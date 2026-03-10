Sun Life永明於積金評級2026強積金大獎獲首屆 「鑽石之選」殊榮

香港2026年3月10日 /美通社/ -- Sun Life永明於積金評級「2026強積金大獎」獲選為「鑽石之選」的首屆得主 1 ；此獎項是頒予自2000年12月制度成立以來，為成員實現最高「物有所值」水平的強積金計劃。Sun Life永明今年共獲7項評級及獎項，其他殊榮包括「十年期最佳資產增長計劃保薦人」 1 ，以及連續兩年奪得「最佳ESG產品」 1 ，充分彰顯Sun Life 永明在強積金產品及服務方面的卓越表現。

獲頒評級及獎項包括1：

評級：金級

獎項：

鑽石之選

連續十年金級計劃

十年期最佳資產增長計劃保薦人

最佳ESG產品

企業可持續友好

20年期最佳表現基金 - 混合資產基金（61至80%股票）

香港永明金融有限公司財富及退休金業務首席財務官陳璡表示：「Sun Life永明強積金一直秉持以客戶為中心的服務承諾，致力提供優質的強積金方案。我們非常榮幸在本年度的積金評級『強積金大獎』中再度脫穎而出，在強積金制度實施25週年之際，旗下強積金計劃成為『鑽石之選』首屆得主，充分突顯其『物有所值』的卓越成就，能夠為客戶的退休保障帶來長遠裨益。同時，香港首隻低碳相關基金自2023年推出後屢獲業界認可，成功蟬聯『最佳ESG產品』獎項。作為全港第三大強積金服務供應商，我們將繼續為強積金成員提供全面及卓越的強積金產品，協助客戶實現無憂的退休生活。」