商業動向
出版：2026-Mar-11 09:00
更新：2026-Mar-11 09:00
PR Newswire

台灣桃園市參與 2026 東京國際食品展

分享：

30 項商品上架日本電商 開拓國際市場能見度

桃園市2026年3月11日 /美通社/ -- 台灣桃園市政府於 3 月 10 日率領農漁會及相關農業單位參與 2026 年東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026），向國際市場推廣桃園農特產品；並首度開拓日本知名電商通路，於電商平台上架約 30 項商品，包含東方美人茶、桃映紅茶等特色農產，以提升桃園農產品於日本市場的能見度，拓展海外銷售通路。

台灣桃園市政府及農漁會參訪團，此行也與日本千葉縣及茨城縣筑波未來市進行農特產品交流，並前往成田市公設地方卸賣市場，深入了解日本農產品流通與行銷體系，作為桃園魚產品直銷中心新建工程未來營運規劃之參考。

adblk4

今年適逢桃園市與千葉締盟10週年，藉此參訪日本行程，進一步深化台日農業與文化合作。

活動連結:

桃園春日特集
野菜青汁
紅玉佳人
緑雲
桃映紅茶
番庄美人茶

桃園市政府農業局以服務農民、推動農業發展為核心，持續推進永續與創新的農業願景。

聯絡窗口 

負責人：Rita Kao 

電子郵件：[email protected] 

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-2026--302685873.html

SOURCE 台灣桃園市政府農業局

