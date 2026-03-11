Bybit與Tether深化戰略合作推出「黃金季」計畫 以黃金背書為加密貨幣投資者注入穩定性

阿聯酋迪拜2026年3月6日 /美通社/ -- 隨著數字資產市場再度出現波動、投資者情緒趨於謹慎， Bybit 與數字資產行業頭部企業 Tether 宣佈圍繞代幣化黃金擴大合作，聯合推出「黃金季」計畫，提供價值超100萬美元的黃金背書獎勵。 該計畫是雙方在流動性、穩定幣基礎設施及資產代幣化領域長期協作的延續，體現了在市場震盪期，兩家公司致力於為加密貨幣投資者提供資產穩定性與現實世界價值的共同願景。 市場承壓期與用戶並肩同行 近期，加密貨幣恐懼與貪婪指數觸及極度恐慌區間，比特幣交易價格亦遠低於近期高點。我們認為，市場亟需能説明投資者在參與數位市場交易的同時實現資本保值的解決方案。

Bybit聯合首席執行官Helen Liu表示：「一個交易平臺的真正考驗，從來不是牛市中的表現，而是市場下行時對用戶的支援能力。通過與Tether的合作，我們將黃金的可靠性引入數字資產生態，為社區用戶提供在市場復蘇階段確保資產穩定性並獲取穩健收益的切實途徑。」 Bybit與Tether正積極為用戶創造資本保值、獲取可持續收益的機會，同時讓用戶能夠接觸到黃金這一全球最受信賴的價值儲存資產。Helen補充道：「我們觀察到，市場波動期間用戶對於穩定的收益型產品需求持續攀升，數百萬使用者正將資產配置轉向包含代幣化現實世界資產的多元化投資組合。」

「黃金季」計畫正是這一理念的落地實踐：我們不會坐等市場環境好轉。Helen表示：「我們認為，用戶當下最核心的需求是資產穩定性。我們堅信市場終將復蘇，但在此期間，我們有責任為用戶緩解壓力，提供獲取穩健收益的切實管道，讓社區知道Bybit始終與他們站在一起。與Tether聯合推出的『黃金季』計畫正是如此——在投資者最需要的時刻，讓每一位加密貨幣投資者都能有機會獲得黃金的穩定性與增值潛力。」 共築代幣化現實世界資產發展願景 Tether發行的黃金背書代幣XAUT由瑞士金庫中的實物黃金1:1全額背書，這讓數字資產投資者無需脫離加密貨幣生態，就能配置黃金這一全球最受信賴的價值儲存資產。

Bybit計畫在其平臺的交易、儲蓄及結構化收益產品中深化XAUT的融合應用，相關舉措將與2026年推出的一系列穩定幣計畫同步推進。 當下佈局黃金代幣化的核心邏輯 分析師指出，受通脹擔憂與地緣政治不確定性影響，過去一年黃金的表現跑贏了眾多資產類別[1]。Bybit表示，用戶的投資行為正向資本保值和多元化收益方向轉變，代幣化黃金成為連接傳統避險資產與數位資產市場的天然橋樑。 本次「黃金季」計畫將推出與XAUT掛鉤的交易獎勵、推薦激勵以及限時收益池等多項福利，旨在引導使用者進行理性的投資組合多元化配置，而非投機性交易。