信諾環球香港推出全新「Health Moves」社區活動計劃並與 HYROX 踏入第三年合作

於信諾環球HYROX 香港賽 2026 賽事前推出多項全新計劃，鼓勵全港市民建立積極健康生活模式，加強社區聯繫
香港 - 2026年3月10日 - 信諾環球香港今日宣佈，與全球知名健身賽事 HYROX 香港賽展開第三 年合作，展現公司持續推動積極健康生活模式、宣揚「預防勝於治療」理念，以及加強社區聯繫的承諾。
於 2024 年，信諾環球香港展開 HYROX 合作，攜手在香港舉辦首個「HYROX 公開亞洲錦標賽」。今年，「信諾環球 HYROX 香港賽」載譽歸來，於 2026 年 5 月 8 日至 10 日假亞洲國際博覽館舉行。 HYROX 賽事在香港持續迅速發展，在信諾環球香港的支持下，今年的賽事至今已吸引超過 17,500 名選手報名參加。
信諾環球香港一直以提升社會健康和活力為目標。除贊助賽事外，公司亦致力凝聚員工、客戶及業務夥伴，鼓勵大家將積極健康生活模式及「預防勝於治療」理念滲進日常生活。
信諾環球 Health Moves: 將「預防勝於治療」的健康生活理念推展至 HYROX 以外的社區參與
信諾環球香港將於 HYROX 賽事前舉辦一系列 「信諾環球 Health Moves」活動，率先為社區熱身，鼓勵市民培養恆常運動習慣，推動「預防勝於治療」的健康生活理念。
頭炮活動Cigna Healthcare Community Run 將於2026 年 4 月18 日舉行，主題為 Empower Your Health Moves。香港唱作歌手陳建安（Mr. On Chan）及香港女子跳高紀錄保持者楊文蔚
（Ms. Cecilia Yeung）將與信諾環球香港的客戶及市民大眾，一同參與專業導師帶領的跑步訓練及以 HYROX 為本的訓練，積極備戰。
歡迎公眾人士參加 Cigna Healthcare Community Run，活動詳情如下：
日期:2026 年 4 月 18 日（星期六）
時間:上年 9 時至中午 12 時正
集合地點:HOW To Live Well (銅鑼灣軒尼詩道 500 號希慎廣場 4 樓)
路線安排:約 5 公里，由銅鑼灣往返跑馬地
程度:入門級別，適合跑步新手
名額:120 (名額有限，先到先得，參加者會根據跑步配速被分成不同組別，分批出發。)
詳情及報名:https://www.cigna.com.hk/campaign/hyrox2026/zh-hant
信諾環球香港推動社會健康與活力的長遠承諾
信諾環球香港亦藉此繼續加強與企業客戶及業務夥伴的互動，當中包括聯同與 HYROX 合作的健身中心於未來數月推出有系統的訓練計劃。相關互動可進一步鞏固信諾環球香港作為日常健康與活力的可信賴夥伴。
信諾環球香港行政總裁施柏賢（Jonathan Spiers）：「『信諾環球 HYROX 香港賽』絕對是我們推動預防健康理念的重要平台。今年，我們將繼續鼓勵員工、客戶及業務夥伴積極參與賽事和相關活動。我亦很高興推出全新社區活動計劃『信諾環球 Health Moves』，讓更多市民一同參與，體現我們對香港的長遠承諾。我期望進一步鼓勵大眾多做運動，一起活得更健康、更美好。」
「信諾環球 Health Moves」的一系列活動將於「信諾環球 HYROX 香港賽 2026」舉行前陸續推出；最新資訊將透過信諾環球香港的社交媒體平台發放。有關「信諾環球 HYROX 香港賽 2026」的詳情，請瀏覽以下網站：https://www.cigna.com.hk/campaign/hyrox2026/zh-hant
同時亦可觀看此短片，感受「信諾環球 HYROX 香港賽 2025」的熾熱氣氛：Cigna Healthcare HYROX Hong Kong Recap
