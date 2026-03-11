萬事達卡為亞太中小企業打造便捷跨境支付體驗

單一平台提供多幣種支持、實時可見性與無縫集成 北京2026年3月11日 /美通社/ -- 雖然亞太中小企業正加速融入全球貿易大潮，但跨境支付流程的高複雜度與低可見性卻在持續拖累它們增長的步伐。萬事達卡今日宣佈，正式推出由Mastercard Move資金流動平台所驅動的綜合性解決方案：「萬事達卡中小企業全球商務通」（Mastercard Global Commerce Suite for Small Businesses），以助力銀行更有效地為時間緊迫的中小企業提供支持，滿足它們日益增長的跨境支付需求。面向銀行和各類金融機構，該綜合性解決方案現已在關鍵區域性商業樞紐——中國香港上線，並將逐步擴展至亞太地區其它市場。

無摩擦全球商務 對於已實現國際化的中小企業而言，內部財務與資金管理能力的不足往往會湧現成為一樁持續存在的棘手挑戰。尤其身處眼下動盪的經濟環境之中，複雜的流程、嚴格的合規要求、模糊的時間線和可見性的缺乏，也常常會融匯成為阻礙企業擴張的壁壘。 中小企業在通過「萬事達卡中小企業全球商務通」統一管理支付、收款和費用的同時還可獲得以下助益： 全球財務靈活性 ：通過多幣種虛擬賬戶或單一多幣種卡，像本地企業一樣自信收支

：通過多幣種虛擬賬戶或單一多幣種卡，像本地企業一樣自信收支 無縫集成 ：基於APP的控制和由API驅動的聯結，實現主流市場及電商平台對接

：基於APP的控制和由API驅動的聯結，實現主流市場及電商平台對接 現金流清晰度 ：近實時支付和清晰追蹤提供更優秀的可見性與控制度

：近實時支付和清晰追蹤提供更優秀的可見性與控制度 可信賴的安全保障：強大的認證和合規功能供，減少摩擦、欺詐和成本

商業支付現代化 如今，亞太地區的銀行業正不斷革新自身服務企業的方式，商業支付向數字化和數據驅動的轉型也持續滾滾向前。產業大勢之下，萬事達卡積極幫助銀行簡化複雜的支付流程、連接碎片化的各類系統，並致力於在卡、賬戶和平台之間打造更為一致、集成的體驗。 通過整合其全球網絡能力、嵌入式的安全性和由API驅動的聯結，萬事達卡助力銀行切實推進商業支付的數字化併力求在規模上實現突破。此舉不僅可更有效地響應中小企業不斷演進的支付需求，同時也將構建更具韌性的經濟基礎，以在全球貿易持續擴張的過程中支持企業的長期增長。

Mastercard Move匯聚了萬事達卡行業領先的全球資金流動能力，可助力銀行、企業、非銀行金融機構、數字化機構、政府部門及其客戶，通過多種支付方式完成款項的跨境收發。該平台可切實確保在200多個國家和地區，無論需求多寡、觸達難易，不管境內還是跨境，資金都可以實現快速、安全、便捷的流動；其支持150余種貨幣結算，覆蓋全球近170億終端節點及95%銀行賬戶所有者。 關於萬事達卡 萬事達卡致力於「予力經濟，賦能民眾」。在超過200個國家和地區，我們正與客戶攜手共建富有韌性的全球經濟，讓人人皆能在其中發展繁榮。我們提供廣泛和多元的數字支付選擇，確保每一筆交易安全、智能和便捷。通過整合創新科技、合作夥伴和網絡資源，我們打造匠心獨具的產品與服務組合，賦能個人、企業機構與政府部門釋放無價潛能。

