信和置業位列標普全球《可持續發展年鑑2026》全球前5%企業

香港2026年3月10日 /美通社/ -- 信和集團（「集團」）欣然宣布，信和置業有限公司（「信和置業」）（股票代號：0083.HK）於標普全球《可持續發展年鑑2026》中，在房地產管理與開發行業獲評為全球前5%企業之一。是次評選涵蓋全球逾9,200家企業，信和置業是唯一獲此認可的香港地產發展商，這亦標誌著公司連續第四年獲選為年鑑成員，並首次在其行業中躋身標普全球企業可持續發展評估評分最佳5%。
《可持續發展年鑑》由標普全球編製，根據年度企業可持續發展評估（Corporate Sustainability Assessment，CSA），表彰在可持續發展方面展現持續執行力、披露透明度高，並按年持續提升表現的企業。此評估按行業劃分，涵蓋約23項可持續發展議題，包括氣候策略、生物多樣性及供應鏈管理等。2026年度全球僅有848家企業入選年鑑，足見評選過程非常嚴謹。
此次認可反映信和置業對可持續發展的堅定承諾，以及在日常營運中持續優化的努力。過去一年，重點項目包括：透過「供應商氣候夥伴計劃」加強與供應商的合作及碳排放管理；透過「珍『識』水口」計劃，推動以社區為本的環境教育；以及舉辦「信和可持續發展月」，提升同事對可持續議題的認知和參與。
信和集團主席暨環境、社會及管治督導委員會主席黃永光先生表示：「我們很榮幸能夠連續第四年獲納入標普全球《可持續發展年鑑》，並首次晉身房地產管理與開發行業全球前5%。這項認可體現了團隊的共同努力，以及我們致力於將可持續發展融入日常營運，透過協作、負責任的營商實踐和社區參與，穩步推動進步。我衷心感謝同事、志同道合的供應商、合作夥伴，以及我們所服務的社區一直以來的支持與投入，與我們攜手並進，逐步將策略目標轉化為具深遠意義的成果。在可持續發展的旅程中，我們將繼續與持份者緊密合作，提升業務韌性，創造長遠而可持續的價值。」
