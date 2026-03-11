Tomorrowland首場泰國站15萬張門票火速售罄

- 陣容尚未公佈，15萬張門票便已全線售罄，亞洲樂迷翹首以待
- 泰國站將成為亞洲首次完整規模的Tomorrowland音樂節
泰國曼谷2026年3月10日 /美通社/ -- 今年1月，全球頂級音樂節品牌Tomorrowland官宣將在泰國舉辦亞洲首次完整規模的音樂節。活動門票3月7日正式開售後，在陣容尚未公佈的情況下，15萬張門票在短時間內被搶購一空。
其為泰國站推出的酒店套票（Hotel Packages）及「探索泰國」旅行套票（Discover Thailand Packages）也在幾小時內售罄。
去年11月，Tomorrowland曾攜手英雄電競和INS新樂園，在上海舉辦了品牌史上首次室內演出，為期兩日的活動每日吸引了上萬樂迷前往浦東江畔。作為此次Tomorrowland的中國區合作夥伴，英雄電競也將負責泰國站活動的宣傳和推廣。
本次泰國站作為亞洲首次完整規模的Tomorrowland音樂節，吸引了來自全球的樂迷高度關注，泰國旅遊局先前指出，本次音樂節預計將吸引大量國際遊客到訪，提昇泰國旅遊業和創意經濟。
同時，得益於泰國旅遊局的熱情歡迎和大力支持，Tomorrowland得以在泰國芭提雅的Wisdom Valley展開在亞洲的新篇章。結合當地條件，音樂節團隊正在籌備將Wisdom Valley裝點為Tomorrowland在亞洲的「新家」，化為被自然、群山、水域和廣闊景觀環繞的熱帶音樂節樂園，展現泰國獨特的熱情好客與文化魅力。
關於Tomorrowland泰國站
Tomorrowland泰國站是品牌首次在亞洲以完整規模落地的大型音樂節，將於2026年12月11日至13日在芭提雅的Wisdom Valley舉辦。為期三天的盛會預計將迎接約15萬名「People of Tomorrow」，共同慶祝音樂、魔法與團結。
音樂節將設有六個壯觀的舞台，包括傳奇的Mainstage、CORE和FREEDOM，以及專為泰國設計的新舞台。全新的Tomorrowland篇章將在亞洲展開——「Consciencia」。該跨大洲主題以人類的六種原始情感為基礎，通過音樂盛會為樂迷構築一個宏偉壯麗的奇幻世界。
