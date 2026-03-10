Nscale 完成 20 億美元 C 輪融資 -- 歐洲史上最大規模

此輪 C 輪融資將支持 Nscale 加速在全球部署 AI 基礎設施，並使 Nscale 的估值達到 146 億美元 Sheryl Sandberg、Susan Decker 及 Nick Clegg 加入 Nscale 董事會。 倫敦2026年3月10日 /美通社/ -- 總部位於英國的 AI 基礎設施超大規模服務商 Nscale 今日宣布完成 20 億美元 C 輪融資，本輪融資由 Aker ASA 與 8090 Industries 領投。 此輪融資對 Nscale 的估值為 146 億美元。 本輪融資亦獲 Astra Capital Management、Citadel、Dell、Jane Street、Lenovo、Linden Advisors、Nokia、NVIDIA 及 Point72 支持。 這筆新資金將進一步加快 Nscale 在歐洲、北美及亞洲推動垂直整合 AI 基礎設施的全球發展——涵蓋從 GPU 運算與網絡基礎設施，到數據服務及編排軟件的整體解決方案。

AI 正在重塑各行各業、全球經濟及各國策略，而加速運算平台正是推動此轉變的核心引擎。 目前限制市場規模擴張的並非需求，而是能否部署足夠的運算能力並在實際生產環境中穩定運行。 Nscale 的設計初衷正是為了加速 AI 部署。 這筆資金將進一步擴展 Nscale 的基礎設施版圖，壯大其工程及營運團隊，並強化平台能力，使 Nscale 能夠持續提供大規模且實用的生產級 AI 部署。 Nscale 行政總裁兼創辦人 Josh Payne 表示：「這正是第四次工業革命，世界正以前所未有的速度迅速變化。 在未來五年，人工智能將融入每一個行業、每一項產品以及每一份工作。 它將加速藥物研發、延長人類壽命、推動自動化交通與機械人發展、提升生產力，並帶來巨大的經濟增長。 這正在推動人類歷史上規模最大的基礎設施建設， 而 Nscale 正在引領這股浪潮。 我們正在打造支撐整個市場運作的基礎，以及推動超級智能發展的核心引擎。」

加強 Nscale 董事會陣容 Nscale 今日亦歡迎三位新任董事加入。 Sheryl Sandberg、Susan Decker 及 Nick Clegg 將加入 Nscale 董事會，為這個原本已匯聚世界級商業領袖的董事會帶來在科技、政策、營運及企業管治方面的深厚全球經驗。 Sheryl Sandberg — Sandberg 現為 Sandberg Bernthal Venture Partners 的聯合創辦人。該公司運用私人資本投資於消費科技、企業科技、氣候科技及醫療科技領域的創新。 Sandberg 曾任 Meta 營運總監，並曾在 Google 早期擔任高級管理層職務。她在推動全球最具影響力的科技公司實現規模化發展方面擁有無可比擬的經驗，並在營運管理、增長策略及建立全球化組織方面具備卓越的專業才能。

Susan Decker — Decker 是 Raftr 的行政總裁兼聯合創辦人。Raftr 是一個為大學提供社群體驗的平台。 她曾任 Yahoo, Inc. 總裁，目前亦擔任 Costco Wholesale Corporation、Berkshire Hathaway、Vail Resorts、Chime、Vox Media 及 Automattic 的董事會成員。 Decker 在全球媒體與科技企業前線累積數十年的經驗，具備敏銳的財務洞察力、企業管治專業及策略領導能力。 Nick Clegg — Clegg 目前為 Hiro Capital 的普通合夥人，專注於推動歐洲領先的空間運算技術發展。 他曾任英國副首相，亦曾擔任 Meta 全球事務總裁。 在 2005 年當選英國國會議員之前，Clegg 曾在歐洲議會任職五年。 Clegg 在科技、政策及全球事務交匯領域具備深厚專業，並在近期多項影響 AI 未來發展的重要監管與管治討論中扮演核心角色。

Sandberg、Decker 及 Clegg 將加入 Nscale 現有董事會。現任董事會成員包括 Josh Payne、Rael Nurick、Jacob Leschly 及 Øyvind Eriksen。 簡化挪威業務的執行架構 在完成此輪 C 輪融資並迎來新任董事的同時，Nscale 亦已與 Aker 達成協議，將 2025 年 7 月宣布成立的合資企業 Aker Nscale 全面併入 Nscale。 未來，Aker 仍將作為 Nscale 的主要股東之一，其行政總裁 Øyvind Eriksen 亦將繼續在 Nscale 董事會任職。 此項決定將把項目交付與管治整合至同一實體之下，同時確保合資企業現有的所有項目將繼續運作，並作為 Nscale 的一部分保持全面運行。 這項持續的合作關係一直是 Nscale 發展的重要基石，亦體現其持續致力於在其營運所在社區發揮長遠而正面的作用。 Nscale 對於廢熱再利用、本地技能培育以及區域基礎設施投資的堅定承諾保持不變。

Aker ASA 總裁兼行政總裁 Øyvind Eriksen 表示：「此舉透過將項目交付與管治整合於同一架構之下，強化執行效率，同時確保已在推進中的人員與項目得以延續。 我們對 Nscale 在挪威長期負責任地交付項目的能力充滿信心，並相信此舉將有助相關工作更快推進，並創造持續而穩固的價值。」 8090 Industries 聯合創辦人兼普通合夥人 Rayyan Islam 表示：「我們正身處一個由 AI 定義的新時代，而基礎設施正是限制因素。 運算能力、能源以及工業級部署能力，將決定哪些國家與企業能在下一代科技與經濟發展中領先。

Nscale 已建立一個擁有獨有能力的平台，透過對 AI 基礎設施關鍵層面的垂直整合，從能源及數據中心以至運算能力及編排系統全面有效地解決此挑戰。 在 8090 Industries，我們投資於能夠推動整個產業規模化發展的系統，並很榮幸能與 Josh 及 Nscale 團隊合作，共同打造全球 AI 經濟的基礎骨幹。」 Goldman Sachs & Co. LLC 與 J.P. Morgan 擔任 Nscale 本次融資的聯席配售代理，本輪融資亦包括 Pre-Series C SAFE。 關於 Nscale Nscale 是專為 AI 基礎設施打造的全球超大規模服務商。 透過在歐洲、北美及其他地區提供垂直整合的 AI 解決方案，以及基於第一性原理打造的模組化數據中心設計，Nscale 為企業級 AI 訓練、微調及推理的大規模運算需求提供核心算力基礎。