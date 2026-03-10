YY Group Holding Limited發布致股東信

新加坡2026年3月10日 /美通社/ -- 全球領先的按需勞動力解決方案與綜合設施管理(IFM)服務商YY Group Holding Limited (NASDAQ: YYGH)（簡稱「YY Group」或「公司」）今日發布由公司創始人兼首席執行官Mike Fu致全體股東的公開信。 致各位股東： 過去一年，YY Group持續拓展業務、夯實平台、擴大在亞洲核心市場的布局。作為創始人兼首席執行官，我為團隊在戰略落地方面取得的進展深感自豪，公司正為長期增長持續蓄力。我們圍繞勞動力解決方案、綜合設施管理及科技賦能服務，堅持穩健擴張、高效運營、持續創新，打造YY Group的核心競爭力。

今日發布的新聞稿體現出公司的發展勢頭。根據2025財年初步業績，YY Group預計營收介於5700萬至5800萬美元，同比增長約38.7%至41.1%；預計毛利潤750萬至800萬美元，同比增長約42.6%至52.1%。毛利率預計提升到13.2%至13.8%，高於2024年全年的12.8%。上述業績不僅體現了增長，更印證公司戰略正轉化為更強勁的經營表現與更優的單位經濟效益。我們相信，這表明公司在市場擴張、服務多元化及運營能力上的投入已開始規模化見效。 年內，我們同步推進地域布局與服務組合雙擴張。在香港，公司於2025年4月完成對YY Circle Hong Kong的收購，正式切入公司所稱160億美元規模的目標市場。此舉為我們在亞洲核心商業樞紐築牢根基，助力公司在酒店服務與勞動力服務領域快速擴展。

香港市場的前期布局已初見成效。2026年1月，YY Group在當地新增12家酒店合作伙伴；截至2026年3月，再簽下8份多年期服務協議，累計達成20項戰略合作。據此，公司預計2026年香港業務營收有望突破1億港元，較2025年部分年度營收實現超1,000%的增長。這一亮眼表現充分印證，隨著本地規模形成，我們的擴張模式可釋放顯著經營槓桿。 馬來西亞市場同樣增勢強勁。2025年3月，YY Circle Malaysia斬獲6項新戰略合作，預計將2025年潛在營收規模擴充至約1300萬美元。近期，2026年3月，馬來西亞子公司宣布將零售促銷員團隊從約120人擴大至近600人，預計2026年貢獻約1400萬美元營收。此類增長凸顯平台靈活性，也證明我們可將酒店服務業務的成功延伸至零售等相鄰賽道。

我們亦推進泰國區域布局。2025年5月，YY Group宣布計劃進軍泰國，瞄准其50億美元的臨時用工市場；2025年6月完成YY Circle Thailand股權交割，為東南亞再添戰略支點，進一步擴大在該地區高需求、高可靠性靈活用工解決方案的可觸達市場。 同時，公司通過收購來強化綜合設施管理能力。2025年6月，YY Group收購營收640萬美元的Uniforce Security公司，進入新加坡安保市場；同月，收購Transocean Oil Pte. Ltd.旗下物業投資部門53%的股權，該板塊專注新加坡高端商業寫字樓資產。上述交易契合公司戰略：通過補充相鄰能力與資產，深化客戶合作、支撐經常性收入、豐富商業模式。

科技仍是年度核心主線。2025年7月，YY Group在酒店、保潔、安保、外牆清洗等核心服務線啟動機器人集成項目；2025年8月，推出AI客服與AI招聘平台，進一步布局AI賦能運營。我們堅信，勞動力解決方案與綜合設施管理的未來，將是人力、軟件、自動化與數據驅動型工具的深度融合。機器人也將成為YY Group長期服務平台的重要組成部分。未來，機器人在酒店、安保等服務場景的規模化部署，將成為經營模式的重要支撐，也是我們為全球客戶提供可擴展、科技賦能解決方案的關鍵一環。我們的目標不只是增加服務，而是要構建一個更具擴展性和可持續競爭力的運營模式。

我們持續建設平台的數字化與金融基礎設施。2025年9月，YY Group宣布計劃為零工平台引入穩定幣支付功能；2025年10月，與Obita達成合作，強化跨境支付基建。相關舉措旨在提升平台效率、優化支付靈活性，更好地支持全球員工與客戶生態。 合作方面，2025年8月，YY Group與擎朗智能(Keenon Robotics)簽署戰略合作備忘錄；2025年12月與Graymatics達成新加坡地區AI視頻分析解決方案優先分銷合作。這些合作進一步說明，創新將是未來YY Group構築差異化競爭優勢的核心。 我們亦著力提升管理層影響力與企業形象。2026年2月，公司東南亞區總監Ken Teng榮獲HAPA酒店服務企業家獎，體現出團隊專業水准與市場對公司執行力的認可。

在資產負債與資本市場層面，我們持續提升資金靈活性。2026年2月，YY Group公布的截至2025年6月30日的未經審計數據顯示：總資產約4400萬美元，每股1.11美元；淨資產約2490萬美元，每股0.63美元。同月，公司宣布設立2000萬美元的場內發行(ATM)融資額度，為增長與資本規劃提供更多工具。近期，公司還采納了一項長期比特幣庫存儲備戰略，計劃在結構化、風險可控框架下，將部分超額現金儲備配置於比特幣。 綜上，公司正從地域、運營、戰略多維度同步擴張。持續增長的同時，我們始終聚焦穩健執行、新市場審慎整合、合理資本配置。我們相信，可持續的長期價值創造不僅取決於增長，更取決於增長的管理方式。

作為創始人兼首席執行官，我對YY Group的長期前景充滿信心。我們已擴大市場版圖、強化核心能力，持續打造更多元、更具擴展性的平台。我們相信，隨著更多科技驅動型解決方案在全球酒店、安保等場景落地，機器人將在公司未來發展中扮演愈發重要的角色。盡管前路仍有挑戰，但我堅信，公司相較一年前已具備更有利的發展條件。我們將繼續負責任地推進戰略落地，為股東創造長期價值。我謹代表管理團隊及董事會，感謝各位對YY Group一如既往的支持與信任。

此致

Mike Fu

