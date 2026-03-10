Lenovo聯想展示實際應用成果 推動香港AI普及落地

2026年香港創新科技大會上展示涵蓋體育、娛樂、機械人及智慧出行等跨行業實際AI應用 香港2026年3月10日 /美通社/ -- Lenovo 聯想今日於「2026年香港創新科技大會」（Tech World '26 Hong Kong）上展現對香港市場的持續承諾，並展示如何憑藉其全球人工智能（AI）技術實力，支持香港在AI方面的重點發展方向，包括推動產業化、人才培育及生態圈協作。 隨著香港進一步推動創新科技並成為經濟增長的重要支柱，企業的AI發展亦進入新階段。由早期AI試驗階段，逐步邁向實際營運應用，採用能在真實場景中進行推理、規劃及實踐的代理式（Agentic）系統。會上，Lenovo聯想展示了其混合式AI（Hybrid AI）策略，協助企業在不同產業及基礎設施中高效部署、完善管治並規模化地拓展AI應用，同時兼顧合規要求及負責任發展。

香港特別行政區財政司司長陳茂波先生於會上就人工智能如何推動可持續經濟發展，以及進一步鞏固香港作為全球創科樞紐的地位分享看法。他說：「當前，世界主要經濟體均高度重視人工智能的發展。香港正銳意將人工智能發展成重點產業，同時積極推動人工智能賦能千行百業，實現『AI+』。」他指出：「創新只有在政府、學術界與業界攜手合作的生態系統中，方能蓬勃發展。Lenovo 在人工智能領域具備雄厚技術實力，並擁有豐富的跨行業解決方案部署經驗，將為香港推動相關發展提供重要支持。」

聯想集團執行副總裁兼方案服務業務集團總裁黃建恒表示：「AI正進入一個以落地執行和可衡量成效為核心的新階段。隨著香港在各行各業加快 AI 應用步伐，成功關鍵在於可信賴的基礎設施、完善的管治機制，以及整個生態系統的協作。Lenovo 聯想的混合式AI策略正正協助企業以安全、高效及負責任的方式拓展AI應用。」 推動AI規模化應用 Lenovo 聯想於香港的展示，承接了今年1月在拉斯維加斯國際消費電子展舉行的Lenovo全球創新科技大會（Tech World @ CES 2026 ）公布的多項AI技術進展，反映行業正由試驗階段加速邁向規模化部署。

根據Lenovo聯想與IDC共同發布的《CIO 2026年戰略手冊》（CIO Playbook 2026），儘管全球及香港企業對AI的投資持續上升，不少機構在AI準備度及管治方面仍面對挑戰。在香港，一半受訪機構預期仍需超過12個月才能達致AI準備就緒；而在亞太區，47%的受訪企業仍在制定尚未正式落實的AI政策，反映當前挑戰並非在於技術本身，而是在於執行、管治及整合能力。 Lenovo 聯想透過混合式AI架構應對上述挑戰，當中結合： 個人 AI ：提升員工生產力

：提升員工生產力 企業 AI ：協調並管治多重代理（multi-agent）系統

：協調並管治多重代理（multi-agent）系統 公共AI：促進生態圈及城市層面的協作

會上，Lenovo聯想展示了上述架構在體育、娛樂、機械人及智慧出行等不同領域的實際應用，相關案例包括與FIFA、第十五屆全國運動會（香港賽區）及夢工廠的合作，以及與機械人公司雲迹科技及自動駕駛公司文遠知行的夥伴關係，呈現AI在複雜、實時運作環境中的實際應用能力。 透過結合全球經驗及本地夥伴協作，Lenovo聯想期望協助香港機構加快AI部署步伐、強化管治框架，並在AI規模化應用的過程中實現可持續價值。 關於聯想 聯想集團是一家年收入691億美元的全球化科技巨頭，位列《財富》世界500強第196名，服務遍布全球180個市場數以百萬計的客戶。為實現「智能，為每一個可能」的公司願景，聯想在不斷夯實全球個人電腦市場冠軍地位的基礎上，積極構建全棧式的計算能力，現已擁有包括人工智能賦能、人工智能導向和人工智能優化的終端、基礎設施、軟件、解決方案和服務在內的完整産品路綫圖，包括個人電腦、工作站、智能手機、平板電腦等終端産品，服務器、存儲、邊緣計算、高性能計算以及軟件定義等基礎設施産品。這一變革與聯想改變世界的創新一起，共同為世界各地的人們成就一個更加包容、值得信賴的智慧未來。聯想集團有限公司在香港聯交所上市（港交所：992）（美國預托證券代號：LNVGY）。歡迎訪問聯想官方網站https://www.lenovo.com，並關注「聯想集團」微博及微信公眾號等社交媒體官方賬號，獲取聯想最新動態。

