SK keyfoundry成功開發450V-2300V SiC平面MOSFET工藝平台，斬獲1200V新品訂單，正式開啟SiC業務全面布局

成功開發450V-2300V SiC平面MOSFET工藝平台，確保高可靠性與良率競爭力

啟動為新客戶開發1200V SiC MOSFET，加速SiC化合物半導體代工業務進程

韓國首爾2026年3月11日 /美通社/ -- 韓國8英寸純晶圓代工廠SK keyfoundry宣布，公司近期已完成SiC（碳化硅）平面MOSFET工藝平台的開發。當前，該平台在新一代化合物功率半導體市場中正備受青睞。公司還透露，已獲得一家新客戶的1200V SiC MOSFET產品開發訂單，這標誌着其全面啟動SiC化合物半導體代工業務。

SK keyfoundry推出的全新SiC平面MOSFET工藝平台支持450V至2300V的寬電壓範圍。該平台已在高壓工作環境下獲得了高可靠性與穩定性數據，證明了其卓越性能。此外，通過全面優化工藝流程並實現對核心製程的精準管控，公司已將產品良率提升至90%以上，同時提高了生產效率。SK keyfoundry還表示，公司提供差異化的「定製化工藝支持服務」，能夠根據客戶的特定需求微調電氣特性與規格參數。