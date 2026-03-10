經緯天地(02477.HK)新晉入選港股通 區塊鏈支付新賽道迎來價值重估

香港2026年3月10日 /美通社/ -- 3月9日，港股通季度標的調整正式落地，一批具備技術創新與成長屬性的公司迎來南向資金配置窗口。其中，經緯天地(02477.HK) 憑借在區塊鏈技術支付領域的差異化佈局正式獲納入，成為港股通中聚焦支付領域金融科技創新的稀缺標的。當前，全球支付行業正從傳統通道服務向技術驅動型金融科技躍遷，以區塊鏈為核心的底層革新和AI智能體自主支付的場景創新，正全面提升B端企業結算效率與C端用戶支付體驗，新賽道爆發拐點已至。
一、入通落地：金融科技新標的獲市場認可
本次港股通調整依據恆生綜合指數季度檢討結果，於3月9日正式生效。經緯天地(02477.HK)成功入選，標誌著公司區塊鏈支付業務方向與合規化運營路徑獲得資本市場認可。納入港股通後，公司將直面內地機構與長線資金，在流動性、估值定價、品牌影響力層面迎來三重提升，為其全球支付業務擴張打開資本空間。
從行業背景看，金融科技已成為港股科技板塊中領先的細分方向。支付作為金融科技的基礎入口，正迎來技術重構浪潮：傳統支付依賴中心化清算、跨境鏈路長、成本高企；而基於區塊鏈的新一代支付體系，以高效清算、低成本跨境、全時段運行、強安全合規為特徵，精準匹配全球貿易與數字經濟的支付需求，成為行業升級的明確方向。
二、賽道爆發：多家支付巨頭加碼，AI+區塊鏈重構支付格局
全球支付巨頭已集體轉向技術賦能，行業競爭焦點從規模擴張轉向底層技術與場景效率。在這一輪技術佈局中，多家支付巨頭正全力打造適配AI智能體的支付體系，將區塊鏈與高效結算資產視為機器間交易的核心載體，推動下一代金融基礎設施建設。
Stripe（全球支付巨頭） 作為行業技術標桿，自研Tempo區塊鏈，明確將其定位為"支付專用區塊鏈"，專為企業級支付場景設計，主打高效結算、專用支付通道、亞秒級最終性，且可無縫對接合規體系與會計系統。該機構還在資本層面持續加碼，豪擲超11億美元收購支付基礎設施平台，進一步完善從底層技術到應用落地的全鏈路佈局。
另一家全球支付機構Circle正加速搭建融合AI、區塊鏈與高效結算工具的互聯網金融新體系，明確將區塊鏈相關技術作為適配AI智能體自主交易需求的核心載體，積極搶佔未來支付場景的發展先機。
三、格局分化：技術壁壘成核心競爭力，落地能力決定長期價值
儘管行業前景廣闊，但區塊鏈支付仍處於商業化落地攻堅期。對標行業發展，多家巨頭憑借全球場景與技術積累領跑；而經緯天地(02477.HK)則以輕量化、全球化、區塊鏈原生的優勢，在新興支付賽道快速卡位。與部分機構探索AI支付不同，公司當前聚焦區塊鏈支付技術商業化落地，以成熟解決方案快速覆蓋B/C端，走"先夯實基礎設施、再延伸生態價值"的穩健路徑。
經緯天地公司旗下品牌FoPay，以自主區塊鏈技術搭建一站式全球支付平台，面向B端與C端提供合規、高效、低成本的支付解決方案：
- B端革新：為跨境電商、外貿企業、全球商戶提供一體化收單與清算API，實現7×24小時不間斷清算，大幅縮短資金到賬時間，降低跨境結算綜合成本，提升企業資金周轉效率；
- C端升級：打造便捷易用的個人支付工具，聯動全球合規商戶網絡，實現跨境消費、轉賬等場景的流暢體驗，以技術提升安全等級與使用便捷度。
公司聚焦全球支付新基建，堅持合規先行、技術落地，在香港與全球合規框架下推進業務，契合監管導向與市場需求。
四、展望：入通開啟新週期，區塊鏈支付賽道價值重估
隨著港股通資金入場，經緯天地(02477.HK)將進入資本+業務雙輪驅動階段。一方面，南向資金的配置需求將提升公司流動性與估值合理性；另一方面，資本加持將加速其全球支付網絡拓展、技術研發與合規資質佈局。
中長期看，全球數字經濟與跨境貿易持續增長，區塊鏈支付作為效率更優的基礎設施，市場空間將持續打開。經緯天地(02477.HK)有望依托技術優勢與合規路徑，在新賽道中快速成長，與國際支付巨頭形成差異化互補，共同推動全球支付生態升級。
