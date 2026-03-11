歡聚集團發布2025年Q4財報及全年財報：Q4營收同比重回正增長 BIGO Ads加速增長 股東回報強勁

新加坡2026年3月11日 /美通社/ -- 新加坡時間2026年3月11日，歡聚集團（NASDAQ:JOYY，簡稱「歡聚」或「公司」），一家全球領先的科技互聯網公司，發布2025年第四季度及全年財報。 2025年第四季度，歡聚營收5.819億美元，環比增長7.7%，同比增長5.9%，營收同比重回正增長軌道。公司直播業務收入環比增長1.5%達3.944億美元，連續三個季度實現環比增長；BIGO Ads收入增速持續提升，同比勁增61.5%至1.281億美元。2025年全年，公司累計營收達21.2億美元。其中，直播業務收入15.3億美元；BIGO Ads收入3.985億美元，同比增長38.5%，推動非直播整體收入占比提升至28%，較2024年提升7.9個百分點。

2025年，歡聚集團盈利實現穩步增長。2025年全年，公司non-GAAP1經營利潤和non-GAAP1 EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）分別為1.508億美元和1.898億美元，同比提升10.8%和10.9%。第四季度，歡聚non-GAAP1經營利潤達4080萬美元，經營性現金流達1.16億美元。截至2025年12月31日，集團淨現金達32.6億美元。 在股東回饋方面，公司此前宣布，2025年至2027年回購及派息總計約9億美元。歡聚在2025年下半年加速回購，第四季度合計回購金額6740萬美元，全年共計回購金額1.346億美元。2025年全年，全年累計回購與派息金額約3.32億美元。考慮到2025年經營利潤兩位數的提升表現，在現有季度分紅計畫之外，歡聚將於2026年一季度額外派發2000萬美元現金分紅。

歡聚集團董事會主席兼首席執行官李婷表示，回顧2025年，隨著社交娛樂業務重回增長，廣告技術等業務第二增長曲線加速成型，公司的商業戰略版圖進一步壯大和清晰，增長路徑更加明確。BIGO Ads全年收入3.985億美元，同比增長38.5%，其中三方廣告平臺業務增長勢能持續強化，全年收入同比增速提升至56.3%。公司的經營利潤保持強勁，全年non-GAAP經營利潤同比提升10.8%。2026年是歡聚重回增長之旅的堅定開端，公司將以社交娛樂業務為基石，由廣告和電商SaaS業務驅動新一輪增長，推動收入與經營盈利穩步提升，為股東創造長期價值。

2025年第四季度財務亮點 淨收入為5.819億美元，2024年同期為5.494億美元，上季度為5.402億美元，同比增長5.9%，環比增長7.7%。

- 直播收入為3.944億美元，上季度為3.885億美元，環比增長1.5%。 - 廣告收入達1.454億美元，2024年同期為8960萬美元，同比增長62.4%；上季度為1.125億美元，環比增長29.3%。 - 其他收入為4210萬美元，2024年同期為3750萬美元，同比增長12.3%；上季度為3920萬美元，環比增長7.2%。 經營利潤為1830萬美元。

非美國通用會計準則下 1 ，經營利潤為4080萬美元。

經營性現金流達1.16億美元，2024年同期為1.105億美元。





2025年全年財務亮點 淨收入為21.242億美元。

經營利潤為5580萬美元。

非美國通用會計準則下 1 ，經營利潤為1.508億美元，2024年經營利潤為1.361億美元，同比增長10.8%。

，經營利潤為1.508億美元，2024年經營利潤為1.361億美元，同比增長10.8%。 非美國通用會計準則下1，EBITDA 為1.898億美元，2024年EBITDA 為1.712億美元，同比增長10.9%。



