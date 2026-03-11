円通Satellite 2026首發端到端技術，領航台灣衛星全系統自主化

新竹2026年3月11日 /美通社/ -- 全球衛星產業年度盛會 Satellite 2026 即將於美國華盛頓登場。円通科技（YTTEK）宣布將於展會期間首度對外公開其「端到端衛星通訊技術」，完整呈現從地面站、太空酬載到車載終端的系統整合實力。此舉不僅展現円通科技在衛星通訊領域的全方位佈局，更標誌著台灣在全球衛星價值鏈中，正由單一零件或設備供應商，邁向具備全系統解決方案能力的技術領航者。 地面端：獲TASA實績驗證，實現國家級收發實力 円通科技長期與台灣國家太空中心（TASA）深度合作，於衛星地面通訊領域已有實績。其自主研發的衛星地面收發設備於TASA驗證成功，除成功接收並解碼FORMOSAT-5的衛星影像資料，也成功接收美國NASA衛星Landsat-9及Landsat-8的訊號。憑藉此實證紀錄，円通科技已躍升為亞洲少數具備完整衛星通訊驗證經驗的廠商。

太空端：通訊酬載可望於2027年發射, 取得關鍵太空履歷 承襲地面端的實證經驗，円通在太空端的布局同樣亮眼。本次展出的高傳輸量、可靈活調整的衛星通訊酬載，專為立方衛星（CubeSat）與低軌衛星的彈性部署需求設計，並已通過台灣國家太空中心（TASA）相關太空規格驗測。該酬載核心採用軟體定義無線電（SDR）架構，突破傳統硬體限制，且可兼容多種通訊協定。該酬載預計於2027年正式升空，進一步取得關鍵太空履歷。 車載端：攜手友達智慧移動，定義車聯網衛星連線新標竿

針對衛星車載應用市場，円通科技攜手策略夥伴、車用一線大廠友達智慧移動，共同開發新世代車載衛星通訊終端。該方案整合友達首創的玻璃透明天線技術，以及円通領先業界、具備毫秒級精準追蹤能力的天線控制單元（ACU）。此ACU能無縫連接並整合高性能衛星數據機，即使車輛在複雜地形與地物環境下高速行駛，仍能精準指向衛星並保持數據連線不中斷，不僅實現天線與車體的完美融合，更確保了高速移動下的極致連線韌性。 以全系統整合實力，搶占全球衛星生態系話語權

