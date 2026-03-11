「Sun Life永明 The Big Bounce 世界巡迴香港站」圓滿落幕

香港2026年3月11日 /美通社/ -- 由Sun Life永明冠名贊助，為期17天的「Sun Life永明 The Big Bounce 世界巡迴香港站」於2月22日假西九文化區藝術公園大草坪圓滿落幕。此合家歡活動橫跨農曆新年，深受親子家庭歡迎。多場人氣互動表演、音樂元素及動漫主題裝置亦成為亮點節目，為整場活動寫下歡樂篇章。
Sun Life永明今年與仁濟醫院攜手合作，邀請逾百名院屬幼稚園及幼兒中心的學童與家長優先體驗，共享親子時光，傳遞「團圓同樂」的意義。此外，為慶祝Sun Life永明來年邁向135周年，於2月22日生日當天，於西九會場向參加者派送精美禮品。公司亦透過社交媒體舉辦一系列線上遊戲，送出逾千份禮券，與全港市民慶祝誌慶，並喜迎新歲。
香港永明金融有限公司首席客戶及市場總監劉啟予先生表示： 「我們非常高興見證『Sun Life永明 The Big Bounce 世界巡迴香港站』成功舉行，藉健康彈跳活動展現公司致力協助客戶建構健康生活的使命。今年反應熱烈，反映這項盛事不僅為市民帶來歡樂體驗，更顯示出香港家庭對健康生活方式的重視。適逢Sun Life永明來年邁向135周年，我們將繼續透過更多創新且具意義的社區活動，讓更多市民以輕鬆、愉快的方式擁抱健康。」
更多關於「Sun Life永明 The Big Bounce 世界巡迴香港站」的精華片段，請瀏覽：
https://sunlife.co/b72002
永明金融簡介
永明金融是主要的國際金融服務機構，為個人及機構客戶提供資產管理、財富、保險及健康方案。永明金融在全球多個市場發展業務，當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國大陸、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2025年12月31日止，永明金融管理的總資產為16,000億加元。如欲了解更多資訊，請瀏覽www.sunlife.com。
Sun Life Financial Inc. 於多倫多 (TSX)、紐約 (NYSE) 及菲律賓 (PSE) 的證券交易所上市，交易代號為「SLF」。 Sun Life Financial Inc.為加拿大永明人壽保險公司的控股公司。香港永明金融有限公司（於百慕達註冊成立之有限責任公司）為加拿大永明人壽保險公司的全資附屬公司並在香港營運。
