經緯天地(02477.HK)新晉入選港股通 區塊鏈支付新賽道迎來價值重估

香港2026年3月10日 /美通社/ -- 3月9日，港股通季度標的調整正式落地，一批具備技術創新與成長屬性的公司迎來南向資金配置窗口。其中，經緯天地(02477.HK) 憑借在區塊鏈技術支付領域的差異化佈局正式獲納入，成為港股通中聚焦支付領域金融科技創新的稀缺標的。當前，全球支付行業正從傳統通道服務向技術驅動型金融科技躍遷，以區塊鏈為核心的底層革新和AI智能體自主支付的場景創新，正全面提升B端企業結算效率與C端用戶支付體驗，新賽道爆發拐點已至。

從行業背景看，金融科技已成為港股科技板塊中領先的細分方向。支付作為金融科技的基礎入口，正迎來技術重構浪潮：傳統支付依賴中心化清算、跨境鏈路長、成本高企；而基於區塊鏈的新一代支付體系，以高效清算、低成本跨境、全時段運行、強安全合規為特徵，精準匹配全球貿易與數字經濟的支付需求，成為行業升級的明確方向。

本次港股通調整依據恆生綜合指數季度檢討結果，於3月9日正式生效。經緯天地(02477.HK)成功入選，標誌著公司區塊鏈支付業務方向與合規化運營路徑獲得資本市場認可。納入港股通後，公司將直面內地機構與長線資金，在流動性、估值定價、品牌影響力層面迎來三重提升，為其全球支付業務擴張打開資本空間。

一、入通落地：金融科技新標的獲市場認可

二、賽道爆發：多家支付巨頭加碼，AI+區塊鏈重構支付格局

全球支付巨頭已集體轉向技術賦能，行業競爭焦點從規模擴張轉向底層技術與場景效率。在這一輪技術佈局中，多家支付巨頭正全力打造適配AI智能體的支付體系，將區塊鏈與高效結算資產視為機器間交易的核心載體，推動下一代金融基礎設施建設。

Stripe（全球支付巨頭） 作為行業技術標桿，自研Tempo區塊鏈，明確將其定位為"支付專用區塊鏈"，專為企業級支付場景設計，主打高效結算、專用支付通道、亞秒級最終性，且可無縫對接合規體系與會計系統。該機構還在資本層面持續加碼，豪擲超11億美元收購支付基礎設施平台，進一步完善從底層技術到應用落地的全鏈路佈局。