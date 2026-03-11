亞洲建築環境學院夥英國知名大學 攜手培育新一代房屋管理專才

香港2026年3月11日 /美通社/ -- 亞洲建築環境學院 (Asian Institute of Built Environment, AIBE) 致力提供與時並進、實用且優質的專業學術課程。隨著香港物業管理業監管局發牌制度全面實施，行業對具備專業資格的物管人才需求激增。AIBE與英國知名學府利茲貝克特大學 (Leeds Beckett University) 合作，營辦房屋學 (榮譽) 學士課程 (教育局註冊編號：252355)，旨在協助香港在職人士、高級文憑、副學士及DSE畢業生，透過兼讀制形式取得國際認可學位，加速晉身專業管理階層。 專業認可 銜接行業標準 AIBE的房屋學(榮譽)學士課程是物業管理業監管局 (PMSA) 的指明物業管理學位之一，畢業生符合PMSA列明要求後可申請物業管理人(第1級)牌照。

此外，本課程已獲得多個權威專業團體認可，提供專業認證銜接機會，極具市場競爭力，包括： 國際學會銜接： 修畢課程之學生符合特許房屋經理學會(CIH)及其亞太分會 (CIHAPB) 「特許會員」會籍之學術要求

本地專業認可： 課程獲香港設施管理學會 (HKIFM) 及香港地產行政師學會 (HIREA) 認可 對於希望擴展人際網絡的初入職人士，此課程不僅是學術進修的途徑，更是與業界專才及同業建立廣泛的人際網絡，提升職場競爭力，為未來的事業發展做好準備的平台。 課程緊貼 AI 科技與 ESG 趨勢：打造未來物管專才

AIBE 課程強調「理論與實務並重」，導師團隊均為業界頂尖專家。課程內容涵蓋物管行業的核心與前瞻領域： 智慧物管：教授物管業 AI 應用及人工智能系統操作，確保畢業生具備基礎 AI 知識

綠色建築與能源：涵蓋能源審核、綠色建築及可持續發展政策

實戰案例：透過日常物管個案、社會及房屋政策分析，提升學員解決實際問題的靈活性 對於希望擴展人際網絡的初入職人士，此課程不僅是學術進修，更是與業界專才及同業建立聯繫的絕佳平台。 就業前景明朗 畢業生深得業界肯定

AIBE 多年來為香港建築與物業管理業培育了大量優秀人才，課程緊貼社會和市場發展，適合有志從事房屋、物管或設施相關的工作，以往畢業生可於房屋相關組織、設施及物業管理企業工作，備受業界賞識，成為行業專才。 彈性兼讀制：支援在職專業人士 AIBE 採用面授與線上教學互相結合的靈活模式。作為深耕建築環境教育多年的院校，AIBE 致力於支援學員在工作與學業之間取得完美平衡，推動亞洲基建及物管科技的長遠發展。 報名資訊：

2026/2027 年度房屋學 (榮譽) 學士課程現正接受報名。有意提升職場競爭力、進軍物管管理層的人士，請即瀏覽課程網頁：

https://aibe-edu.org/course/ba-hons-housing-studies/

或關注 AIBE 社交平台獲取最新講座資訊：

Instagram: @aibe_hk (註：個別僱主可酌情決定是否承認本課程可令學員獲取的任何資格。) 關於亞洲建築環境學院 (AIBE) 亞洲建築環境學院 (AIBE) 於2010年成立，專注營運屋宇裝備工程及房屋管理專業教育。並與多所英國大學合作營辦碩士及學士課程，結合面授與線上教學模式，支援在職專業人士於工作與進修之間取得平衡，推動亞洲基建及建築科技的發展。 媒體查詢及聯絡方法：

電話：(852) 2376 1933

WhatsApp: (852) 5508 5538

電郵：[email protected]

