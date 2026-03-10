新活力，新動力：西安2025年經濟回顧及未來增長前景

2026年，西安將聚焦經濟和城市發展重點，實施十大方面工作：一是，強化內需主導，力爭固定資產投資4500億元以上，提振消費品以舊換新；二是，發展壯大實體經濟，工業投資1200億元，工業總產值達1.3萬億元，推進商用車、光伏、智能網聯汽車等產業鏈群建設；三是，提升創新驅動能力，技術合同成交額達到5200億元，規上高新技術企業突破3000家；四是，轉變城市發展方式，推進331個城市更新項目、機場三期擴建、西十高鐵等重大基礎設施；五是，推進深層次改革，深化開發區「一區一策」和國有企業整合；六是，堅持以文潤城，新增規上文化企業50家；七是，推動城鄉融合，糧食產量穩定140萬噸以上；八是，加強生態保護，完成秦嶺北麓山水修復；九是，著力保障民生，完成39個保回遷項目、新增學位1.5萬個；十是，守牢安全底線，化解房地產和債務風險。