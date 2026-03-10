熱門搜尋:
商業動向
出版：2026-Mar-10 16:05
更新：2026-Mar-10 16:05
PR Newswire

「CONEXPO 2026」為場景而生！徐工挖掘機械全新產品赴約北美

拉斯維加斯2026年3月10日 /美通社/ -- 3月3日，三年一屆的CONEXPO全球工程機械頂級秀場再次拉開帷幕。徐工十款挖掘機產品線整齊列陣，不僅展示硬核工業圖景，更呈現整套深度適配北美市場的施工解決方案。

01 全系列參展：一場「嵌入場景」的赴約
展會首日，十款挖掘機吸引眾多客戶駐足。面對園林、農業及小型市政等多工況需求，得克薩斯州一位設備承包商對徐工微小挖在狹窄空間的通過性及多功能拓展能力印象深刻。目睹設備在幾分鐘內從常規鏟鬥快速切換至清理斗及專業割灌機具後，他讚歎道：「This is what I'm looking for.」全產品線亮相旨在展示「我們能滿足什麼」，以「一機多能」填補場景需求，提升效率並優化綜合持有成本。

02 Pro系列首發：本土化是深度適配
本次展會重磅發佈兩款專為北美打造的Pro系列挖掘機：XE27U PRO與XE45U PRO。XE27U PRO動力升級，行走迅捷，兼具舒適駕乘與靈活操控，游刃有餘於狹窄工況；XE45U PRO動力強勁、響應迅速，憑借穩重大底盤增強機具適配力，顯著提升回填效率。開展首日，兩款機型即斬獲多家北美實力經銷商意向訂單。當地客戶直言：「我們等待的不是設備，而是懂北美市場的合作夥伴。」Pro系列以每一次迭代與客戶期許同頻共振，詮釋了「Solid XCMG, Steady Progress」。

03 智能內核：「創新」永不止步
徐工聚力打造新一代ICS2.0智能控制系統，依托升級AI算法，精準實現一鍵挖溝、平地、破碎等功能，並搭載多模式高效適配智能作業需求，推動施工簡單化、標準化。焦點產品XE355UCR集成開放修坡助手、智能稱重、電子圍牆、傾翻預警等8項輔助功能，全方位覆蓋作業精度、計量統計與安全防護，精準匹配當地工況痛點。

秉承「Solid to Succeed」理念，徐工挖機正贏得越來越多北美高端市場認可。未來，在產業高端化、智能化、綠色化轉型下，徐工將與全球夥伴攜手共進，實現價值共創共贏。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/conexpo-2026-302709191.html

SOURCE 徐州徐工挖掘機械有限公司