2025年第四季度業務亮點 社交娛樂業務

第四季度，歡聚集團社交娛樂業務連續第三個季度實現環比增長。全球社交產品MAU達2.721億，環比增長2.2%。來自即時通訊產品的高粘性、純有機獲客的流量環增4.5%，大盤人均使用時長、留存率均錄得同比正增長。第四季度，集團直播收入3.944億美元，環比增長1.5%。其中，發達國家直播收入環比增長3.4%。在有效的精細化運營助力下，BIGO總付費用戶環比增長1.5%，ARPPU繼續錄得環比微增。

旗艦產品Bigo Live繼續推動有效的主播激勵機制改革、配合AI多環節賦能，推動用戶內容消費和付費體驗改善。第四季度Bigo Live腰部優質主播開播人數環比漲7.8%，開播總時長環比增長10.3%。隨著大模型網路結構的應用和多模態信息的融合，推薦系統對直播內容和用戶興趣的理解能力進一步增強，持續優化推薦精度與分發效率，帶動用戶人均觀看時長環比提升5.6%。Bigo Live在Q4面向新用戶上線「精選」頁面，升級新用戶內容消費體驗，發達國家及高端用戶群體數據提升明顯。北美區域新用戶有效觀看率環比提升10.3%，人均觀看時長提升3.9%，30日留存提升4.8%。2026年1月，AI互動禮物占Bigo Live整體虛擬禮物的消耗突破30%。

在內容創新方面，Bigo Live北美區域推出其首檔全程以直播形式製作的真人秀節目，集結9位北美頭部主播齊聚亞特蘭大，進行為期5天的高能競賽，播出期間拉動自然日活提升3%，充分驗證了直播真人秀新形態有效激發用戶關注，展現出巨大的內容創新空間。同時，Bigo Live持續深耕本土社區，將本地文化表達與社區關懷融入運營實踐。在東南亞、拉美等地，Bigo Live結合當地節慶及風土人情，舉辦主題活動，通過數字內容支持本土文化，吸引創作者在平臺上展示傳統服飾、音樂和特色妝容，有效強化了區域用戶參與度，推動多元文化在平臺上的豐富呈現。此外，在美國、越南等地，Bigo Live分別針對當地弱勢群體，聯動平臺創作者進行互動援助，向本土社區積極傳遞正向價值。



廣告業務 第四季度，BIGO Ads實現1.281億美元廣告收入，同比增長61.5%，環比增長23.3%。其中，三方業務收入同比增長82.5%，環比增長27.3%，連續三個季度加速增長。流量的加速擴張、多元化廣告主垂類的獨特結構和模型的持續迭代優化，使飛輪效應得到加速。 在流量側，隨著社交娛樂業務的穩健發展，自有流量MAU增長和填充率持續提升，驅動了來自一方的廣告收入和盈利的環比增長；同時，來自三方的SDK流量持續強勁增長，同比和環比分別提升166%和23%。 BIGO Ads持續拓展多元垂類和場景覆蓋，隨著數據積累、模型迭代與流量競價能力持續增強，投放匹配精度與承接效率進一步提升，加速釋放廣告業務增長勢能。第四季度，全球多垂類廣告主的季節性投放預算表現強勁，Web端預算實現環比20%的高速增長，IAA預算環比增長39%。從整體表現看，合作廣告主投放預算大幅增長，KA廣告主數量環比增長29%，KA廣告主總投放預算環比提升34%。

同時，BIGO Ads持續深耕重點區域，本季度發達國家市場增長迅速，北美地區收入環比增長超21%，西歐地區收入環比增長46%。 本文涉及部分非美國通用會計準則指標（Non-GAAP）財務指標，以提供額外資訊，幫助投資者更方便評估公司核心業務表現，但不應被視為替代或優於按照美國通用會計準則（GAAP）編制的指標。投資者應同時參考GAAP和非GAAP指標，以獲得對公司財務表現的全面理解。關於美國通用會計準則指標與非美國通用會計準則指標之間的調整，詳細可查閱公司於2026年3月11日發佈的《JOYY 2025年第四季度及全年的財務業績》新聞稿。

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2025q4q4--bigo-ads--302710275.html SOURCE JOYY Inc.