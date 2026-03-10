香港設計中心歡迎2026/27年度《財政預算案》推動文創產業　強化國際與大灣區連繫及吸引旅客

香港 - 2026年3月10日 - 香港設計中心欣然歡迎財政司司長於二零二六至二七年度《財政預算案》中提出的新措施，持續推動本港文化及創意產業發展，以鞏固香港作為國際創意之都的優勢。 香港設計中心主席勞建青先生表示：「香港設計中心一直致力於支持本地設計師和設計企業，推動設計為香港創造商業價值，並鞏固香港作為國際創意之都的地位。配合香港對接『十五五』規劃，積極融入和服務國家發展大局及推進粵港澳大灣區融合，我們將持續加強香港設計界與國際及內地的交流合作，發揮香港作為『超級聯繫人』和『超級增值人』的獨特角色。透過多個旗艦項目，我們推動跨界協作與設計創新，並致力將DX設計館打造為旅客到訪香港的文化地標，進一步提升香港設計產業的競爭力與影響力。」 香港設計中心相信，憑藉香港的多元文化背景、國際級文化基建及全球創意業界網絡，將進一步提升香港文創產業的領導地位。本中心每年舉辦的旗艦項目「設計營商周」（BODW），持續匯聚國際級設計師、品牌領袖及企業家，促進跨文化、跨學科交流與商業合作。同時，與大灣區設計業界深度合作的項目「DX GRAVITY設計引力」推動跨界別創意與商業合作機會；而Fashion Asia Hong Kong則透過策略性活動加強本地、中國內地及海外時尚社群的聯繫，為品牌與設計師提供業務發展及國際曝光的機會。這些舉措印證香港設計中心作為協助設計品牌走向全球，同時吸引國際人才與投資的最佳平台。 香港設計中心將繼續全力配合政府的政策措施，攜手業界推動文化及創意產業發展，持續提升香港設計產業的國際競爭力，並推動香港成為世界級創意之都。

關於香港設計中心（https://www.hkdesigncentre.org/tc/）

香港設計中心作為香港特別行政區政府的策略伙伴，我們充分發揮香港作為中外文化藝術交流中心的優勢，從設計中創造價值。



我們的主要項目包括：設計營商周、DFA 設計獎、Fashion Asia Hong Kong 及BODW In the City。自2024年起，我們在深水埗營運DX設計館，致力培育新晉設計人才，促進設計業界的合作及交流，同時為公眾帶來創新展覽、時裝展示及文化體驗的沉浸之旅。



為了實現目標，我們：



培養設計的創意文化

為各方持份者提供拓展商機的平台，釋放設計潛能

推動各個設計領域的卓越發展

關於文創產業發展處

文創產業發展處(文創處)於2024年6月成立，前身為自2009年設立的「創意香港」。文創處是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下為文化和創意業界提供一站式服務與支援的專責辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。文創處的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別跨領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化，以及在社會營造創意氛圍，以加強香港成為亞洲創意之都和中外文化藝術交流中心的定位。