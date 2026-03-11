Tomorrowland首場泰國站15萬張門票火速售罄

陣容尚未公佈，15萬張門票便已全線售罄，亞洲樂迷翹首以待

泰國站將成為亞洲首次完整規模的Tomorrowland音樂節

泰國曼谷2026年3月10日 /美通社/ -- 今年1月，全球頂級音樂節品牌Tomorrowland官宣將在泰國舉辦亞洲首次完整規模的音樂節。活動門票3月7日正式開售後，在陣容尚未公佈的情況下，15萬張門票在短時間內被搶購一空。

其為泰國站推出的酒店套票（Hotel Packages）及「探索泰國」旅行套票（Discover Thailand Packages）也在幾小時內售罄。

去年11月，Tomorrowland曾攜手英雄電競和INS新樂園，在上海舉辦了品牌史上首次室內演出，為期兩日的活動每日吸引了上萬樂迷前往浦東江畔。作為此次Tomorrowland的中國區合作夥伴，英雄電競也將負責泰國站活動的宣傳和推廣。