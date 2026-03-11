Money20/20 Asia揭曉250位重磅講者 擘劃金融未來

泰國曼谷 Media OutReach Newswire - 2026 年 3 月 11 日 - 全球領先的金融科技盛會，亦為金融業務交易樞紐的 Money20/20，今日宣布來自 39 個國家的 250 位重磅講者將登上 Money20/20 Asia 舞台，該展覽將於 2026 年 4 月 21 日至 23 日在曼谷的皇后詩麗吉國際會議中心 (QSNCC) 舉行。





今年的主題「從基礎建設邁向深遠影響，見證科技與人性的精彩交融」，將探索下一波金融創新，如何在亞太地區實現真實成果。無論是數位公共基礎設施、嵌入式金融，到 AI 驅動的服務和包容性金融設計，Money20/20 Asia 都將深度剖析，科技如何能夠突破單純的技術框架，進一步實現真正的社會影響。來自亞洲各地的講者陣容，將深入探討塑造未來金融的趨勢、突破與策略。



Money20/20 Asia 將匯聚來自全球及區域性超過 40 家銀行的講者，其中包括渣打銀行、匯豐銀行、美國銀行、花旗銀行、德意志銀行、EPAA/世界銀行、科塔克馬赫德拉銀行、Tonik 銀行、馬來亞銀行、摩根大通、開泰銀行以及新加坡信託銀行等。來自領先支付平台的專家，包括 Visa、Nium、Thunes、PPRO、Tazapay、萬事達卡、Razorpay、FiServ、Brankas、JusPay 等，將深入探討區內支付業務的演變與未來發展。



「Money20/20 Asia 是引領行業創新的平台，今年的 250 位講者陣容充分展示了亞太地區的卓越進步。無論是數字資產、支付，還是人工智能與金融包容性，在曼谷的討論將塑造區內及全球金融未來的藍圖。我們非常榮幸，能夠匯集那些不僅在觀察變革，還在積極推動變革的領袖人物。」Money20/2 0亞太及中東區執行副總裁兼總經理 Danny Levy 表示。



2026 年的主題演講陣容，將匯聚多位塑造亞洲及全球金融未來的傑出領袖。部分演講者名單包括：斐濟儲備銀行行長 Faizul Ariff Ali，Uzum 創辦人兼首席執行官 Djasur Djumaev，曼谷銀行執行董事 Pichet Durongkaveroj，Silverlake 集團創辦人兼執行主席 Peng Ooi Goh，以及 HashKey Tokenisation 首席執行官 Anna Liu。



「泰國正逐步成為亞洲金融創新的核心樞紐，而 Money20/20 Asia 為我們提供了與全球領袖建立聯繫、共同塑造金融未來的重要平台。隨著數字轉型在亞太地區迅速推進，我們看到了合作、創新商業模式及新技術的巨大潛力，這將進一步強化泰國在區域金融網絡中的角色。」曼谷銀行執行董事 Pichet Durongkaveroj 表示。



今年在 Money20/20 Asia 的全新亮點是「交匯舞台」，專注探討傳統金融 (TradFi) 與去中心化金融 (DeFi) 之間的融合，並聚焦於銀行、金融科技公司及新興技術如何重新定義全球金融生態系統。該舞台將匯聚來自主要金融機構及知名金融科技公司的領袖，分享創新、監管和新金融基礎設施如何推動數字資產、信任與網絡安全及跨境支付等領域的發展。主題演講者包括來自美國銀行的 Siddharth Gupta、德意志銀行的 Sabih Behzad、國際金融公司的 Fangfang Jiang、Webull 的 Kenneth Chan，以及 Sumsub 的 Siva Kumar 等，他們將分享對監管創新、數字資產的採用、穩定幣發展、代幣化、區塊鏈支持結算技術，以及新支付基礎設施如何加速跨境交易的深入見解。



本次展會設有創業與投資者園區，專為來自亞洲的領先金融科技創辦人提供一個與全球投資者、企業夥伴及決策者聯繫的專屬平台。來自亞太區的 20 家卓越初創公司已獲選參與，彰顯園區對質量、創新與現實影響的堅定承諾。為期三天的活動中，園區將舉辦創辦人專屬會議、投資者交流、初創展示及投資比賽，旨在加速早期成長。優勝初創者更可角逐 2026 年 Startupbootcamp Sustainability Singapore Accelerator 的「Golden Ticket」，該計劃提供 70,000 新加坡元的非稀釋性獎金、投資準備計劃及專家指導。



Money20/20 Asia 將展示一系列金融科技獨角獸及高成長創新公司，包括 Revolut、Bolttech、Fireblocks、Circle、Bitkub、AppWorks 和 Incognia，並與 Meta、Finastra、FIS 及 Publicis Sapient 等科技領袖共同亮相。



「亞洲的數字資產市場正以驚人的速度發展，而像 Money20/20 Asia 這樣的平台在匯聚創新者、監管機構及生態系統建設者方面扮演著舉足輕重的角色，以攜手塑造未來。作為區域領先的區塊鏈和數字資產公司，Bitkub 為能夠參與全球關於如何通過代幣化、數字身份和下一代金融基礎設施來解鎖新的經濟機會，並推動區域內數百萬人包容性增長的討論感到自豪。」Bitkub Capital Group Holdings 創辦人兼集團首席執行官 Jirayut (Topp) Srupsrisopa 表示。



舞台



除了「交匯舞台」，Money20/20 Asia 2026 將設立三個專屬舞台，為未來金融帶來不同視角：



