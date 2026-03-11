「Sun Life永明 The Big Bounce 世界巡迴香港站」圓滿落幕

香港2026年3月11日 /美通社/ -- 由Sun Life永明冠名贊助，為期17天的「Sun Life永明 The Big Bounce 世界巡迴香港站」於2月22日假西九文化區藝術公園大草坪圓滿落幕。此合家歡活動橫跨農曆新年，深受親子家庭歡迎。多場人氣互動表演、音樂元素及動漫主題裝置亦成為亮點節目，為整場活動寫下歡樂篇章。

Sun Life永明今年與仁濟醫院攜手合作，邀請逾百名院屬幼稚園及幼兒中心的學童與家長優先體驗，共享親子時光，傳遞「團圓同樂」的意義。此外，為慶祝Sun Life永明來年邁向135周年，於2月22日生日當天，於西九會場向參加者派送精美禮品。公司亦透過社交媒體舉辦一系列線上遊戲，送出逾千份禮券，與全港市民慶祝誌慶，並喜迎新歲。