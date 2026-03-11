Piper-Heidsieck白雪香檳重返奧斯卡®盛典： 共慶影壇輝煌傳承

加州好萊塢2026年3月11日 /美通社/ -- 「本世紀獲獎最多的香檳酒莊」*Piper-Heidsieck（白雪香檳），華麗回歸好萊塢最具傳奇色彩的盛事之夜。2026年3月15日，品牌將作為指定香檳，驚豔亮相奧斯卡®金像獎頒獎典禮、官方晚宴及電影博物館晚宴。2015至2021年間，Piper-Heidsieck蟬聯奧斯卡金像獎官方指定香檳，這不僅奠定了其在電影最高殿堂的尊崇地位，更詮釋了精湛工藝、卓越藝術與迷人魅力的天然共鳴。
兩個多世紀以來，Piper-Heidsieck始終與名流星光及華麗盛典相隨，見證了無數個值得舉杯的難忘瞬間。2026年，Piper-Heidsieck將延續這份傳統，完美融合電影、藝術與魅力，除了成為奧斯卡頒獎典禮、官方晚宴及電影博物館晚宴的指定香檳外，更將全程陪伴2026至2027年度的所有學院盛事。今年慶典的核心當屬酒莊經典的Cuvée Brut香檳，這款充滿活力的佳釀象徵著卓越與歡欣，以此向定義時代的敘事者與遠見卓識者舉杯致敬。
「親臨奧斯卡頒獎典禮，不僅是見證一個瞬間，更是擁抱好萊塢的永恆魅力，紅毯上的每一啜香檳都將化作電影金色傳承的動人印記。」Piper-Heidsieck執行長Stéphane Decaux表示，「自1785年以來，Piper-Heidsieck始終秉持大膽願景：讓每一次慶典點亮喜悅的火花，讓每一次舉杯鑄就永恆的傳承。」
與電影交織的傳承
Piper-Heidsieck與銀幕的緣分已跨越近一個世紀。早在1933年，它便出現在勞萊與哈台（Laurel and Hardy）主演的電影《沙漠之子》（Sons of the Desert）中，成為史上第一款出現在電影鏡頭中的香檳。在紅毯盛典成為全球焦點之前，Piper-Heidsieck便已在電影史上留下了濃墨重彩的一筆。
數十載光影流轉，Piper-Heidsieck已在全球300多部影視作品中亮相。從經典好萊塢到當代電影，它始終象徵著慶典，輝映著故事的每一個璀璨瞬間。
致敬永恆偶像
Piper-Heidsieck今年的回歸亦恰逢瑪麗蓮夢露的誕辰100週年。品牌與夢露有著歷史淵源，這位傳奇女星曾有一句名言：「致Piper，我的最愛（To Piper, my favorite）。」為紀念這一百年誕辰，Piper-Heidsieck將開啟一系列全球致敬活動，以此緬懷瑪麗蓮夢露。
從奧斯卡盛典到瑪麗蓮夢露的百年誕辰，Piper-Heidsieck始終見證著最難忘的時刻，以法式工藝與好萊塢魅力的交融，延續其與電影界的不朽傳奇。
