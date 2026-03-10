華為發佈五大全新解決方案，邁向交通運輸行業全面智能化

華為ICT Marketing與解決方案銷售部副總裁史振鈺表示：當前，以5G、AI、雲為代表的數智技術正深刻重塑交通行業。華為將秉持「開放、合作、共贏」的理念，與客戶和夥伴一道，共同構建堅實的數智底座，打通客流、物流、商流、資金流與信息流。同時，我們將推動AI在鐵路、公路、物流、航空、港口等場景深度落地，全面提升大交通、大物流的安全水平與運行效率，促進交通與旅遊、能源、貿易等行業的深度融合，攜手共創交通的美好未來。

西班牙巴塞羅那2026年3月10日 /美通社/ -- MWC 2026 巴塞羅那期間，在「數智未來，加速交通運輸行業智能化轉型」的主題論壇上，華為攜手客戶、夥伴、專家，共同探討交通運輸智能化新路徑，分享最新技術成果。論壇期間，華為發佈五大創新解決方案，推動交通運輸行業邁向智能世界。

來自全球交通運輸行業的客戶、夥伴分享了與華為的合作成果：伊斯坦布爾機場CIO PhD Reha Çetin指出，伊斯坦布爾機場作為歐洲增長最快的航空樞紐，依托華為領先的數字技術與ICT 能力，將持續推進機場5.0數字化轉型戰略的實施，提供未來機場的體驗。

軌道交通的發展催生了通信技術的需求。通號國際副總經理任再銘分享了FRMCS技術在提升列車運行效率、鐵路運力、優化全生命週期成本等場景的應用，助力未來鐵路系統運行更高效、安全。

人工智能將成為智能交通運輸系統的「神經中樞」。SICE交通主管Carlos Lopez介紹，SICE攜手華為，以AI和邊緣計算平台發掘並賦能各類交通運輸場景，為加速基礎設施互聯互通、提升交通運輸系統的可靠性貢獻關鍵力量。