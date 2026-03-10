ICANN85 孟買會議聚焦攜手合作 強化安全穩健的互聯網

印度孟買2026年3月10日 /美通社/ -- ICANN85 社群論壇匯聚全球互聯網持份者於孟買，共同探討如何在全球互聯網生態系統中維繫開放、安全、包容且穩健的互聯網。是次論壇由互聯網名稱與數碼地址分配機構 (ICANN) 主辦，並由印度電子資訊技術部 (MeitY) 旗下的印度國家互聯網交換中心 (NIXI) 協辦。 ICANN85 社群論壇現正於 2026 年 3 月 7 日至 12 日在 Jio 會議中心舉行。 今日舉行的官方歡迎儀式，多位高級政府官員及互聯網領袖齊聚一堂，其中包括印度政府電子資訊技術部 (MeitY) 部長 Shri S. Krishnan (IAS)、馬哈拉施特拉邦政府首席秘書 Shri Rajesh Aggarwal (IAS)、印度政府 MeitY 聯席秘書 Shri Sushil Pal、NIXI 行政總裁 Devesh Tyagi 博士、ICANN 董事局主席 Tripti Sinha、ICANN 主席兼行政總裁 Kurtis Lindqvist，以及 ICANN 持份者參與副總裁兼亞太區董事總經理 Shri Samiran Gupta。

印度政府電子資訊技術部 (MeitY) 部長 Shri S. Krishnan (IAS) 表示：「互聯網現已成為全球經濟、公共服務、創新與日常生活的關鍵基礎設施。 隨著數碼應用持續增長，我們必須共同努力，確保互聯網保持開放、安全、穩健和包容。 ICANN 這類平台，正好匯聚政府、私營機構、技術社群及公民社會，攜手加強互聯網管治的多持份者模式。 印度矢志為此等全球合作積極貢獻，致力建設值得信賴的數碼基礎設施，以支持創新、促進合作，並讓世界各地都能有意義地參與其中。」 馬哈拉施特拉邦政府首席秘書 Rajesh Aggarwal 說：「當今互聯網是經濟增長、完善管治和日常生活的關鍵一環。 ICANN85 這類平台，正是政府、技術專家與業界持份者聚首一堂的重要契機，共同探討如何確保互聯網繼續開放、安全且普惠全民。 此等討論勢將加強彼此合作，讓互聯網這股創新與發展的動力，持續惠及世界每個角落。」

ICANN 董事局主席 Tripti Sinha 說：「世界局勢日趨複雜，甚至有時更趨分化。正因如此，互聯網的穩定與完整才比以往任何時候都更為重要。 今天，這份初衷呼喚，比任何時代都更鏗鏘真切。 它鞭策我們，行事須穩健嚴謹，決策要透明負責，並矢志不渝地建設安全穩定，且能彰顯其全人類服務對象多元面貌的互聯網。」 ICANN 主席兼行政總裁 Kurtis Lindqvist 稱：「本週我的焦點講求務實。 我期望我們離開孟買時，能在社群議定的優先工作項目上取得實質進展，並為下一階段的關鍵里程注入動力。 對於剛接觸 ICANN 的朋友，我想再補充一點。 切勿低估自身觀點的價值，也別猶豫，記得勇於貢獻。 唯有當深厚經驗與嶄新思維交匯，當更多來自四面八方、特別是非傳統對話核心區域的聲音得以融入，這個社群才能迸發最璀璨的光芒。」

ICANN85 社群論壇將舉行超過 200 場會議，匯聚全球各地的政府代表、業界領袖、技術專家及公民社會人士。 會議將重點探討與互聯網安全穩定運作息息相關的核心議題，涵蓋域名系統的演進、網絡安全實務，以及即將展開的通用頂級域 (gTLD) 擴充計劃。 本週討論將聚焦多持份者模式在互聯網管治中的關鍵角色。ICANN 社群正透過此模式，攜手制定政策、推行解決方案，確保互聯網能持續安全穩定地運作，並維持全球互聯互通。 關於 ICANN ICANN 的使命是協助確保全球互聯網保持穩定、安全和統一。 要在互聯網上聯繫另一個人，你需要在電腦或其他裝置中輸入一個地址，它可以是名稱或數字。 該地址必須是獨一無二，電腦才能準確辨識並互相找到對方。 ICANN 負責在全球協調及支援這些獨有的識別碼。 ICANN 於 1998 年成立，為一間非牟利的公共利益公司，並匯聚來自全球各地的參與社群。

關於 NIXI 印度國家互聯網交換中心 (NIXI) 是在印度政府電子及資訊技術部 (MeitY) 轄下成立的非牟利機構。 NIXI 於強化印度互聯網基礎建設方面角色舉足輕重，職能包括促進國內互聯網流量高效交換、管理 .IN 及 .भारत (.Bharat) 國家及地區頂級域，並於全國推廣互聯網服務應用。 透過各項倡議，NIXI 致力建立安全、堅韌、包容的互聯網生態系統，以配合印度的數碼發展宏圖。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/icann85---302709484.html SOURCE ICANN