EX.IO首發上架星路科技FUIDL，開啓鏈上流動性管理新時代

香港2026年3月11日 /美通社/ -- 領先的香港合規持牌虛擬資產交易平台 EX.IO（「EX.IO」） 近日已成功上架由星路金融科技控股有限公司（「星路科技」）提供代幣化技術解決方案及代理服務的星路美元即時數字流動性代幣（Finloop USD Instant Digital Liquidity, FUIDL），平台同時為該產品在香港首發的合規交易所。該產品是一種以多鏈形式發行的即時申贖代幣，底層資產是一款國際AAA投資級美元貨幣市場基金，代幣化後產品核心優勢包括推廣期*免除認購及贖回費用、最快T+0結算**等，目標是打造一款兼具合規性、流動性與安全性的高效鏈上美元流動性管理工具、為投資者開啓鏈上資金極緻管理新時代。目前，專業投資者已可通過 EX.IO 財富板塊以美元認購該款產品。

EX.IO早前已與星路科技簽訂戰略合作協議，共同推動合規現實世界資產（RWA，Real World Assets） 生態的建設與全球流動性的拓展，是次FUIDL於EX.IO首發上架，正是上述戰略合作協議落地的真實展現。未來雙方繼續深化合作，持續聯手上架更多優質合規代幣化產品，並為產品設計二級交易方案，以豐富合資格投資者的資產配置渠道。 四大核心優勢 打造高效鏈上現金管理新標杆 FUIDL由星路科技作為代幣化代理人推出, 通過代幣化結構，將傳統貨幣市場工具引入區塊鏈體系，在不改變底層資產投資目標的前提下，實現資產的鏈上持有、轉移與流轉管理，從而提升整體操作效率與使用靈活性。其產品亮點尤為突出，專為 Web3 時代的高頻流動性需求量身打造：

極致周轉效率： 憑藉區塊鏈技術的優勢，FUIDL最快T+0即可完成申贖**，並支援7x24小時無縫操作，提升客戶資金的周轉效率。

優質資產背書： 錨定國際AAA投資級美元貨幣市場基金，確保本金安全與流動性穩定，為數字資產投資者提供低波動的合規現金管理工具。

超低費率買賣： 推廣期*免除傳統基金的認購（鑄幣）及贖回費用，顯著降低專業投資者的整體交易成本與時間成本。

多鏈部署，高透明、可驗證：產品已於多個區塊鏈上部署，能借助區塊鏈的公開記錄與可追溯特性，使持倉、流轉及相關操作具備更高透明度，提升市場對資產整體信任度。

星路科技CEO蔡華先生表示：「我們非常高興與EX.IO合作，雙方將充分發揮在技術、合規與渠道方面的互補優勢，共同探索境外RWA代幣化的創新路徑，鏈接全球流動性。未來，星路科技將積極推進FUIDL與更多海外公鏈、持牌交易所的對接，不斷拓展FUIDL的應用場景與生態延展性。同時，我們將持續深耕RWA領域，依托自身在境外資產代幣化方面的技術積累，攜手Web2與Web3生態夥伴，共建合規、開放、創新的財富管理新生態，為行業數字化轉型註入持續動能。」 EX.IO聯合創始人兼行政總裁吳晨女士表示：「是次FUIDL於EX.IO首發上架，相信能為專業投資者提供多樣化、更開放、更透明的財富管理新選擇，且可以提升優質產品對香港乃至地區、全球範圍內機構資金的吸引力及流動性。 展望未來，平台將持續以金融創新貢獻香港乃至全球代幣化業態，並於2026年持續甄選RWA產品並推動上架舉措，豐富產品矩陣，力求為投資者帶來更多樣化的投資選擇。於代幣化層面，EX.IO也進一步完善合規資產代幣化發行、分銷與流轉機制，提升代幣化手段在全球金融體系中的應用深度，並致力於鞏固香港作為全球金融樞紐的地位。」

關於EX.IO EX.IO 是受嚴格監管的虛擬資產交易平台（VATP），自 2024 年 12 月起獲香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）核准。作為香港《證券及期貨條例》（第 571 章）及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第 615 章）監管框架下，首批通過「被視作獲發牌」制度審核的平台之一，EX.IO 確立了其領先合規交易所地位。同時，平台亦是香港引進重點企業辦公室（OASES）體系內，唯一獲納入的 VATP。 *2026年3月10日至9月10日。後續相關費用如有調整，發行人將至少提前1個月通過官方渠道向投資者發出通知。

**具體取決於資金到帳時間。 免責聲明 : 星路金融科技控股有限公司及其子公司（「星路科技」）所提供的虛擬資產（VA）、現實世界資產代幣化（RWA）及其相關金融科技服務，均依據香港特別行政區法律法規及本公司條款開展。星路科技服務不適用於中國內地居民及其他受特定司法管轄區限制的用戶。投資者須自行確保其身份及行為符合當地法律法規要求，並仔細閱讀星路科技協議及風險披露聲明。投資涉及風險，虛擬貨幣及RWA屬新興投資類別，價格波動可能劇烈，過往表現並非未來業績的保證。您應根據自身的投資經驗、財務狀況、投資目標及風險承受能力，獨立作出投資決定。如有任何疑問，應諮詢獨立的專業意見。

