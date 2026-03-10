ICMM 研究揭示，開採關鍵能源轉型礦物並非全球溫室氣體排放的主要來源

能源轉型礦物需求日增，全新環球數據庫有助釐清採礦及金屬業的排放實況 倫敦2026年3月10日 /美通社/ -- 國際採礦與金屬理事會 (ICMM) 今日發佈全新的環球採礦及金屬業溫室氣體 (GHG) 排放數據庫及相關洞察報告，全面剖析業界最新的範圍 1 及範圍 2 排放，對全球溫室氣體排放構成的影響[1]。 重點如下： 開採對綠色能源轉型及可持續發展舉足輕重的礦物，並非溫室氣體排放的主要來源。

- 2024 年，非煤礦業僅佔全球溫室氣體排放量的 0.54%。 - 相比之下，要達成全球氣候目標，我們必須逐步淘汰煤炭，其逸散排放已佔全球溫室氣體排放量的 2.46%。 整體而言，採礦業 (3%) 和金屬加工業 (8%) 在 2024 年的範圍 1 及 2 排放量總和，令該行業位列全球第六大溫室氣體排放來源，排放量少於發電、運輸及農業等行業，與所有其他工業加工活動的排放水平相若。

鋼鐵生產、鋁生產以及煤礦開採，是溫室氣體排放的最大源頭，三者合計佔 2024 年該行業範圍 1 及 2 排放量的 93%。

預計未來幾年，對支撐綠色轉型基礎設施至關重要的鋼鐵和鋁材的需求將會增加

- 鋼鐵製造和鋁冶煉的脫碳，代表行業層面脫碳的最大機遇

- 鋼鐵製造和鋁冶煉的脫碳，代表行業層面脫碳的最大機遇 該行業全球約 80% 的範圍 1 及 2 排放量來自亞洲，反映全球大部分大宗商品的主要礦場和加工設施都集中在該地區。

數據庫結合涵蓋 14 種大宗商品、佔全球產量 87% 的 1,700 個設施的數據，並利用區域商品平均值，為其餘 (13%) 產量建立排放模型，從而計算出 2024 年全行業的範圍 1 及 2 排放總量。 此數據庫旨在提供宏觀的行業及區域分析，不宜用於比較個別公司或資產的表現，亦不應藉此評估企業達成減排目標的進度。與企業層級的數據不同，此數據庫展現出全行業概況，探索區域及特定商品的排放特徵，更可將採礦及金屬業的溫室氣體排放，與其他主要行業作對比。全球能源轉型、基建發展及人口增長帶來的城市化需求，正推動礦物和金屬需求急升，而這些研究結果正好為我們提供重要的參考背景。

全球正朝著 2030 年將可再生能源產能提升三倍的目標進發，預計對礦物和金屬的需求將大幅增加，突顯這個行業在發展潔淨技術上所擔當的重要角色。與此同時，開採和生產這些材料需要耗用大量能源，亦即採礦及金屬業既是溫室氣體排放來源，亦是推動能源轉型的關鍵力量。ICMM 發佈此數據庫，作為一系列數據實證報告的第二份，旨在凝聚社會共識，加強對採礦及金屬業溫室氣體排放影響的理解，協助政策制定者、投資者以至所有相關持份者作出更明智的決策。

ICMM 數據及研究總監 Emma Gagen 博士透露：「儘管本行業對能源轉型相當重要，卻一直缺乏涵蓋與時並進且公開透明的全行業數據，以致坊間充斥著各種失實估算。ICMM 的全球採礦及金屬業溫室氣體排放數據庫，提供數據及由數據驅動的洞察分析，為探討該行業對全球溫室氣體排放影響的對話，奠下更堅實的事實基礎，同時也為推動可持續發展和全球能源轉型提供關鍵元素。」 「與所有大型數據庫一樣，這個數據庫將會持續演進，但建立涵蓋全行業具透明度的基準線，始終是必要的第一步。數據庫的數據與其潛在啟示分開呈列，旨在鼓勵各方提出疑問，並自行作出分析和判斷。我們誠邀各位有興趣的持份者參與，共同探討這些數據，提供意見或補充數據，以助完善數據庫的覆蓋層面，並與我們進一步合作。」

編輯備註 與所有大型數據庫一樣，此數據庫因我們設下的質素控制範圍而存在一定局限，我們將透過進一步合作不斷發展。受數據所限，部分精煉工序（例如金、銀、鈷、鉑族金屬、鉛的提煉）及部分氣體（例如氫氟碳化物、六氟化硫 SF₆）的排放，並不包括在內。請參閱報告中的「局限性」章節以了解詳情。 此數據庫及報告隸屬 ICMM 一項更宏大的全球採礦數據項目，該項目旨在建立穩健可靠的透明數據，大幅提升業界資訊的質素和透明度，從而為政策制定提供參考，並促進各界就採礦及金屬業在可持續發展中不斷轉變的角色，展開更深入的討論。

研究方法 為了建立此數據庫，我們與 Wood Mackenzie 合作。該公司採用符合溫室氣體協議的專有方法，為約 1,700 個具備充分數據的設施，計算其設施級排放量，並為未能涵蓋在設施級數據內的產量，建立排放模型。對於設施級排放量，數據並非從公共來源匯總，而是經過計算得出，以確保整個數據庫採用一致方法。這種設施級建模方法，與個別礦業公司按溫室氣體協定編制的企業溫室氣體清單有所不同。企業清單是在機構層面，根據營運控制權及重要性原則來整合，而範圍 2 的排放則通常同時採用基於位置和基於市場兩種方法來計算。

Wood Mackenzie 將這些設施的產量，與我們分析所涵蓋的 14 種大宗商品每一種的全球產量作比對，從而得出其設施級數據的覆蓋率。設施級建模的產量，約佔這 14 種大宗商品全球總產量的 87%；剩餘約 13% 的產量排放，則以區域商品平均值來估算。 設施級數據屬 Wood Mackenzie 的專有資料，故不會在數據庫或報告中對外公開。儘管如此，我們仍利用這些設施級數據，對其未能覆蓋的全球產量，估算出相應的範圍 1 及 2 排放量。 有關更多細節，請參閱報告的「研究方法」章節。 關於 ICMM

ICMM 代表秉持原則的採礦業。 我們匯聚全球三分之一的金屬及採礦業公司，與主要合作夥伴聯手，引領業界以實際行動和創新思維推動可持續發展，以造福社會為最終目標。透過緊密合作，ICMM 成員公司共同訂立標準，致力在安全、公正且可持續發展的世界裡，負責任地生產礦物和金屬。 [1] 此數據庫是透過模型估算的行業整體數據，而非整合個別公司申報的庫存清單所得。數據庫用意不在於用以評估個別企業的脫碳進度，或資產層面的表現。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/icmm--302708453.html SOURCE ICMM