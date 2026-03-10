華為攜手菲律賓Meralco與寧波三星發布智慧配電解決方案 共建行業燈塔樣板點

西班牙巴塞隆拿 - 2026年3月10日 - 華為於 MWC2026 期間以「智領未來，賦能電力系統」為主題舉辦論壇。華為聯同菲律賓最大電力公司 Meralco 及寧波三星共同發布智能配電解決方案 (Intelligent Distribution Solution，IDS)，並宣布啟動聯合「燈塔倡議」，以推動電力系統的創新發展。



由左至右：寧波三星海外市場總經理 Simon Zhou、華為電力數字化業務部首席執行官孫大為、Meralco 資訊總監 Roque D. Bacani，以及華為光業務產品線副總裁杨曦共同啟動華為智能配電解決方案 (IDS)。

通訊、數字化與人工智能：驅動未來電力系統的核心基石，將加速配電網絡的智能化演進



華為電力數字化業務部首席執行官孫大為表示，能源轉型主要由四大動力推動，包括：「綠色能源與多元化」、「電網韌性」、「配電透明化」及「負載電氣化」。他並呼籲調整政策體系，以邁向調度與電力市場的協同發展。同時，他強調通訊、數字化與人工智能正成為新一代電力行業的核心，業界需要在數字化轉型、網絡安全及永續發展方面持續提升。



論壇期間，孫大為發布《未來電力系統通訊目標網絡白皮書》，提出全新網絡架構理念，包括：智能穩健的主幹網絡、融合中壓與透明低壓的配電網絡，同時實現高速安全連接與天地一體化佈局。白皮書同時闡述多項關鍵技術趨勢，涵蓋光通信、無線通信、載波通信及衛星通信等，並強調其對電力系統轉型的重大價值。



華為重申，公司正聚焦智能化及數字化發展，並與產業夥伴攜手推動電力行業轉型。多位全球業界領袖亦分享其洞見，包括：南非 Eskom 技術及工程總經理 Al'Louise van Deventer 闡述面向未來的數字化實踐；Senelec 輸電電網總監 Momar Awa Sall 談及專用無線網絡如何加速電力現代化；TEİAŞ 副總經理 Deniz COSKUN 談及重構通信網絡以提升電網韌性；以及寧波三星海外解決方案與市場總監劉家亮談及華為 IDS 的應用領域。



全球產業夥伴共拓電力系統全新未來



配電網絡正由傳統機械化逐步邁向自動化及智能化，從而推動技術創新及商業模式變革。儘管此過程為運維管理帶來新的挑戰，但同時亦為提升電網可靠性及優化資源配置帶來更多機遇。



論壇期間，華為聯同 Meralco 及寧波三星發布智能配電解決方案 (IDS)。該方案基於「雲 - 管 - 邊 - 管 - 端」架構，具備四大核心能力，包括可靠通信、邊緣計算、雲邊協同及低壓透明化。方案可支援智能低壓 (400V) 配電網絡建設，實現線損可控、配電室可視化及再生能源管理，並將分散的數字孤島整合為開放及一體化的數字系統。三方同時宣布啟動「燈塔示範計劃」，為全球電力企業提供可複製、可擴展的數字化建設經驗。



深化數智融合，打造更綠色、更可靠的電網



通訊、數字化及人工智能將是未來電力系統的核心。華為表示，將持續加大數字化及智能技術方面的研發投入，將前沿智能能力全面融入電力生產體系。華為將與全球合作夥伴攜手，致力與電力行業共同發展，邁向可靠性更高、安全性更強的低碳未來。

