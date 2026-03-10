沃特世旗艦新品 ARES-G3 流變儀以突破性速度樹立數據品質新標竿

得克薩斯州聖安東尼奧市和麻薩諸塞州米爾福德市2026年3月9日 /美通社/ -- Pittcon 展會 — 沃特世公司（紐約證券交易所代碼：WAT）今日重磅推出 TA 儀器產品線新品 ARES–G3™ 流變儀 。這款新一代流變儀可提供業界出色的分析速度與數據品質，加速材料研究與產品開發進程。ARES–G3 流變儀憑藉完全集成的「快速頻率啁啾」（Fast Frequency Chirps）技術，每秒可採集多達 25,000 個數據點（較前代提升 10 倍），並將標準檢測時間縮短多達 80%，有效突破了行業瓶頸。隨著科研人員與材料創新者不斷探索對複雜材料行為的更深層理解，該產品為聚合物及複合材料開發、液態及半液態塗層以及基礎研究領域解鎖了全新的能力與成果。

沃特世公司材料科學事業部高級副總裁 Dan Rush 表示：「流變學實驗室正承受巨大壓力，需要更快提供更優質的數據，以推動突破性進展並支持業務決策。我們很高興能推出這款先進的儀器，它能在創紀錄的時間內提供獨特數據，賦予客戶全新洞察力，幫助應對日益增長的需求。」

ARES–G3 流變儀可縮短實驗時間、提升實驗室通量，並能在單次測試中獲得以往難以取得的快速變化樣品數據。該儀器透過增強版 TRIOS™ 軟體全面整合「快速頻率啁啾」解決方案，無需多份軟體授權或高階程式包培訓，即可透過快速頻率掃描來捕捉與處理數據。常規品質控制測試與數據生成也比以往提速 80%，部分測試時長可由 6 小時縮短至 1 小時；這意味著在常規條件下，工作流程得以加速，每年可為團隊節省數百個工作日，且數據品質不受影響。ARES–G3 流變儀還能在無需使用者校準的情況下執行多項測試，有效減少人為誤差，增強測量結果的可靠性。