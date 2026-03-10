信和置業位列標普全球《可持續發展年鑑2026》全球前5%企業

香港2026年3月10日 /美通社/ -- 信和集團（「集團」）欣然宣布，信和置業有限公司（「信和置業」）（股票代號：0083.HK）於標普全球《可持續發展年鑑2026》中，在房地產管理與開發行業獲評為全球前5%企業之一。是次評選涵蓋全球逾9,200家企業，信和置業是唯一獲此認可的香港地產發展商，這亦標誌著公司連續第四年獲選為年鑑成員，並首次在其行業中躋身標普全球企業可持續發展評估評分最佳5%。

《可持續發展年鑑》由標普全球編製，根據年度企業可持續發展評估（Corporate Sustainability Assessment，CSA），表彰在可持續發展方面展現持續執行力、披露透明度高，並按年持續提升表現的企業。此評估按行業劃分，涵蓋約23項可持續發展議題，包括氣候策略、生物多樣性及供應鏈管理等。2026年度全球僅有848家企業入選年鑑，足見評選過程非常嚴謹。