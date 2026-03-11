MaestroWellness 將於3月26日舉辦香港首屆「 Build Well Live Well 」健康高峰會

匯聚跨界領袖 攜手推動亞洲健康壽命可持續發展的新趨勢 香港2026年3月11日 /美通社/ -- 創新健康科技平台 MaestroWellness 將於 2026 年 3 月 26 日(星期四) 在 Soho House 舉辦香港首屆「 Build Well Live Well 」健康高峰會，匯聚國際政策制定者、醫療界領袖、投資者及科技先驅，探討亞洲如何以可持續方式地延長健康壽命及提升財務韌性。高峰會旨在促進資本、創新科技和政策商界之間的交流，面向投資、醫療保健、企業領導和公共政策等領域的決策者，應對長壽帶來的結構性挑戰，共同塑造亞洲的長壽經濟，建立一個以健康、福祉為核心的未來。

亞洲近50億人口正以前所未有的速度邁向高齡化，如今的核心議題已不再是人們能活多久，而是如何活得更好、更健康。預計到2050年，亞太地區將有25.9%的人口年屆60歲或以上，這將對醫療保健體系、退休保障與經濟生產力帶來巨大壓力。儘管平均壽命持續提升，香港更是以超過85歲的平均預期壽命位居全球前列，但大眾的健康壽命和財務韌性卻未能同步提升，極需全面且具前瞻性的應對策略。 「 Build Well Live Well 」健康高峰會旨在將香港打造為重新定義「長壽」議題的先驅，攜手各方探索促進公共衛生與經濟發展的方案。

由投資推廣署支持，「 Build Well Live Well 」健康高峰會加強香港作為區域資本形成與創新樞紐的重要角色。高峰會匯聚各界精英，包括財務管理領袖、風險投資公司及家族辦公室，致力於促進可擴展的健康及長壽方案投資管道。由全球財務運營系統 Finmo 作為主要贊助商，體現財務基建在綜合健康生活系統中的重要性，展示政策、資金與企業協同推動健康長壽產業發展的意義。 與會者將有機會與多位全球領袖交流，包括主講嘉賓：香港著名政商界領袖陳智思先生（GBM, GBS, JP），以及擁有逾 120 年歷史的家族企業曹寶記（TPC）第四代掌舵人兼「善經濟聯盟」（AWE）主席曹慰德先生（Frederick Chavalit Tsao）。同場更有安盛集團資深顧問韋國敦先生 （Gordon Watson），聯同全球身心健康倡議者及商業領袖，體現高峰會致力於推動跨界先驅合作的宗旨。

其他國際專家包括布吉島康民國際醫院首席執行官 David Bouche 先生、大灣區醫療集團聯席行政總裁李家聰博士和 Health Cell Cycle 創辦人 Gloria Jian 博士，將分享涵蓋預防醫學、跨境醫療及長壽投資等範疇的科學實證和具前瞻性的未來願景。 李家聰博士亦將於專題演講 3 長壽生態系統，分享醫療體系如何從階段性治療模式轉變為綜合預防生態系統，闡述如何藉由協調基層醫療、保險設計和數位基礎建設，為高齡化人口永續延長健康壽命。 而專題演講 5 以數字基建為主題，則會討論如何利用生成式人工智能平台輕鬆解決如生物數據集碎片化等緊迫的基礎設施缺口，從而加速藥物研發步伐並提供個人化的長壽干預方案。

MaestroWellness 創辦人及行政總裁 Jasmine Liu 小姐表示：「 香港一直以長壽聞名，我們在延長壽命的同時，更需要提升生活品質。『 Build Well Live Well 』健康高峰會致力成為推動變革的平台，連結各界的領導力並協作於目標明確的方案，在亞洲各地共同打造一個更健康、更富裕、更具韌性的社群。」 專題討論和主題演講除了圍繞以科技延長健康壽命、在健康領域創造永續財富以及公平取得健康資源等議題外，高峰會亦會舉辦合作研討會，共同設計應對亞洲當前最迫切的健康挑戰方案，包括提升心理健康韌性及在高密度城市中尊重長者尊嚴的照顧模式等。

