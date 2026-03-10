新活力，新動力：西安2025年經濟回顧及未來增長前景

展望西安2026：引領創新轉型，推動中國西部高質量發展
西安2026年3月10日 /美通社/ -- 在中國2026年「兩會」召開之際，中國提出的2026年中國經濟發展10大重要方向，西安，作為中國西部中心城市，精準對接國家戰略，明確了2026年GDP增長5.5%左右的目標，將通過擴大有效投資、壯大實體經濟、提升創新能力、轉變城市發展方式等重點工作。
西安將推動區域經濟與城市發展的具體實踐，展現古都西安在新時代的擔當，為全球新能源、汽車等產業發展注入新活力。
2026年，西安將聚焦經濟和城市發展重點，實施十大方面工作：一是，強化內需主導，力爭固定資產投資4500億元以上，提振消費品以舊換新；二是，發展壯大實體經濟，工業投資1200億元，工業總產值達1.3萬億元，推進商用車、光伏、智能網聯汽車等產業鏈群建設；三是，提升創新驅動能力，技術合同成交額達到5200億元，規上高新技術企業突破3000家；四是，轉變城市發展方式，推進331個城市更新項目、機場三期擴建、西十高鐵等重大基礎設施；五是，推進深層次改革，深化開發區「一區一策」和國有企業整合；六是，堅持以文潤城，新增規上文化企業50家；七是，推動城鄉融合，糧食產量穩定140萬噸以上；八是，加強生態保護，完成秦嶺北麓山水修復；九是，著力保障民生，完成39個保回遷項目、新增學位1.5萬個；十是，守牢安全底線，化解房地產和債務風險。
2025年，西安市經濟實現高質量增長，地區生產總值達13902.67億元人民幣，同比增長4.7%。工業增加值達2850.7億元人民幣（同比增長6.1%），規模以上工業產值突破1萬億元人民幣。固定資產投資總額達4539.8億元人民幣，其中高新技術製造業投資增長15.4%。西安市零售額增長5.3%，遊客到訪量及旅遊收入分別增長6.7%和7.1%。2025年，西安市進出口總額達4987.9億元人民幣，同比增長21.1%。中歐班列（西安）開行6037趟，同樣增長21.1%。
展望未來，西安將重點推進五大優先事項：培育新質生產力、推進城市（內涵式）發展、內陸深化改革開放、擴大文化影響力、保障生態安全。
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2025-302709411.html
SOURCE Xi'an Municipal Government