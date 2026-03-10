「CONEXPO 2026」為場景而生！徐工挖掘機械全新產品赴約北美

拉斯維加斯2026年3月10日 /美通社/ -- 3月3日，三年一屆的CONEXPO全球工程機械頂級秀場再次拉開帷幕。徐工十款挖掘機產品線整齊列陣，不僅展示硬核工業圖景，更呈現整套深度適配北美市場的施工解決方案。

01 全系列參展：一場「嵌入場景」的赴約

展會首日，十款挖掘機吸引眾多客戶駐足。面對園林、農業及小型市政等多工況需求，得克薩斯州一位設備承包商對徐工微小挖在狹窄空間的通過性及多功能拓展能力印象深刻。目睹設備在幾分鐘內從常規鏟鬥快速切換至清理斗及專業割灌機具後，他讚歎道：「This is what I'm looking for.」全產品線亮相旨在展示「我們能滿足什麼」，以「一機多能」填補場景需求，提升效率並優化綜合持有成本。