培育明日學生 迎變未來：啓思中小幼連校「變革教育20/40」研討會 探究人工智能時代教與學新方向

香港 - 2026年3月11日 - 啓思中學 (CSS)、啓思小學 (CPS)、啓思小學附屬幼稚園 (CPSKG)連校（以下簡稱「啓思中小幼連校」）於2026年2月13日在啓思中學舉行「變革教育20/40」研討會，活動吸引逾二百位教育工作者、學校管理層及家長聚首一堂，共同探討在人工智能及科技高速發展的浪潮下，學校應如何裝備學生迎接未來。





是次研討會適逢啓思中學二十周年校慶，啓思小學以及啓思小學附屬幼稚園四十周年校慶，聚焦探討人工智能時代下教育的一個核心命題：學校應如何引導學生，使其既能從容應對急速變遷的世局，亦能涵養品格、同理心與人生目標，鍛造駕馭時代變革的韌性？



以人為本：教育在AI時代的核心價值



啓思中小幼連校校監方域先生為研討會致開幕辭時強調，人工智能時代必須將「人」放在教育的中心。他指出，教育必須幫助學生為更具複雜的未來做好準備，而在技術浪潮中，人類獨有的判斷力、價值觀和倫理思維始終是不可或缺的素養。



啓思中學校長Stephen Hindes先生進一步闡述此願景，認為學校應超越傳統教學模式，創設一個能夠激發年輕人主動探索、提問與成長的環境。



在曾參與2025「鼓嶺緣」中美青少年合唱週的學生獻唱之後，李寶椿聯合世界書院總監Spencer Fowler博士發表主題演講。他探討在科技高速演進的時代尋找人生目標的重要性，指出儘管算法自有其價值，但清晰的目標感始終是學生成長路上中最核心的驅動力。



從理論到實踐：教育者與學生的對話



研討會亦邀請香港城市大學博士研究學位課程經理譚倩兒博士，以及啓思中學校友、福布斯「 Under 30 Asia」得主、運動科技公司KNO創辦人莊棨甯先生擔任主題講者。



譚博士聚焦於資訊爆炸時代保持專注的重要性，莊先生則結合自身作為運動員、人工智能研究員及創業者的經歷，探討學生如何與人工智能共同適應和成長。



參會者亦參與兩輪由人工智能及教育科技專家主持的平行工作坊，探討訊息過載時代的信息專注力、品格培育、創新課堂實踐等課題。



香港國際學校升學顧問機構TopSchools的Ruth Benny女士主持的學生座談環節，則讓參與者有機會聆聽啓思中學學生的學習體驗。學生形容啓思中學是一個「安全空間」，他們可以在老師支持下從錯誤中學習，同時培養領導力、紀律和責任感，同時分享了AI發展下保持競爭力、社交媒體帶來的焦慮，以及在使用AI工具時如何作出合乎倫理的抉擇的憂慮。他們的分享，使在場成年人得以認識年輕一代在教育變革中的親身體驗與視角。



教師角色轉型：從知識傳授者到成長引導者



第二場座談會由Ruth Benny女士主持，與Stephen Hindes校長、莊棨甯先生及譚倩兒博士同台對談。討論觸及多個前沿議題：教育評核方式的未來演變、接觸AI帶來的認知早熟現象，以及自動化普及下人文價值為何愈顯重要。座談最終形成共識：教育工作者必须從單純傳授知識的角色，轉變為幫助學生成為自主學習者的引導者。



是次「變革教育20/40」研討會充分體現了啓思中小幼連校的教育承諾，即不只追求學業成就，更致力於裝備學生在急速變遷的時代中，活出豐盛人生。隨著科技重塑學習模式，教育工作者亦在重新定義自身角色，即成為引領年輕一代理解AI、善用AI，並為社會創造價值的啟導者。



啓思中、小、幼三連校資料要點



三所學校 • 一個理念 • 一個連續體



