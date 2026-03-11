台灣桃園市參與 2026 東京國際食品展

約 30 項商品上架日本電商 開拓國際市場能見度

桃園市2026年3月11日 /美通社/ -- 台灣桃園市政府於 3 月 10 日率領農漁會及相關農業單位參與 2026 年東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026），向國際市場推廣桃園農特產品；並首度開拓日本知名電商通路，於電商平台上架約 30 項商品，包含東方美人茶、桃映紅茶等特色農產，以提升桃園農產品於日本市場的能見度，拓展海外銷售通路。

台灣桃園市政府及農漁會參訪團，此行也與日本千葉縣及茨城縣筑波未來市進行農特產品交流，並前往成田市公設地方卸賣市場，深入了解日本農產品流通與行銷體系，作為桃園魚產品直銷中心新建工程未來營運規劃之參考。