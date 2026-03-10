熱門搜尋:
出版：2026-Mar-10 12:30
PR Newswire

日本最大創意盛會「東京創意沙龍2026」

在「未來復古——將往昔記憶帶入未來，開啟全新創作」這一主題下，各類活動主要在東京九大標志性區域展開。

東京2026年3月10日 /美通社/ -- 東京創意沙龍執行委員會(Tokyo Creative Salon Executive Committee)將於2026年3月13日（星期五）至3月22日（星期日）的十天時間裡，主要在赤阪、銀座、澀谷、新宿、日本橋、羽田、原宿、丸之內和六本木這九大區域舉辦東京創意沙龍2026 (TCS 2026)活動。活動入場免費。

Concept Image for the 2026 Edition

東京創意沙龍2026的核心是「全城聯動創意計劃」(City Wide Program)，在這一計劃中，探索東京時邂逅創意的體驗本身即成為活動內容。基於活動主題，各個區域依托自身的歷史、文化和特色，在時尚、設計、藝術和手工藝等領域呈現創意內容。

全城聯動創意計劃：區域主題概念
赤阪——「在傳承歷史的同時持續演進發展的精致社交中心」：通過連接過去與未來的全新創作，重新詮釋傳統。
銀座——「一座在持續演變中繼承傳統、開創未來的城市」：在文化和商業場所開展漫步游覽與動手體驗項目。
澀谷——「潮流匯聚的前沿交匯點」：以都市時尚為驅動力的活動，彰顯該區域的前衛活力。
新宿——「未來復古SO/ME/RU新宿」：以染色與復古為主題的活動，展現面向未來的創造力。
日本橋——「日本橋開放手工藝」：將手工藝視為鮮活文化，在漫步街區的過程中親身感受。
羽田——「未來綻放-日本——攜櫻花共賞日本之美與匠心工藝」：在日本門戶以展覽和體驗形式，重新詮釋地方技藝與文化。
原宿——「原宿，街頭文化交匯之地」：在探索中通過參與式活動激發時尚與文化的邂逅。
丸之內——「誕生於職場之城的可持續創作」：在商務區開展易於參與、注重可持續理念的體驗活動。
六本木——「多元人才匯聚交融之城」：與博物館、美術館及城市景觀產生共鳴的活動。

東京創意沙龍2026還將於2026年3月13日至15日在新宿住友大廈三角廣場(Shinjuku Sumitomo Building Triangle Plaza)推出兩項官方活動。其中，東京復古時裝周(Tokyo Vintage Fashion Week)作為全球首個復古時裝周，將開設匯聚約100家店鋪的復古市集(Vintage Market)，並通過時裝秀展現復古服飾所承載的「歷史語境」與「故事內涵」。主題展：「東京印記」(Focus Exhibition 「Tokyo Trace」)則聚焦設計師創作實踐中所蘊含的東京城市印記，首展將以NOMARHYTHM TEXTILE」紡織品牌為核心展開。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026-302708920.html

SOURCE Tokyo Creative Salon Executive Committee

