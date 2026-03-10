熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Mar-10 17:00
更新：2026-Mar-10 17:00
Media OutReach Newswire

信諾環球香港推出全新「Health Moves」社區活動計劃並與 HYROX 踏入第三年合作

分享：

於信諾環球HYROX 香港賽 2026 賽事前推出多項全新計劃，鼓勵全港市民建立積極健康生活模式，加強社區聯繫

香港 - 2026年3月10日 - 信諾環球香港今日宣佈，與全球知名健身賽事 HYROX 香港賽展開第三 年合作，展現公司持續推動積極健康生活模式、宣揚「預防勝於治療」理念，以及加強社區聯繫的承諾。

Cigna Healthcare HYROX Hong Kong 2026
Cigna Healthcare HYROX Hong Kong 2026

於 2024 年，信諾環球香港展開 HYROX 合作，攜手在香港舉辦首個「HYROX 公開亞洲錦標賽」。今年，「信諾環球 HYROX 香港賽」載譽歸來，於 2026 年 5 月 8 日至 10 日假亞洲國際博覽館舉行。 HYROX 賽事在香港持續迅速發展，在信諾環球香港的支持下，今年的賽事至今已吸引超過 17,500 名選手報名參加。

信諾環球香港一直以提升社會健康和活力為目標。除贊助賽事外，公司亦致力凝聚員工、客戶及業務夥伴，鼓勵大家將積極健康生活模式及「預防勝於治療」理念滲進日常生活。

信諾環球 Health Moves: 將「預防勝於治療」的健康生活理念推展至 HYROX 以外的社區參與

信諾環球香港將於 HYROX 賽事前舉辦一系列 「信諾環球 Health Moves活動，率先為社區熱身，鼓勵市民培養恆常運動習慣，推動「預防勝於治療」的健康生活理念。

頭炮活動Cigna Healthcare Community Run 將於2026 年 4 月18 日舉行，主題為 Empower Your Health Moves。香港唱作歌手陳建安Mr. On Chan）及香港女子跳高紀錄保持者楊文蔚

Ms. Cecilia Yeung將與信諾環球香港的客戶及市民大眾，一同參與專業導師帶領的跑步訓練及以 HYROX 為本的訓練，積極備戰。


歡迎公眾人士參加 Cigna Healthcare Community Run，活動詳情如下：

日期:2026 年 4 月 18 日（星期六）

時間:上年 9 時至中午 12 時正

集合地點:HOW To Live Well (銅鑼灣軒尼詩道 500 號希慎廣場 4 樓)

路線安排:約 5 公里，由銅鑼灣往返跑馬地

程度:入門級別，適合跑步新手

名額:120 (名額有限，先到先得，參加者會根據跑步配速被分成不同組別，分批出發。)

詳情及報名:https://www.cigna.com.hk/campaign/hyrox2026/zh-hant

信諾環球香港推動社會健康與活力的長遠承諾

信諾環球香港亦藉此繼續加強與企業客戶及業務夥伴的互動，當中包括聯同與 HYROX 合作的健身中心於未來數月推出有系統的訓練計劃。相關互動可進一步鞏固信諾環球香港作為日常健康與活力的可信賴夥伴。

信諾環球香港行政總裁施柏賢（Jonathan Spiers）：「『信諾環球 HYROX 香港賽』絕對是我們推動預防健康理念的重要平台。今年，我們將繼續鼓勵員工、客戶及業務夥伴積極參與賽事和相關活動。我亦很高興推出全新社區活動計劃『信諾環球 Health Moves』，讓更多市民一同參與，體現我們對香港的長遠承諾。我期望進一步鼓勵大眾多做運動，一起活得更健康、更美好。」

「信諾環球 Health Moves」的一系列活動將於「信諾環球 HYROX 香港賽 2026」舉行前陸續推出；最新資訊將透過信諾環球香港的社交媒體平台發放。有關「信諾環球 HYROX 香港賽 2026」的詳情，請瀏覽以下網站：https://www.cigna.com.hk/campaign/hyrox2026/zh-hant

同時亦可觀看此短片，感受「信諾環球 HYROX 香港賽 2025」的熾熱氣氛：Cigna Healthcare HYROX Hong Kong Recap

adblk4

關於信諾環球香港

信諾環球作為健康保障機構，致力引領客戶在不同的人生階段變得更健康。我們因應客戶所需，提供適切的醫療保障服務指引，輔以健康資訊和專業分析，幫助客戶提升健康和活力。

自 1933 年投入香港保險業務以來，信諾環球一直為僱主、僱員及個人客戶設計全面的健康及保障方案。我們透過環球醫療網絡，為不同企業及機構提供周全和度身訂造的環球醫療保障計劃。我們亦為個人客戶提供一系列醫療保障計劃， 因應客戶所需， 提供可靠的保障。有關信諾環球（ Cigna Healthcare）的更多資訊，請瀏覽

adblk5

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

關於作家
Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

追蹤
查看此作家更多文章
dadblk6 madblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務