雲頂新耀將於2026年3月26日公佈2025年度全年業績

上海2026年3月10日 /美通社/ -- 雲頂新耀（HKEX 1952.HK）是一家專注于創新藥開發、製造和商業化的生物製藥公司，今日宣佈公司將於北京時間2026年3月26日公佈2025年度全年業績及業務進展，並于當日舉行英文及中文線上業績會議。

雲頂新耀是一家專注于創新藥研發、臨床開發、製造和商業化的生物製藥公司，致力於滿足全球市場尚未滿足的醫療需求。雲頂新耀的管理團隊在中國及全球領先製藥企業擁有深厚的專長和豐富的經驗。公司在浙江嘉善擁有具備商業化規模的全球生產基地，並嚴格按照國家藥品監督管理局（NMPA）和歐洲藥品管理局（EMA）的GMP要求及世界衛生組織（WHO）PQ標準建設。

公司聚焦CKM（心血管、腎臟及代謝）、自身免疫、眼科及急重症等疾病治療領域，已打造集全管道商業化體系與藥品全生命週期商業化能力於一體的商業化平臺，並以擁有全球權益的自研mRNA平臺為基礎，持續推進mRNA in vivo CAR-T與mRNA腫瘤疫苗等現有管線，同時通過引進及生態孵化潛力平臺，拓展研發能力，同時強化全球化佈局，加快國際化發展進程。更多資訊，請訪問公司官網：www.everestmedicines.com。

