Aston Education 攜手澳洲頂尖學府 John Paul College 來港招生

為香港學生提供直升 Year 7–12 一站式澳洲中學升學方案及免費升學諮詢 香港2026年3月11日 /美通社/ -- 香港領先澳洲升學顧問中心 Aston Education（亞斯頓教育），今日宣布與澳洲昆士蘭州頂尖私立男女中學 John Paul College 聯合主辦香港招生展覽，活動定於 2026 年 3 月 21 日（六）於香港銅鑼灣柏寧酒店舉行。此為雙方連續第四年獨家合辦招生展覽，John Paul College 校長及國際營運總監將親臨現場，Aston Education 升學顧問亦同步提供免費一對一升學諮詢，協助香港家長評估子女升讀澳洲中學的可行性。

澳洲中學升學趨勢：香港家長的國際教育新選擇 近年有意安排子女赴澳洲升讀中學的香港家長數目持續上升。澳洲中學採用 ATAR（澳洲高等教育入學排名）制度，最高分為 99.5 分，結合持續評核與公開考試，相較香港「一試定生死」的公開考試制度，ATAR 制度更重視學生全面發展及日常課堂表現，令不同學習類型的學生均有機會在大學入學排名中取得競爭優勢。 澳洲中學另設 IB 國際文憑課程選項，強調跨學科思維與批判分析能力。此外，澳洲與香港時差僅約 1 至 3 小時，令香港家長得以維持與子女的日常溝通，並即時跟進學業及生活狀況，是促使香港家庭選擇澳洲作為升學目的地的重要因素之一。

「香港家長選擇澳洲升學，最看重的是 ATAR 制度的公平性與課程選修的靈活度。26 年來，Aston Education 已協助逾 21,000 名學生處理澳洲中小學及大學申請，深明香港家庭在選校、年級銜接及監護安排上的實際需要。聯同 John Paul College 舉辦招生展，正是希望讓家長直接與校方面對面了解，就子女的升學路徑作出知情決定。」 —— 【Aston Education 招生總監 Ms. Wen Lai】 澳洲中學學制指南：年級銜接與 ATAR 制度詳解 澳洲中學一般為六年制，惟各州起始年級略有不同：新南威爾斯州、維多利亞州及塔斯曼尼亞州由 Year 7 開始；昆士蘭州、西澳洲及南澳洲則由 Year 8 開始。就香港學生而言，正確的年級對接是避免申請失誤的關鍵所在。 ATAR 制度採用「持續評核 + 公開考試」並重的評分模式，最終排名換算成 0 至 99.5 的 ATAR 分數，作為各大學錄取的主要參考依據。Aston Education 顧問團隊熟悉各州學制差異及 ATAR 計分方式，協助學生選擇最適合其學術背景及升學目標的學校及州份。

John Paul College：昆士蘭州 IB 及 ATAR 課程頂尖私立中學 John Paul College 是澳洲昆士蘭州布里斯本著名私立男女合校，提供 Year 7 至 Year 12 完整中學課程，設昆士蘭州 QCE 課程（ATAR 評核）及 IB 國際文憑課程（IBDP）。學校注重學術成就、體育及藝術的均衡發展，每年均有大批畢業生成功升讀澳洲頂尖大學。學校提供的主要設施及海外學生支援包括： Year 7 至 Year 12 完整學制，設寄宿（Boarding）及日校（Day School）選項

豐富課外活動，涵蓋體育、藝術、戶外教育及創業教育，培養學生領導力與國際視野

英語語言支援課程（EAL）及學術輔助，協助海外學生銜接澳洲課程體系

完善寄宿設施及海外學生關顧服務 「香港學生以勤奮認真著稱，在 John Paul College 的多元學習環境中表現卓越。我們期待透過是次香港招生展，讓更多香港家庭深入了解我們的學術成就與校園生活，把握申請 2026/27 年度學額的機會。」 —— 【John Paul College 國際營運總監 Mr. David Ferguson】 Aston Education 一站式澳洲升學顧問服務 Aston Education 成立於 1999 年，是香港最具規模的澳洲升學顧問中心之一，26 年來累計協助逾 21,000 名學生完成澳洲幼稚園、中學及大學各階段申請。顧問團隊提供以下免費一站式支援服務：

入學資格評估及學校配對推薦

申請文件準備及提交

學生簽證（500 類別）申請協助

寄宿家庭配對及合資格學生監護服務

抵澳後在地跟進支援及緊急聯絡 招生展覽詳情 日期 2026 年 3 月 21 日（星期六） 地點 香港銅鑼灣柏寧酒店（Park Lane Hong Kong，銅鑼灣告士打道310號） 出席嘉賓 John Paul College 校長及國際營運總監親臨 服務 Aston Education 升學顧問現場提供免費一對一升學諮詢 費用 免費入場 對象 有意安排子女升讀澳洲中學的香港家長及學生 報名連結 https://aston.edu.hk/event/auhs-john-paul-college-hk-event/ 關於 Aston Education（亞斯頓教育）

Aston Education（亞斯頓教育）成立於 2000 年，是香港最具資歷的澳洲升學顧問中心之一，提供香港至澳洲小學、中學及大學各階段全面升學支援服務。26 年來，Aston Education 累計協助逾 21,000 名學生處理澳洲各州學府申請，服務涵蓋入學申請、學生簽證、寄宿安排及在地監護支援，是眾多香港家庭規劃澳洲升學路徑的首選顧問中心。官方網站：https://aston.edu.hk/

關於 John Paul College

John Paul College 是澳洲昆士蘭州布里斯班著名私立男女合校，提供 Year 7 至 Year 12 完整中學課程，包括 IB 國際文憑課程（IBDP）及昆士蘭州 ATAR 課程（QCE）。學校設有完善寄宿設施及海外學生支援服務，多年來吸引亞洲各地學生入讀，畢業生升讀澳洲頂尖大學比率高。官方網站：https://www.jpc.edu.au/ View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/aston-education--john-paul-college--302709897.html SOURCE Aston Education