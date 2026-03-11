全城晝夜創意盛宴：Vivid Sydney 2026計劃正式發佈

悉尼2026年3月11日 /美通社/ -- 為期23天的Vivid Sydney（繽紛悉尼燈光音樂節）將於5月22日（星期五）至6月13日（星期六）舉行。本屆活動通過Vivid Light（繽紛燈光）、Vivid Music（繽紛音樂）、Vivid Minds（繽紛創意）和Vivid Food（繽紛美食）四大板塊，全面呈現這座城市豐富多元的創意文化。超過80%的活動將繼續向公眾免費開放，其中包括完整的Vivid Light Walk（繽紛燈光步道）。這條長達6.5公里的連續步行路線將展示超過43個燈光裝置與投影作品，由來自世界各地的知名藝術家和本地藝術家共同創作。

新南威爾士州就業與旅遊部長Steve Kamper表示，2026年的Vivid Sydney將比以往任何一屆規模都更大，也更精彩。 「世界上沒有其他城市能夠舉辦Vivid，因為沒有其他城市擁有悉尼所具備的一切。Vivid Sydney 2026將重新定義我們體驗城市的方式，帶來規模更大、創意更大膽的活動項目，在白天與夜晚共同點亮整座城市。」 「本屆活動超過80%的項目向公眾免費開放，Vivid Sydney致力於讓世界級文化體驗人人可及。無論是完整的6.5公里Vivid Light Walk、Tumbalong Nights的免費現場音樂演出，還是充滿活力的白天活動安排，今年的節日都將為城市注入色彩與創意，同時為本地企業帶來顯著的經濟推動。」

2026年也是Brett Sheehy AO首次擔任Vivid Sydney藝術總監。在過去二十年中，他曾領導澳大利亞多項大型藝術節與藝術機構，此次回歸可謂一次創意上的「回家」。 Vivid Sydney藝術總監Brett Sheehy AO表示，今年的活動計劃將為該節日開啟一個大膽的新篇章。 「2026年，我們將把活動擴展到新的藝術形式，包括空中表演、白天公共藝術、戲劇和舞蹈。這些內容將與現有豐富的繽紛創意、燈光、音樂和美食項目相結合，使Vivid Sydney躋身世界頂尖綜合性藝術節之列。」 「今年，我們邀請大家突破對Vivid Sydney的既有期待，體驗一個大膽創新的全新節日，它將帶來驚喜、愉悅、挑戰與娛樂，並讓每個人都充滿歡樂。」

Sheehy先生表示：「無論你是作為輕鬆的觀眾、熱情的參與者，還是希望參與我們數十個互動項目中的一員，我們都可以向你保證，這將是一生難忘的節日體驗。」 Vivid Sydney合作夥伴 起亞(Kia)將連續第五年作為主要合作夥伴參與Vivid Sydney 2026，並將在Vivid Sydney Light Walk上呈現一項全新的燈光裝置。Vivid Sydney的支持合作夥伴包括悉尼市政府(City of Sydney)、Event Engineering、Kennards Hire、Mandylights、The P.A. People、Technical Direction Company以及Transdev。 Vivid Sydney的項目合作夥伴包括Carriageworks、悉尼歌劇院(Sydney Opera House)以及當代藝術博物館(Museum of Contemporary Art Australia)。Vivid Sydney的場地合作夥伴包括澳大利亞海事博物館(Australian Maritime Museum)、海扇灣碼頭(Cockle Bay Wharf)、Placemaking NSW、新南威爾士州港務局(Port Authority of New South Wales)以及新南威爾士州立圖書館(State Library of New South Wales)。

SOURCE 新南威爾士州旅遊局