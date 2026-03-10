信諾環球香港推出全新「Health Moves」社區活動計劃並與 HYROX 踏入第三年合作

於信諾環球HYROX 香港賽 2026 賽事前推出多項全新計劃，鼓勵全港市民建立積極健康生活模式，加強社區聯繫

香港 - 2026年3月10日 - 信諾環球香港今日宣佈，與全球知名健身賽事 HYROX 香港賽展開第三 年合作，展現公司持續推動積極健康生活模式、宣揚「預防勝於治療」理念，以及加強社區聯繫的承諾。



Cigna Healthcare HYROX Hong Kong 2026

於 2024 年，信諾環球香港展開 HYROX 合作，攜手在香港舉辦首個「HYROX 公開亞洲錦標賽」。今年，「信諾環球 HYROX 香港賽」載譽歸來，於 2026 年 5 月 8 日至 10 日假亞洲國際博覽館舉行。 HYROX 賽事在香港持續迅速發展，在信諾環球香港的支持下，今年的賽事至今已吸引超過 17,500 名選手報名參加。





信諾環球香港一直以提升社會健康和活力為目標。除贊助賽事外，公司亦致力凝聚員工、客戶及業務夥伴，鼓勵大家將積極健康生活模式及「預防勝於治療」理念滲進日常生活。



信諾環球 Health Moves: 將「預防勝於治療」的健康生活理念推展至 HYROX 以外的社區參與



信諾環球香港將於 HYROX 賽事前舉辦一系列 「信諾環球 Health Moves」活動，率先為社區熱身，鼓勵市民培養恆常運動習慣，推動「預防勝於治療」的健康生活理念。



頭炮活動Cigna Healthcare Community Run 將於2026 年 4 月18 日舉行，主題為 Empower Your Health Moves。香港唱作歌手陳建安（Mr. On Chan）及香港女子跳高紀錄保持者楊文蔚



（Ms. Cecilia Yeung）將與信諾環球香港的客戶及市民大眾，一同參與專業導師帶領的跑步訓練及以 HYROX 為本的訓練，積極備戰。





信諾環球香港推動社會健康與活力的長遠承諾