然生態及城市發展特點，提出以三項核心原則為基礎，闡述如何全方位提升生態系統的結構多樣性、建構人與自然共生環境，以及強化設計的綜合抗禦力。《指引》亦包括一套科學實證為本的評估框架，支援決策制定，同時收錄本地的參考案例，如塱原自然生態公園及東涌東生態海岸線。
「這《指引》體現了我們致力推動自然正向設計、支持香港邁向氣候韌性和可持續增長的承諾。」AECOM 高級副總裁兼香港區負責人卓子然博士表示。「我們透過將生態學融入設計實踐，協助業界善用自然資源，建構更具氣候韌性的城市基礎建設。」
《指引》已於 2026 年 3 月 3 日假塱原自然生態公園舉行的發布典禮上正式推出。典禮由環境及生態局副局長黃淑嫻、發展局副局長林智文、世界自然保護聯盟基於自然的解決方案管理中心全球主任 Charles Karangwa、土木工程拓展署署長方學誠，以及漁農自然護理署署長黎堅明主禮。
典禮由 AECOM 景觀建築設計總監孫天佑介紹《指引》，並設座談會，探討如何透過基於自然的解決方案促進跨界別合作，共同扭轉自然及生物多樣性下降的趨勢。
參與座談嘉賓包括：
- 世界自然保護聯盟基於自然的解決方案管理中心全球主任 Charles Karangwa
- 土木工程拓展署署長方學誠工程師，JP
- 漁農自然護理署署長黎堅明，JP
- 滙豐北亞區可持續發展和氣候變化總監陳昱君
- 太古地產可持續發展高級經理區沛能
發布《指引》將有助支持香港多項重要政策承諾，包括《香港氣候行動藍圖2050》及其生物多樣性保育目標，為提升城市韌性及擴展綠色基礎建設提供清晰而具操作性的路線圖。《指引》結合了香港的本地經驗，為相關從業人員提供重要工具——從生態導向的早期規劃到多功能效益的設計。同時，《指引》亦將成為推動北部都會區發展策略的重要參考，透過基於自然的解決方案促進城鄉共融，實現將城市發展與生態保育結合的願景。
這份《指引》體現了 AECOM 在協助城市應對氣候風險、提升生活質素方面的持續貢獻。憑藉匯聚全球最佳實踐及對本地生態的深度洞察，AECOM 將持續推動業界，提升在大規模落實基於自然的解決方案方面的專業能力。
按此了解更多 《香港基於自然的解決方案設計指引》（網頁只提供英文版本）。
按此下載高清圖片。
關於AECOM
AECOM 是全球基礎設施領域的領導者，致力於構築更美好的世界。作為一家以卓越信譽著稱的專業服務企業，我們憑藉深厚的技術專長，協助客戶應對水務、環境、能源、交通運輸及建築領域的各種複雜挑戰。我們的團隊與公營機構及私人企業緊密合作，為專案全生命週期——從諮詢、規劃、設計、工程到專案與施工管理——提供創新、永續且富有韌性的解決方案。AECOM 名列《財富》500強企業，在 2025財年的營收達到 161 億美元。歡迎瀏覽 AECOM | Hong Kong瞭解更多。