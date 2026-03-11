香港首例！錕铻®機器人在港成功實施DAA微創髖關節置換術

香港2026年3月11日 /美通社/ -- 近日，元化智能自主研發的國產高端醫療裝備錕铻®全骨科手術機器人在香港那打素醫院，成功輔助完成香港地區首例機器人輔助直接前側入路（DAA）全髖關節置換術（THA），較傳統手術康復時間大幅縮短。 此次手術由該院骨科林醫生主刀，病人為一名69歲女性，長期受雙側髖部疼痛困擾，行動能力嚴重受限。術前檢查顯示，其左側患有嚴重先天性髖部發育異常（IV型發育性髖關節發育不良），右側則為髖關節骨性關節炎，右側疼痛更為劇烈，醫療團隊決定優先為其實施右側髖關節置換手術。

考慮到病人術後快速康復的迫切需求，林醫生團隊經充分論證，創新性採用錕铻®機器人輔助DAA微創術式。據林醫生介紹，DAA微創入路的核心優勢是不切斷髖部關鍵肌肉，創傷小、術後恢復快，但對手術操作的精準度要求極高，稍有偏差就可能影響術後效果，而錕铻®機器人的加入，如同為手術增添了「精準導航儀」，可有效降低這種高難度術式的操作門檻。 為保障手術精準實施，術前錕铻®臨床工程團隊結合DAA術式特點，完成機械臂擺位設計與手術流程推演。術中，機器人基於術前CT數據生成三維手術方案，即時提供髖臼磨骨導航、假體置入角度監測等數位化支持，精準控制下肢長度與偏心距，最大限度減少周圍軟組織損傷。術後影像學檢查顯示，假體位置精準，各項指標均達到術前規劃目標，患者僅用兩天便順利出院，充分體現了DAA微創術式結合機器人輔助的技術優勢。

錕铻®全骨科手術機器人由元化智能自主研發，擁有全球首創的「五合一」多功能集成設計，可同時覆蓋膝關節、髖關節、脊柱、創傷等骨科術式，實現單臺設備多科室複用；核心部件與控制系統均實現自主研發，既能降低醫院設備採購與維護成本，亦能顯著提升手術效率與精準度。該裝備還曾獲香港新星品牌大獎。 目前，錕铻®全骨科手術機器人已在中國內地與中國香港多家醫療機構投入臨床應用，憑藉毫米級手術精度，顯著降低術中創傷和術後併發症風險、縮短患者住院時間，為大灣區病人提供更優質、更高效的骨科診療服務。