由香港首家虛擬保險公司 Bowtie 首席醫務總監廖永熙先生主持，以建構未來為主題的專題演講 6 將以解決方案為主導，探討如何改進保險設計和承保模式，鼓勵預防性健康行為，令長期風險評估與高齡人口的健康結果更匹配。 創投基金 Seveno Capital 合夥人 Jean-Baptiste Roy 先生將分享在健康經濟中的資本策略，探討投資框架如何支持可擴展且具有韌性的健康模型。演講將深入討論當代生物駭客技術，例如提升睡眠質素及呼吸法（用於提振精神或減壓），並展示企業如何透過支持實踐相關技術，提高員工的生產力。 Arelyx 奧臻和㦤象文化（Transversal Lab）創辦人及前香港奧運游泳代表江忞懿小姐亦將到場分享如今轉型為連結藝術與社會影響創新者的經歷，帶來跨領域設計、社會影響及教育領域的專業見解。

此外，FemTech Future 創辦人兼行政總裁 Maaike Steinebach 小姐和財富管理平台 Endowus 智安投香港業務主管袁淇欣小姐也將出席高峰會，為各議題分享寶貴觀點和見解，共同促進跨界交流與合作。 高峰會亦設有「創新推銷環節：開發您的健康之旅 」專題環節，聚焦亞洲最具潛力的身心健康初創公司，支持創辦人拓展他們在長壽及相關領域的創新解決方案。入圍團隊將向風險投資者及行業高層展示方案，並有機會贏得資金支持、專業市場見解及建立合作關係。此環節體現高峰會致力於推動可擴展解決方案的目標，攜手塑造亞洲長壽與健康的新格局。

高峰會更為亞洲新興健康企業提供高效的人脈拓展和互動平台，設有供應商展區，匯集多間與 MaestroWellness 目標一致的前沿企業，為參加者提供與企業高層及投資者互動交流的機會，以打造品質為導向的健康市場，發掘潛在合作商機，打造健康長壽生態圈。 「 Build Well Live Well 」健康高峰會活動詳情：

日期：2026年3月26日（星期四）

時間：上午8時30分至晚上6時

地點：上環德輔道西33號 Soho House

門票及報名連結：https://bwlw.themaestrowellness.com/register/#attend 「 Build Well Live Well 」健康高峰會現已開放報名，如欲了解更多詳情，請瀏覽官方網站或關注@themaestrowellness。

「 Build Well Live Well 」健康高峰會日程及專題環節：

時間 活動 早上8時30分 登記 早上9時正 開幕主題演講 早上9時30分 專題演講 1：社會主導的健康生活

探討社會政策、基建和集體責任如何重新定義健康生活。 早上10時15分 專題演講 2：創新科技如何改善人體操作系統

探討從睡眠質素、營養學、認知健康到穿戴式科技裝置等各個領域如何提升身心健康，展現醫學科技的創新力量。 早上11時正 交流茶會 早上11時15分 專題演講 3：長壽生態系統

探討醫療保健、科技、生活及城市設計等公共與私營部門的跨界合作，延長健康壽命。 中午12時正 交流午宴及瀏覽展會 下午1時30分 專題演講 4：革新性的健康觀念 探索多元文化和體驗式的健康實踐。 下午2時15分 專題演講 5：數字基建 探討建立道德且互聯的數位基礎架構，從數據、診斷、人工智能到以Finmo 為例的綜合金融科技平台，將財務健康納入整體健康範疇，從而實現幸福生活。 下午3時正 茶歇 下午3時15分 專題演講 6：建構未來 探討現今韌性驅動的健康方式以及當中需縮窄的差距。 下午4時正 專題演講 7：健康資本流向 了解資金在不同模式和市場中的流向，推動不同持份者的創新及參與。 下午4時45分 閉幕致詞及感謝 下午5時正 創新推銷環節：開發您的健康之旅 聚焦亞洲最具潛力的身心健康初創公司的創新推銷環節，支持創辦人拓展他們在長壽及相關領域的創新解決方案。 下午6時至9時正 貴賓專屬雞尾酒會 請按此下載高清圖片 關於 「 Build Well Live Well 」健康高峰會

「 Build Well Live Well 」健康高峰會是 MaestroWellness 在亞洲推動健康和創新的旗艦平台，旨在匯聚來自公共和私人部門的各界精英，透過不同的合作縮窄健康長壽和財富之間差距，共同在亞洲打造一個有利於個人發展、企業繁榮和社會進步的健康生態系統。 傳媒查詢 Amara Communications

Katie Forster

[email protected] Amara Communications

Susie Riza Capon

[email protected] Amara Communications

Crystal Lee

[email protected] View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/maestrowellness-326-build-well-live-well--302710403.html SOURCE MaestroWellness