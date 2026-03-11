Uzum 成功完成策略融資，由阿曼蘇丹國主權基金領投，募集得逾 1.3 億美元

烏茲別克塔什干2026年3月11日 /美通社/ -- 烏茲別克頂尖的數碼生態公司 Uzum（「該公司」）今天宣佈已正式完成由阿曼蘇丹國主權基金（「投資者」）領投的策略融資，總額超過 1.3 億美元。 是次交易結合普通股與結構性資本，確立了 23 億美元的投前估值參考基準，相關的轉換條件將與該公司下一輪合資格融資掛鈎。 這筆投資標誌著 Uzum 的融資規模較過往輪次顯著躍升，更在 B 輪融資前夕，大幅鞏固該公司的市場地位。 現有國際股東 VR Capital、Tencent 和 FinSight Ventures 亦有參與本輪投資，充份反映國際市場對 Uzum 的長遠發展，以至烏茲別克蓬勃的數碼經濟前景投下信任的一票。

這筆資金將推動 Uzum 在電子商貿、數碼銀行、支付及消費信貸等核心業務的下一階段擴張，重點在於深化產品服務、強化基建，以及讓全國更多民眾能使用數碼服務。 Uzum 已構建覆蓋全國、全面整合商業與金融科技的數碼生態系統。 旗下平台如 Uzum Market、Uzum Tezkor、Uzum Bank 及 Uzum Nasiya，已服務逾 2,000 萬用戶，相當於烏茲別克過半數人口。 全球資本堅信烏茲別克增長潛力 投資者擁有豐富的地區市場經驗，一直聚焦於高增長的消費及科技領域。 是次合作印證國際社會對烏茲別克的濃厚興趣，視其為全球新興數碼經濟體系中的耀眼新星。

Uzum 創辦人兼行政總裁 Djasur Djumaev 表示：「此投資充份肯定 Uzum 的策略方向，亦印證烏茲別克的數碼發展潛力。 我們專注於建設國家級基礎設施——技術驅動、包容並蓄，讓數以百萬計國民和企業能在日常生活中受惠。 來自投資者與我們現有環球股東的鼎力支持，為我們在籌備 B 輪融資、擴充生態版圖的關鍵時刻注入強勁動力。」 DLA Piper 在此次交易中擔任 Uzum 的法律顧問。 投資者的法律顧問則為 Greenberg Traurig。