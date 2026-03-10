熱門搜尋:
出版：2026-Mar-10 18:54
更新：2026-Mar-10 18:54
PR Newswire

雲頂新耀將於2026年3月26日公佈2025年度全年業績

分享：

上海2026年3月10日 /美通社/ -- 雲頂新耀（HKEX 1952.HK）是一家專注于創新藥開發、製造和商業化的生物製藥公司，今日宣佈公司將於北京時間2026326日公佈2025年度全年業績及業務進展，並于當日舉行英文及中文線上業績會議。

英文場次將於北京時間2026326日上午8時（美國東部時間325日晚間8時）舉行；中文場次將於北京時間同日上午9:30（美國東部時間325日晚間9:30）舉行。

參會者可通過以下連結參與英文和中文會議：

英文會議：

會議時間：北京時間2026326日，星期四，上午8時（美國東部時間325日晚間8時）

提前註冊連結 https://www.acecamptech.com/eventDetail/60532508

會議直播連結： https://www.acecamptech.com/meeting_live/70534610/855957?event_id=60532508

同時，參會者也可以使用以下撥入資訊撥入電話會議：

美國:

+1 646 2543594 (EN)

中國大陸:

 

+86 10 58084166 (EN)

+86 10 58084199 (CN)

中國香港:

 

+852 30051313 (EN)

+852 30051355 (CN)

英國:

+44 12 13680466 (EN)

全球:

+1 646 2543594 (EN)

參會密碼:

973808

中文會議：

會議時間：北京時間2026326日，星期四，上午9:30（美國東部時間325日晚間9:30

會議直播連結： https://s.comein.cn/1g342i3i

同時，參會者也可以使用以下撥入資訊撥入電話會議：

中國大陸： +86-4001888938
全球：        +86-01053827720
中國臺灣： +886-277083288
中國香港： +852-51089680
參會密碼： 531077

英文會議結束後，您可以通過訪問雲頂新耀官網（http://www.everestmedicines.com）收聽英文會議重播。

有關雲頂新耀

雲頂新耀是一家專注于創新藥研發、臨床開發、製造和商業化的生物製藥公司，致力於滿足全球市場尚未滿足的醫療需求。雲頂新耀的管理團隊在中國及全球領先製藥企業擁有深厚的專長和豐富的經驗。公司在浙江嘉善擁有具備商業化規模的全球生產基地，並嚴格按照國家藥品監督管理局（NMPA）和歐洲藥品管理局（EMA）的GMP要求及世界衛生組織（WHOPQ標準建設。

公司聚焦CKM（心血管、腎臟及代謝）、自身免疫、眼科及急重症等疾病治療領域，已打造集全管道商業化體系與藥品全生命週期商業化能力於一體的商業化平臺，並以擁有全球權益的自研mRNA平臺為基礎，持續推進mRNA in vivo CAR-TmRNA腫瘤疫苗等現有管線，同時通過引進及生態孵化潛力平臺，拓展研發能力，同時強化全球化佈局，加快國際化發展進程。更多資訊，請訪問公司官網：www.everestmedicines.com 

前瞻性聲明：

本新聞稿所發佈的資訊中可能會包含某些前瞻性表述，乃基於本公司或管理層在做出表述時對公司業務運營情況及財務狀況的現有看法、相信、和現有預期，可能會使用預期預測期望打算計畫相信預估確信」及其他類似詞語進行表述。這些前瞻性表述並非對未來業績的保證，會受到風險、不確性及其他因素的影響，有些乃超出本公司的控制範圍，難以預計。因此，受我們的業務、競爭環境、政治、經濟、法律和社會情況的未來變化及發展等各種因素及假設的影響，實際結果可能會與前瞻性表述所含資料有較大差別。本公司及各附屬公司、各位董事、管理人員、顧問及代理未曾且概不承擔更新該稿件所載前瞻性表述以反映在本新聞稿發佈日後最新資訊、未來專案或情形的任何義務，除非法律要求。

