SK keyfoundry成功開發450V-2300V SiC平面MOSFET工藝平台，斬獲1200V新品訂單，正式開啟SiC業務全面布局

- 成功開發450V-2300V SiC平面MOSFET工藝平台，確保高可靠性與良率競爭力
- 啟動為新客戶開發1200V SiC MOSFET，加速SiC化合物半導體代工業務進程
韓國首爾2026年3月11日 /美通社/ -- 韓國8英寸純晶圓代工廠SK keyfoundry宣布，公司近期已完成SiC（碳化硅）平面MOSFET工藝平台的開發。當前，該平台在新一代化合物功率半導體市場中正備受青睞。公司還透露，已獲得一家新客戶的1200V SiC MOSFET產品開發訂單，這標誌着其全面啟動SiC化合物半導體代工業務。
SK keyfoundry推出的全新SiC平面MOSFET工藝平台支持450V至2300V的寬電壓範圍。該平台已在高壓工作環境下獲得了高可靠性與穩定性數據，證明了其卓越性能。此外，通過全面優化工藝流程並實現對核心製程的精準管控，公司已將產品良率提升至90%以上，同時提高了生產效率。SK keyfoundry還表示，公司提供差異化的「定製化工藝支持服務」，能夠根據客戶的特定需求微調電氣特性與規格參數。
隨着該工藝平台開發的完成，SK keyfoundry已獲得一家專註於SiC設計的客戶的1200V高壓產品訂單，並啟動了產品開發工作。該工藝將應用於客戶的工業設備，在熱效率管理方面發揮關鍵作用。完成樣片評估和可靠性驗證后，公司計劃於2027年上半年啟動全面量產。
此次SiC平面MOSFET工藝平台的開發，是SK keyfoundry收購SiC專業公司SK powertech后，整合雙方核心能力的首個成果。技術研發完成後隨即獲得實際客戶訂單，也印證了該平台已跨越技術驗證階段，具備了可立即投入商業化的成熟度與競爭力。
SK keyfoundry首席執行官Derek D. Lee表示：「SiC平面MOSFET工藝平台的開發，標誌着SK keyfoundry已在全球化合物半導體市場確立了獨立的技術領導地位。依託我們兼具高良率與高可靠性的差異化工藝，我們將持續拓展高壓功率半導體解決方案，以滿足國內外客戶的需求。」
關於SK keyfoundry
SK keyfoundry總部位於韓國，為半導體公司提供專業的模擬與混合信號代工服務，產品廣泛應用於消費電子、通信、計算、汽車及工業等多個領域。憑藉廣泛的技術組合及工藝節點，SK keyfoundry能夠靈活應對全球半導體企業不斷演變的需求。欲了解更多信息，請訪問https://www.skkeyfoundry.com 。
