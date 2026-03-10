熱門搜尋:
商業動向
出版：2026-Mar-10 18:52
更新：2026-Mar-10 18:52
PR Newswire

Sun Life永明於積金評級2026強積金大獎獲首屆 「鑽石之選」殊榮

分享：
  • 強積金制度成立25年來，為成員實現最高「物有所值」水平的強積金計劃
  • 勇奪「十年期最佳資產增長計劃保薦人」，引證業務發展豐碩成果
  • 蟬聯「最佳ESG產品」，體現對可持續投資的承諾

香港2026年3月10日 /美通社/ -- Sun Life永明於積金評級「2026強積金大獎」獲選為「鑽石之選」的首屆得主1；此獎項是頒予自2000年12月制度成立以來，為成員實現最高「物有所值」水平的強積金計劃。Sun Life永明今年共獲7項評級及獎項，其他殊榮包括「十年期最佳資產增長計劃保薦人」1，以及連續兩年奪得「最佳ESG產品」1，充分彰顯Sun Life 永明在強積金產品及服務方面的卓越表現。

獲頒評級及獎項包括1

評級：金級
獎項：

  • 鑽石之選
  • 連續十年金級計劃
  • 十年期最佳資產增長計劃保薦人
  • 最佳ESG產品
  • 企業可持續友好
  • 20年期最佳表現基金 - 混合資產基金（61至80%股票）

香港永明金融有限公司財富及退休金業務首席財務官陳璡表示：「Sun Life永明強積金一直秉持以客戶為中心的服務承諾，致力提供優質的強積金方案。我們非常榮幸在本年度的積金評級『強積金大獎』中再度脫穎而出，在強積金制度實施25週年之際，旗下強積金計劃成為『鑽石之選』首屆得主，充分突顯其『物有所值』的卓越成就，能夠為客戶的退休保障帶來長遠裨益。同時，香港首隻低碳相關基金自2023年推出後屢獲業界認可，成功蟬聯『最佳ESG產品』獎項。作為全港第三大強積金服務供應商，我們將繼續為強積金成員提供全面及卓越的強積金產品，協助客戶實現無憂的退休生活。」 

Sun Life 永明於積金評級 2026 強積金大獎獲首屆 「鑽石之選」 殊榮

1資料來源：積金評級「2026強積金大奬 」

關於永明金融

永明金融是主要的國際金融服務機構，為個人及機構客戶提供資產管理、財富、保險及健康方案。永明金融在全球多個市場發展業務，當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國內地、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2025年12月31日止，永明金融管理的總資產為16,000億加元。如欲了解更多資訊，請瀏覽www.sunlife.com

Sun Life Financial Inc. 於多倫多 (TSX)、紐約 (NYSE) 及菲律賓 (PSE) 的證券交易所上市，交易代號為「SLF」。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/sun-life2026--302709373.html

SOURCE Sun Life 永明

