商業動向
出版：2026-Mar-11 13:45
更新：2026-Mar-11 13:45
PR Newswire

廣汽榮登香港電動車銷量中國品牌第二、全品牌前三！

香港2026年3月11日 /美通社/ -- 今年以來，廣汽海外各區域市場呈現出協同並進、多點爆發的良好局面。亞太區域在1-2月期間實現累計銷量同比增幅達130%，在新加坡、印尼、菲律賓等市場均實現大幅增長，1月份泰國市場品牌新車上牌數實現同比大幅增長438%，環比增長234%，增長勢頭迅猛。

其中，廣汽埃安（AION）在香港市場表現尤為亮眼。根據香港運輸署最新公佈的2026年2月電動私家車首次登記數據顯示，廣汽埃安憑借優異的市場表現，一舉躍升為全港電動車品牌銷量第三位，在中國品牌中高居第二，展現出強勁的增長勢頭和深厚的市場認可度。

市場深入實施的成果。自2025年發佈「香港 ACTION」戰略以來，廣汽埃安在產品、渠道、服務、能源體系和出行生態等方面全面佈局，深耕香港，服務香港。繼2025年多次躋身市場TOP3之後，2026年開年便再度以實打實的銷量數據，印證了「中國智造」在港的競爭力和消費者口碑。

作為中國品牌電動車銷量前二的佼佼者，廣汽埃安憑借精準的產品定位和卓越的品質，贏得了香港消費者的信賴。目前，旗下四款主力車型——AION V、AION UT、AION ES、HYPTEC HT，正以各自獨特的優勢滿足不同用戶的需求。

此次埃安在香港獲得的殊榮，是「香港 ACTION」戰略落地的重要成果。在「One GAC 2.0」全球化戰略指引下，香港作為廣汽全球化戰略的「橋頭堡」，正加速被打造成又一海外標桿市場——這不僅是量的增長，更是走有廣汽特色的高質量出海之路帶來的「質的飛躍」。

面向未來，廣汽將秉持「品質領先、科技創新」的品牌價值與「服務先行、客戶第一」的品牌理念，以香港為示範樣板，堅持「在當地、為當地」，致力於成為低碳、綠色、智能的美好移動生活價值創造者。

想瞭解廣汽更多詳情，請訪問官網：https://www.gacgroup.com/en或關注我們的社交賬號。

 

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302710513.html

SOURCE GAC

